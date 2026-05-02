Az FIA esőveszélyt hirdetett Miamiban, előrébb hozhatják a verseny rajtját

2026.05.02. 20:57
Gyülekeznek a viharfelhők a Miami Nagydíj versenye felett
verseny F1 Formula–1 Miami Nagydíj FIA
A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) esőveszélyt hirdetett a Formula–1-es Miami Nagydíjon, hiszen az előrejelzések szerint több mint 40 százalék a valószínűsége annak, hogy leszakad az ég a verseny egy pontján. Nem kizárt, hogy az eredetileg tervezettnél előrébb hozzák vasárnap a futam rajtját.

Már a csütörtöki sajtónapon is a vasárnapra jósolt időjárás jelentette a fő beszédtémát a Miami Nagydíj helyszínén, hiszen nagy esély mutatkozik rá, hogy a verseny idején lecsap a vihar a pálya térségében, és így a mezőny először versenyezhet esős körülmények között az új szabályrendszer bevezetése óta.

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) az idei évtől esőveszélyt hirdethet a sprintidőmérő vagy a hagyományos kvalifikáció előtt legalább két órával abban az esetben, ha a hivatalos időjárás-előrejelzések szerint az eső valószínűsége meghaladja a 40 százalékot a sprintfutam vagy a hagyományos verseny egy adott pontján.

Noha jelenleg süt a nap Floridában, és a mezőny már lázasan készül a közép-európai idő szerint 22 órakor kezdődő időmérőre, vasárnapra éles fordulat állhat be az időjárásban, és a legfrissebb előrejelzések alapján a szövetség az új regulák hatályba lépése óta először esőveszélyt hirdetett. Jelen állás szerint záporokra és villámlással kísért zivatarokra van kilátás a futam tervezett idején, ami a futam megrendezését is veszélybe sodorhatja. 

Az FIA pontosan ezért a háttérben már dolgozik az esetleges vészmegoldásokon, és az időmérő után rendkívüli egyeztetést folytat a Formula–1 vezetőségével is, hogy értékeljék a helyzetet. Az Egyesült Államokban ugyanis nagyon szigorú szabályok vannak érvényben: abban az esetben, ha 6-10 mérföldes körzetben villámlást észlelnek, a sporteseményt azonnal meg kell szakítani, és az utolsó villámlástól számítva legalább 30 percet kell várni a folytatás előtt. 

Az esetleges vészforgatókönyvek között szerepel, hogy az eredetileg 22 órára tervezett rajtot előrébb hozzák, erről a kvalifikáció után születhet döntés. 

5. MIAMI NAGYDÍJ
MÁJUS 1., PÉNTEK
Szabadedzés1. Leclerc 1:29.310
Sprintidőmérő1. Norris 1:27.869
MÁJUS 2., SZOMBAT
Sprintverseny1. Norris, 2. Piastri, 3. Leclerc
Időmérő22.00–23.00
MÁJUS 3., VASÁRNAP
A verseny (57 kör, 308.326 km) rajtja22.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Kanadai Nagydíj, Montrealmájus 24., 22.00
Monacói Nagydíj, Monte-Carlojúnius 7., 15.00
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00


 

 

