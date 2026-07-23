Nemzeti Sportrádió

A szervező megrendezné a Zemplén ralit

2026.07.23. 13:09
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Fotó: zemplenrally.hu
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A Zemplén ralit szervező Észak-Magyarországi Autó és Motorsport Zrt. (ÉMAM) szeretné megrendezni az országos bajnokság idei szezonzáró futamát, amely november 6. és 8. közötti dátummal szerepel a versenynaptárban, és ez ügyben hivatalos levélben fordult a Magyar Nemzeti Autósport Szövetséghez (MNASZ).

Az ÉMAM Zrt. csütörtöki közleményében az áll, a cég annak ellenére vállalná a rendező szerepét, hogy az ob „több futama elmaradt a változó gazdasági helyzet miatt”.

A közleményben a cég idézte a Szujó Zoltán MNASZ-elnök által a július 5-i Instagram-posztban megfogalmazott mondatot, amely szerint „az MNASZ és az RSB gőzerővel dolgozik a megoldáson, ehhez a szövetség minden sportdiplomáciai és – lehetőségeihez mérten – anyagi segítséget megad”. Az ÉMAM Zrt. üdvözölte ezt, és hivatalos levélben jelezte az MNASZ Ralisport Bizottsága felé, hogy meg kívánja rendezni a Zemplén ralit, illetve „egyeztetést kezdeményezett arról, hogy pontosan milyen sportdiplomáciai segítségre és mekkora összegű anyagi támogatásra számíthat”. Úgy fogalmazott: „ez utóbbi ismerete nagyban megkönnyíti a végleges döntés meghozatalát a verseny megrendezését illetően”.

Az ÉMAM Zrt. a közleményében emlékeztet rá, hogy az elmúlt három évben három Diósgyőr ralit és két Zemplén ralit rendezett meg, a versenyzők, a nézők és az MNASZ visszajelzései alapján nagy sikerrel. „Ezekhez a versenyekhez az MNASZ-től a szervező anyagilag semmilyen segítséget nem kapott, most viszont fontos lenne a pénzügyi támogatás, mely azt is mutatná, hogy a szövetség – az ÉMAM Zrt.-hez hasonlóan – fontosnak érzi a Zemplén rali megrendezését” – zárul a közlemény.

A hét futamosra tervezett idei rali ob versenyei közül hármat rendeztek meg, kettő elmaradt, a következő esemény a szeptemberi Győr rali lesz, ezután következhet a zempléni viadal.

 

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