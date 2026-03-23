A MOB első elnökére emlékeztek szülőfalujában

V. B.
2026.03.23. 17:54
Fotó: Belényesi Alexandra/BOM Alapítvány
Gyulay Zsolt megemlékezés MOB Berzeviczy Albert
A Magyar Olimpiai Bizottság alapító-elnökére, dr. Berzeviczy Albertre emlékeztek szülőfalujában halálának 90. évfordulója alkalmából. A szlovákiai Berzevicén (Brezovica) tartott ünnepségen Gyulay Zsolt, a MOB elnöke és Josef Liba, a Szlovák Olimpiai Bizottság főtitkára is méltatta az egykori kultuszminiszter-sportvezetőt.

Berzeviczy Albert Berzevicén látta meg a napvilágot 1853. június 7-én, a MOB elnöke 1895 és 1904 között volt. 1936. március 22-én bekövetkezett halálát követően – budapesti búcsúztatása után – a berzevicei templomkertben található családi kriptában helyezték örök nyugalomra négy nappal később, március 26-án.

Erre a helyszínre tért vissza a MOB-alapító halála után 90 évvel, 2026. március 22-én a Magyar Olimpiai Bizottság delegációja – Gyulay Zsolt MOB-elnök, Szabó Bence sportdiplomáciai tanácsadó, Győr Béla, a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára és Szabó Szilvia, a BOM Alapítvány főtitkára – az ükunoka, BOM-alapítványi elnök Szalay-Berzeviczy Attila és családja kíséretében. A vendéglátók közt volt Jozef Liba, a Szlovák Olimpiai Bizottság főtitkára, Berényi János, Magyarország Kassai Főkonzulátusának tanácsosa és Berzevice község esperese, Peter Szedlák. 

Gyulay Zsolt megemlékezésében arról beszélt, hogy Berzeviczy Albert neve örökre összeforrt a magyar sport és a magyar szellemi élet történetével.

„Kilencven év telt el halála óta, de öröksége ma is él. Nemcsak a történelem lapjain, hanem minden magyar sportoló teljesítményében, minden olimpiai verseny rajtjánál, minden magyar győzelemnél. Berzeviczy Albert életútja a 19. századi magyar sport, kultúra és közszolgálat egyik legszebb példája” – idézi a MOB-elnök szavait beszámolójában a Magyar Olimpiai Bizottság.

 

Legfrissebb hírek

Huszonöt sportoló kapott Berzeviczy Albert tanulmányi ösztöndíjat

Egyéb egyéni
2026.03.19. 13:49

Nébald György maradt a Sport Állandó Választottbíróság elnöke

Egyéb egyéni
2026.03.16. 16:52

Sportpolitika: Bács-Kiskun vármegyében is megtartották a Sportinfót

Egyéb egyéni
2026.03.05. 20:39

Gyulay Zsolt: Tudtuk, hogy nem lesz éremeső, de a magyar sportolók tisztességesen helytálltak

Téli olimpia 2026
2026.02.24. 22:42

Hazatért a magyar téli olimpiai csapat Olaszországból

Téli olimpia 2026
2026.02.23. 17:21

Sulyok Tamás a magyar olimpiai csapat tagjainak: „Mindannyiukra, kivétel nélkül büszkék vagyunk!”

Téli olimpia 2026
2026.02.23. 15:43

Magyarország a téli sportágakban ennyit tud – Fábián László, a MOB főtitkára

Téli olimpia 2026
2026.02.22. 09:30

Gyulay Zsolt: Jó lenne elcsípni egy érmet

Téli olimpia 2026
2026.02.06. 09:04
Ezek is érdekelhetik