Az FIA bizarr hibát követett el – Albon büntetést kapott a miami sprintidőmérő után

H. L.H. L.
2026.05.02. 09:57
Az FIA későn észlelte a szabályszegést – Albont utólag büntették meg
A Formula–1-es Williams thaiföldi versenyzője, Alexander Albon elvesztette a Miami Nagydíj sprintidőmérőjén megszerzett 14. rajthelyét, miután utólag pályaelhagyás miatt törölték az első szakaszból továbbjutást érő körét. Vizsgálat indult a pole pozíciót szerző Lando Norris ellen is, de a címvédőt végül felmentették.

Alexander Albon az utolsó továbbjutó helyet szerezte meg a Miami Nagydíj sprintidőmérőjének első szakaszában, ezzel Liam Lawsont ütötte ki a küzdelemből, aki mindössze 55 ezreddel maradt le az SQ2-ről. Az új-zélandi a kiesése után ugyanakkor visszaszállt a sárga fényezést kapó Racing Bullsba, miután csapata jelezte a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) felé, hogy a Williams thaiföldi versenyzője elhagyta a pályát a továbbjutást érő körén. Az idő telt, a válasz ugyanakkor váratott magára a szövetség részéről, így Albon részt vett a második szegmensben, ahol a 14. rajtkockát szerezte meg a szombati sprintversenyre. 

Az FIA csak a harmadik szakasz kezdete előtt jelezte, hogy kivizsgálja az esetet, majd a leintés után elismerte a hibát, és utólagos büntetést szabott ki a Williams pilótájára. Albon egyrészről pályaelhagyás miatt elvesztette az SQ1-ben a továbbjutást érő körét – a versenyző a hatos kanyarban lépte át a pályahatárokat –, másrészről törölték valamennyi SQ2-ben jegyzett idejét, aminek következtében egészen a 19. helyre esett vissza a rajtrácson. Bár ezzel több pilótatársa mellett Lawson is előrébb léphet egy helyet, nem vigasztalja, mivel lehetősége sem nyílt arra, hogy pályára hajtson a második szakaszban és adott esetben előkelőbb rajtpozíciót szerezzen. 

Alex elhagyta a pályát, de az FIA túl későn vette észre a hibát, hiszen addigra már kihajtott a pályára. Nem igazán értem, hogyan történhetett ilyen, de a mi értelmezésünk szerint megsértette a pályahatárokat, majd mégis továbbjutott az SQ2-be” – nyilatkozta frusztráltan Lawson, aki végül a 16. helyről várhatja a piros lámpák kialvását a közép-európai idő szerint 18 órakor kezdődő sprintfutam előtt. 

Nem Albon volt az egyetlen, aki ellen vizsgálat indult a sprintkvalifikáció után: a pole pozíciót megszerző Lando Norris a második szakaszban a gyanú szerint szükségtelenül lassan vezetett. Ugyan a regnáló bajnok valóban túllépte az előzetesen meghatározott időhatárt, volt enyhítő körülmény, így végül nem szankcionálták. A McLaren-pilóta az indoklás szerint végig a deltaidőn belül volt egészen a 17-es kanyarig, ahol megelőzte őt Nico Hülkenberg. Ez arra késztette Norrist, hogy visszavegyen és kialakítson egy szükséges, valamint megfelelő távolságot a gyors köre megkezdése előtt. 

A döntés értelmében a brit megtarthatja az első helyet, mellőle a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli rugaszkodhat el, míg a második soron Oscar Piastri és Charles Leclerc osztozik. 

MIAMI NAGYDÍJ, A SPRINTVERSENY RAJTSORRENDJE

1.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes
2.Kimi AntonelliolaszMercedes
3.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes
4.Charles LeclercmonacóiFerrari
5.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford
6.George RussellbritMercedes
7.Lewis HamiltonbritFerrari
8.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes
9.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford
10.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes
11.Gabriel BortoletobrazilAudi
12.Nico HülkenbergnémetAudi
13.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari
14.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes
15.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford
16.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford
17.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari
18.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari
19.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes
20.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari
21.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda
22.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda
5. MIAMI NAGYDÍJ
MÁJUS 1., PÉNTEK
Szabadedzés1. Leclerc 1:29.310
Sprintidőmérő1. Norris 1:27.869
MÁJUS 2., SZOMBAT
Sprintverseny18.00–19.00
Időmérő22.00–23.00
MÁJUS 3., VASÁRNAP
A verseny (57 kör, 308.326 km) rajtja22.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Kanadai Nagydíj, Montrealmájus 24., 22.00
Monacói Nagydíj, Monte-Carlojúnius 7., 15.00
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00

 

 

