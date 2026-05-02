Az FIA esőveszélyt hirdetett Miamiban, előrébb hozhatják a verseny rajtját

Már a csütörtöki sajtónapon is a vasárnapra jósolt időjárás jelentette a fő beszédtémát a Miami Nagydíj helyszínén, hiszen nagy esély mutatkozik rá, hogy a verseny idején lecsap a vihar a pálya térségében, és így a mezőny először versenyezhet esős körülmények között az új szabályrendszer bevezetése óta.

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) az idei évtől esőveszélyt hirdethet a sprintidőmérő vagy a hagyományos kvalifikáció előtt legalább két órával abban az esetben, ha a hivatalos időjárás-előrejelzések szerint az eső valószínűsége meghaladja a 40 százalékot a sprintfutam vagy a hagyományos verseny egy adott pontján.

Noha jelenleg süt a nap Floridában, és a mezőny már lázasan készül a közép-európai idő szerint 22 órakor kezdődő időmérőre, vasárnapra éles fordulat állhat be az időjárásban, és a legfrissebb előrejelzések alapján a szövetség az új regulák hatályba lépése óta először esőveszélyt hirdetett. Jelen állás szerint záporokra és villámlással kísért zivatarokra van kilátás a futam tervezett idején, ami a futam megrendezését is veszélybe sodorhatja.

Az FIA pontosan ezért a háttérben már dolgozik az esetleges vészmegoldásokon, és az időmérő után rendkívüli egyeztetést folytat a Formula–1 vezetőségével is, hogy értékeljék a helyzetet. Az Egyesült Államokban ugyanis nagyon szigorú szabályok vannak érvényben: abban az esetben, ha 6-10 mérföldes körzetben villámlást észlelnek, a sporteseményt azonnal meg kell szakítani, és az utolsó villámlástól számítva legalább 30 percet kell várni a folytatás előtt.

Az esetleges vészforgatókönyvek között szerepel, hogy az eredetileg 22 órára tervezett rajtot előrébb hozzák, erről a kvalifikáció után születhet döntés.



