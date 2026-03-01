Nemzeti Sportrádió

MotoGP: Bezzecchi nyerte az évad első nagydíját Thaiföldön

2026.03.01. 10:57
null
Marco Bezzecchi ünnepel, háttérben a harmadik helyezett, Raúl Fernández (Fotó: Getty Images)
Címkék
MotoGP Thaiföldi Nagydíj Marco Bezzecchi
A királykategóriában Marco Bezzecchi nyerte a gyorsaságimotoros-világbajnokság szezonnyitó Thaiföldi Nagydíját.

A 27 éves versenyző ezzel sorozatban a harmadik sikerét aratta a MotoGP-ben, mivel az előző idény utolsó két versenyén is ő diadalmaskodott. Ezzel ő lett az Aprilia történetében az első, akinek ez sikerült.


A címvédő spanyol Marc Márquez defekt miatt nem tudta befejezni a versenyt, a Ducati pedig egymást követő 88 nagydíj után nem adott dobogóst a MotoGP-ben. Ezlegutóbb a 2021-es Brit Nagydíjon történt meg.

A második helyen a szombati sprintversenyben győztes spanyol Pedro Acosta végzett, míg a harmadik honfitársa, Raúl Fernández lett.

MOTORSPORT
GYORSASÁGIMOTOROS-VB, THAIFÖLDI NAGYDÍJ, BURIRAM
MotoGP
1. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 39:36.270 perc
2. Pedro Acosta (spanyol, KTM) 39:41.813
3. Raul Fernandez (spanyol, Aprilia) 39:45.529
Moto2
1. Daniel Holgado (spanyol, Kalex) 4:48.220 perc
2. Ivan Ortola (spanyol, Kalex) 4:48.773
3. Izan Gueavara (spanyol, Boscoscuro) 4:49.211
Moto3
1. David Almansa (spanyol, KTM) 32:14.186 perc
2. Maximo Quiles (spanyol, KTM) 32:14.189
3. Valentin Perrone (argentin, KTM) 32:23.666

MotoGP Thaiföldi Nagydíj Marco Bezzecchi
Legfrissebb hírek

MotoGP: furcsa befutó, Acosta nyerte a sprintfutamot Thaiföldön

Egyéb autó-motor
23 órája

Megállítja-e valaki a tizedik vb-címére hajtó Marc Márquezt?

Egyéb autó-motor
2026.02.26. 13:35

MotoGP: utcai pályára költözik az Ausztrál Nagydíj

Egyéb egyéni
2026.02.19. 10:43

MotoGP: marad az Apriliánál a magyarországi futam dobogósa

Egyéb autó-motor
2026.02.02. 12:15

MotoGP: Jorge Martín ezt az idényt is hátrányból kezdi, kihagyja a kollektív tesztet

Egyéb autó-motor
2026.01.28. 12:10

Thaiföldön 2031-ig biztosan lesz MotoGP-futam

Egyéb autó-motor
2025.11.12. 13:36

MotoGP: zsinórban a hatodik futamon a hatodik különböző győztes ünnepelt

Egyéb autó-motor
2025.11.09. 15:00

MotoGP: Álex Márquez nagy csatában nyerte a sprintfutamot a Portugál Nagydíjon

Egyéb autó-motor
2025.11.08. 19:36
Ezek is érdekelhetik