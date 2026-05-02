Az FIA bizarr hibát követett el – Albon büntetést kapott a miami sprintidőmérő után

Alexander Albon az utolsó továbbjutó helyet szerezte meg a Miami Nagydíj sprintidőmérőjének első szakaszában, ezzel Liam Lawsont ütötte ki a küzdelemből, aki mindössze 55 ezreddel maradt le az SQ2-ről. Az új-zélandi a kiesése után ugyanakkor visszaszállt a sárga fényezést kapó Racing Bullsba, miután csapata jelezte a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) felé, hogy a Williams thaiföldi versenyzője elhagyta a pályát a továbbjutást érő körén. Az idő telt, a válasz ugyanakkor váratott magára a szövetség részéről, így Albon részt vett a második szegmensben, ahol a 14. rajtkockát szerezte meg a szombati sprintversenyre.

Az FIA csak a harmadik szakasz kezdete előtt jelezte, hogy kivizsgálja az esetet, majd a leintés után elismerte a hibát, és utólagos büntetést szabott ki a Williams pilótájára. Albon egyrészről pályaelhagyás miatt elvesztette az SQ1-ben a továbbjutást érő körét – a versenyző a hatos kanyarban lépte át a pályahatárokat –, másrészről törölték valamennyi SQ2-ben jegyzett idejét, aminek következtében egészen a 19. helyre esett vissza a rajtrácson. Bár ezzel több pilótatársa mellett Lawson is előrébb léphet egy helyet, nem vigasztalja, mivel lehetősége sem nyílt arra, hogy pályára hajtson a második szakaszban és adott esetben előkelőbb rajtpozíciót szerezzen.

„Alex elhagyta a pályát, de az FIA túl későn vette észre a hibát, hiszen addigra már kihajtott a pályára. Nem igazán értem, hogyan történhetett ilyen, de a mi értelmezésünk szerint megsértette a pályahatárokat, majd mégis továbbjutott az SQ2-be” – nyilatkozta frusztráltan Lawson, aki végül a 16. helyről várhatja a piros lámpák kialvását a közép-európai idő szerint 18 órakor kezdődő sprintfutam előtt.

Nem Albon volt az egyetlen, aki ellen vizsgálat indult a sprintkvalifikáció után: a pole pozíciót megszerző Lando Norris a második szakaszban a gyanú szerint szükségtelenül lassan vezetett. Ugyan a regnáló bajnok valóban túllépte az előzetesen meghatározott időhatárt, volt enyhítő körülmény, így végül nem szankcionálták. A McLaren-pilóta az indoklás szerint végig a deltaidőn belül volt egészen a 17-es kanyarig, ahol megelőzte őt Nico Hülkenberg. Ez arra késztette Norrist, hogy visszavegyen és kialakítson egy szükséges, valamint megfelelő távolságot a gyors köre megkezdése előtt.

A döntés értelmében a brit megtarthatja az első helyet, mellőle a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli rugaszkodhat el, míg a második soron Oscar Piastri és Charles Leclerc osztozik.

MIAMI NAGYDÍJ, A SPRINTVERSENY RAJTSORRENDJE 1. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 2. Kimi Antonelli olasz Mercedes 3. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 4. Charles Leclerc monacói Ferrari 5. Max Verstappen holland Red Bull-Ford 6. George Russell brit Mercedes 7. Lewis Hamilton brit Ferrari 8. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 9. Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 10. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 11. Gabriel Bortoleto brazil Audi 12. Nico Hülkenberg német Audi 13. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 14. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 15. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 16. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 17. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 18. Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 19. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 20. Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 21. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda 22. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda