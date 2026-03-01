Légpuska vegyes csapat: a mezőny első felében végeztek, de nem jutottak döntőbe a mieink

A 15 fős magyar küldöttség a napokban Jerevánban, az Európa-bajnokságon méreti meg magát. A hivatalos program szombaton kezdődött meg, amikor a légpuskások és a légpisztolyosok hivatalos edzéseit tartották meg, valamint a mozgócéllövők első sorozatát.

Vasárnap azonban már az „éleslövészet” következett, az olimpiai számok közül először a légpuskások vegyescsapat-versenyét rendeztek meg. A mieink két párossal képviseltették magukat, Dénes Eszter és Péni István, valamint a mindössze 17 éves Ferik Csilla és Pekler Zalán duója állt lőállásba.

Rendkívül szoros volt végig a mezőny, összesen 50 páros indult el a versenyszámban. Dénes és Péni 629.5 körrel a 14., míg Ferik és Pekler 628.3 körrel a 25. pozícióban zárt. Az éremmeccshez az első négy hely valamelyikén kellett volna végezni, ehhez 632.5 körre volt szükség.

Vasárnap a női és férfi légpisztolyosok egyéni küzdelmeit is megrendezik.