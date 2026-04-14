Távozik az MNASZ elnökségéből Gyulay Zsolt – hivatalos

Ezzel – az alapszabály vonatkozó rendelkezései miatt – olyan helyzet állt elő, amely rendkívüli közgyűlés összehívását teszi szükségessé – fogalmaznak a közleményben. Az MNASZ elnöksége a szabályzat szerint hét fő, de ebből a korábbi lemondások során már csak négyen maradtak – egészen mostanáig, amikor Gyulay Zsolt (vélhetően megnövekedett feladatai miatt) is a lemondás mellett döntött, írja a racingline.hu. Ennek nyomán az elnökségben már csak Szujó Zoltán elnök, valamint Rabócsi Tibor és Kálmán Péter maradt.

Az említett portál megjegyzi, hogy a jelenlegi vezetés 2022-es megválasztása óta sok változás történt az elnökség összetétele mellett az egyes szakágak vezetői körében is, továbbá az MNASZ nyilvános konfliktusban áll a Magyar Gyorsulási Szövetséggel (MGYSZ) is. A tisztújító közgyűlés időpontját és helyszínét a későbbiekben hozzák nyilvánosságra.