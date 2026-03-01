MotoGP: Bezzecchi nyerte az évad első nagydíját Thaiföldön

A 27 éves versenyző ezzel sorozatban a harmadik sikerét aratta a MotoGP-ben, mivel az előző idény utolsó két versenyén is ő diadalmaskodott. Ezzel ő lett az Aprilia történetében az első, akinek ez sikerült.



A címvédő spanyol Marc Márquez defekt miatt nem tudta befejezni a versenyt, a Ducati pedig egymást követő 88 nagydíj után nem adott dobogóst a MotoGP-ben. Ezlegutóbb a 2021-es Brit Nagydíjon történt meg.

A második helyen a szombati sprintversenyben győztes spanyol Pedro Acosta végzett, míg a harmadik honfitársa, Raúl Fernández lett.

MOTORSPORT

GYORSASÁGIMOTOROS-VB, THAIFÖLDI NAGYDÍJ, BURIRAM

MotoGP

1. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 39:36.270 perc

2. Pedro Acosta (spanyol, KTM) 39:41.813

3. Raul Fernandez (spanyol, Aprilia) 39:45.529

Moto2

1. Daniel Holgado (spanyol, Kalex) 4:48.220 perc

2. Ivan Ortola (spanyol, Kalex) 4:48.773

3. Izan Gueavara (spanyol, Boscoscuro) 4:49.211

Moto3

1. David Almansa (spanyol, KTM) 32:14.186 perc

2. Maximo Quiles (spanyol, KTM) 32:14.189

3. Valentin Perrone (argentin, KTM) 32:23.666