Az FIA esőveszélyt hirdetett Miamiban, előrébb hozhatják a verseny rajtját
Már a csütörtöki sajtónapon is a vasárnapra jósolt időjárás jelentette a fő beszédtémát a Miami Nagydíj helyszínén, hiszen nagy esély mutatkozik rá, hogy a verseny idején lecsap a vihar a pálya térségében, és így a mezőny először versenyezhet esős körülmények között az új szabályrendszer bevezetése óta.
A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) az idei évtől esőveszélyt hirdethet a sprintidőmérő vagy a hagyományos kvalifikáció előtt legalább két órával abban az esetben, ha a hivatalos időjárás-előrejelzések szerint az eső valószínűsége meghaladja a 40 százalékot a sprintfutam vagy a hagyományos verseny egy adott pontján.
Noha jelenleg süt a nap Floridában, és a mezőny már lázasan készül a közép-európai idő szerint 22 órakor kezdődő időmérőre, vasárnapra éles fordulat állhat be az időjárásban, és a legfrissebb előrejelzések alapján a szövetség az új regulák hatályba lépése óta először esőveszélyt hirdetett. Jelen állás szerint záporokra és villámlással kísért zivatarokra van kilátás a futam tervezett idején, ami a futam megrendezését is veszélybe sodorhatja.
Az FIA pontosan ezért a háttérben már dolgozik az esetleges vészmegoldásokon, és az időmérő után rendkívüli egyeztetést folytat a Formula–1 vezetőségével is, hogy értékeljék a helyzetet. Az Egyesült Államokban ugyanis nagyon szigorú szabályok vannak érvényben: abban az esetben, ha 6-10 mérföldes körzetben villámlást észlelnek, a sporteseményt azonnal meg kell szakítani, és az utolsó villámlástól számítva legalább 30 percet kell várni a folytatás előtt.
Az esetleges vészforgatókönyvek között szerepel, hogy az eredetileg 22 órára tervezett rajtot előrébb hozzák, erről a kvalifikáció után születhet döntés.
|5. MIAMI NAGYDÍJ
|MÁJUS 1., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Leclerc 1:29.310
|Sprintidőmérő
|1. Norris 1:27.869
|MÁJUS 2., SZOMBAT
|Sprintverseny
|1. Norris, 2. Piastri, 3. Leclerc
|Időmérő
|22.00–23.00
|MÁJUS 3., VASÁRNAP
|A verseny (57 kör, 308.326 km) rajtja
|22.00
