A MOB első elnökére emlékeztek szülőfalujában

Berzeviczy Albert Berzevicén látta meg a napvilágot 1853. június 7-én, a MOB elnöke 1895 és 1904 között volt. 1936. március 22-én bekövetkezett halálát követően – budapesti búcsúztatása után – a berzevicei templomkertben található családi kriptában helyezték örök nyugalomra négy nappal később, március 26-án.

Erre a helyszínre tért vissza a MOB-alapító halála után 90 évvel, 2026. március 22-én a Magyar Olimpiai Bizottság delegációja – Gyulay Zsolt MOB-elnök, Szabó Bence sportdiplomáciai tanácsadó, Győr Béla, a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára és Szabó Szilvia, a BOM Alapítvány főtitkára – az ükunoka, BOM-alapítványi elnök Szalay-Berzeviczy Attila és családja kíséretében. A vendéglátók közt volt Jozef Liba, a Szlovák Olimpiai Bizottság főtitkára, Berényi János, Magyarország Kassai Főkonzulátusának tanácsosa és Berzevice község esperese, Peter Szedlák.

Gyulay Zsolt megemlékezésében arról beszélt, hogy Berzeviczy Albert neve örökre összeforrt a magyar sport és a magyar szellemi élet történetével.

„Kilencven év telt el halála óta, de öröksége ma is él. Nemcsak a történelem lapjain, hanem minden magyar sportoló teljesítményében, minden olimpiai verseny rajtjánál, minden magyar győzelemnél. Berzeviczy Albert életútja a 19. századi magyar sport, kultúra és közszolgálat egyik legszebb példája” – idézi a MOB-elnök szavait beszámolójában a Magyar Olimpiai Bizottság.