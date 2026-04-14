Távozik az MNASZ elnökségéből Gyulay Zsolt – hivatalos

M. B.
2026.04.14. 17:42
Lemondott a Magyar Nemzeti Autósport-szövetségben (MNASZ) betöltött elnökségi tagságáról Gyulay Zsolt, a MOB elnöke, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója – olvasható az MNASZ honlapján.

Ezzel – az alapszabály vonatkozó rendelkezései miatt – olyan helyzet állt elő, amely rendkívüli közgyűlés összehívását teszi szükségessé – fogalmaznak a közleményben. Az MNASZ elnöksége a szabályzat szerint hét fő, de ebből a korábbi lemondások során már csak négyen maradtak – egészen mostanáig, amikor Gyulay Zsolt (vélhetően megnövekedett feladatai miatt) is a lemondás mellett döntött, írja a racingline.hu. Ennek nyomán az elnökségben már csak Szujó Zoltán elnök, valamint Rabócsi Tibor és Kálmán Péter maradt.

Az említett portál megjegyzi, hogy a jelenlegi vezetés 2022-es megválasztása óta sok változás történt az elnökség összetétele mellett az egyes szakágak vezetői körében is, továbbá az MNASZ nyilvános konfliktusban áll a Magyar Gyorsulási Szövetséggel (MGYSZ) is. A tisztújító közgyűlés időpontját és helyszínét a későbbiekben hozzák nyilvánosságra. 

 

Legfrissebb hírek

„Ezek olyan értékek, amiket nem szabad elengedni” – összefogás a magyar sportért

Egyéb egyéni
2026.04.03. 21:59

A Hungaroring Sport Zrt. lett a MotoGP és a Superbike-vb magyar futamának promótere

Egyéb autó-motor
2026.03.30. 17:32

„A jelenleginél jobb sportolási lehetőséget nem tud biztosítani senki” – összefogás a magyar sportért

Egyéb egyéni
2026.03.29. 16:27

A MOB első elnökére emlékeztek szülőfalujában

Egyéb egyéni
2026.03.23. 17:54

Nébald György maradt a Sport Állandó Választottbíróság elnöke

Egyéb egyéni
2026.03.16. 16:52

Sportpolitika: Bács-Kiskun vármegyében is megtartották a Sportinfót

Egyéb egyéni
2026.03.05. 20:39

Gyulay Zsolt: Tudtuk, hogy nem lesz éremeső, de a magyar sportolók tisztességesen helytálltak

Téli olimpia 2026
2026.02.24. 22:42

Gyulay Zsolt: Jó lenne elcsípni egy érmet

Téli olimpia 2026
2026.02.06. 09:04
Ezek is érdekelhetik