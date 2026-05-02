Az FIA bizarr hibát követett el – Albon büntetést kapott a miami sprintidőmérő után
Alexander Albon az utolsó továbbjutó helyet szerezte meg a Miami Nagydíj sprintidőmérőjének első szakaszában, ezzel Liam Lawsont ütötte ki a küzdelemből, aki mindössze 55 ezreddel maradt le az SQ2-ről. Az új-zélandi a kiesése után ugyanakkor visszaszállt a sárga fényezést kapó Racing Bullsba, miután csapata jelezte a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) felé, hogy a Williams thaiföldi versenyzője elhagyta a pályát a továbbjutást érő körén. Az idő telt, a válasz ugyanakkor váratott magára a szövetség részéről, így Albon részt vett a második szegmensben, ahol a 14. rajtkockát szerezte meg a szombati sprintversenyre.
Az FIA csak a harmadik szakasz kezdete előtt jelezte, hogy kivizsgálja az esetet, majd a leintés után elismerte a hibát, és utólagos büntetést szabott ki a Williams pilótájára. Albon egyrészről pályaelhagyás miatt elvesztette az SQ1-ben a továbbjutást érő körét – a versenyző a hatos kanyarban lépte át a pályahatárokat –, másrészről törölték valamennyi SQ2-ben jegyzett idejét, aminek következtében egészen a 19. helyre esett vissza a rajtrácson. Bár ezzel több pilótatársa mellett Lawson is előrébb léphet egy helyet, nem vigasztalja, mivel lehetősége sem nyílt arra, hogy pályára hajtson a második szakaszban és adott esetben előkelőbb rajtpozíciót szerezzen.
„Alex elhagyta a pályát, de az FIA túl későn vette észre a hibát, hiszen addigra már kihajtott a pályára. Nem igazán értem, hogyan történhetett ilyen, de a mi értelmezésünk szerint megsértette a pályahatárokat, majd mégis továbbjutott az SQ2-be” – nyilatkozta frusztráltan Lawson, aki végül a 16. helyről várhatja a piros lámpák kialvását a közép-európai idő szerint 18 órakor kezdődő sprintfutam előtt.
Nem Albon volt az egyetlen, aki ellen vizsgálat indult a sprintkvalifikáció után: a pole pozíciót megszerző Lando Norris a második szakaszban a gyanú szerint szükségtelenül lassan vezetett. Ugyan a regnáló bajnok valóban túllépte az előzetesen meghatározott időhatárt, volt enyhítő körülmény, így végül nem szankcionálták. A McLaren-pilóta az indoklás szerint végig a deltaidőn belül volt egészen a 17-es kanyarig, ahol megelőzte őt Nico Hülkenberg. Ez arra késztette Norrist, hogy visszavegyen és kialakítson egy szükséges, valamint megfelelő távolságot a gyors köre megkezdése előtt.
A döntés értelmében a brit megtarthatja az első helyet, mellőle a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli rugaszkodhat el, míg a második soron Oscar Piastri és Charles Leclerc osztozik.
MIAMI NAGYDÍJ, A SPRINTVERSENY RAJTSORRENDJE
|1.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|2.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|3.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|4.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|5.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|6.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|7.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|8.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|9.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|10.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|11.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|12.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|13.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|14.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|15.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|16.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|17.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|18.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|19.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|20.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|21.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|22.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|5. MIAMI NAGYDÍJ
|MÁJUS 1., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Leclerc 1:29.310
|Sprintidőmérő
|1. Norris 1:27.869
|MÁJUS 2., SZOMBAT
|Sprintverseny
|18.00–19.00
|Időmérő
|22.00–23.00
|MÁJUS 3., VASÁRNAP
|A verseny (57 kör, 308.326 km) rajtja
|22.00
