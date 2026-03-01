Nemzeti Sportrádió

NBA: Miller vezérletével a Hornets legyőzte a Blazerst, három vereség után nyert a Lakers

R. D. P.R. D. P.
2026.03.01. 07:50
null
Nate Williams védekezne Luka Doncic ellen (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bam Adebayo NBA Brandon Miller Los Angeles Lakers Portland Trail Blazers Houston Rockets Luka Doncic
Szombaton (magyar idő szerint vasárnap hajnalban) is pörögtek az események az NBA-ben: a Charlotte Hornets hazai pályán 109–93-ra győzte le a Portland Trail Blazerst, a Miami Heat fordítani tudott a Houston Rockets ellen, a Toronto Raptors 134 pontig jutva nyert Washingtonban, míg a Los Angeles Lakers simán verte idegenben a Golden State Warriorst. A New Orleans Pelicans három napon belül másodszor is felülmúlta a Utah Jazzt.

A Charlotte sikerének főhőse Brandon Miller volt, aki hat hárompontost dobott, és 26 ponttal zárt, ami a mezőny legjobbja volt. A Hornets már az első félidőben előnyt épített ki, és végig kontroll alatt tartotta a mérkőzést, végül 16 pontos különbséggel győzte le a Portlandet.

Miamiban Bam Adebayo dupla duplával járult hozzá a sikerhez, míg Andrew Wiggins egy kisebb sérülés miatti kényszerszünet után visszatérve a negyedik negyedben kulcsszerepet vállalt a fordításban: a Heat a hajrában ritmust váltott, és tízpontos győzelmet aratott a Houston felett.


A Torontót Immanuel Quickley vezette győzelemre: 27 ponttal és 11 gólpasszal zárt, remek teljesítményével döntő érdemeket szerzett abban, hogy a Raptors 134 dobott ponttal múlta felül a Washington Wizardsot egy kifejezetten pontgazdag összecsapáson.

San Franciscóban Luka Doncic a 27. születésnapján 26 ponttal, nyolc assziszttal valamint hat lepattanóval vezette győzelemre a Lakerst. A Los Angeles-i csapat már a harmadik negyedre jelentős előnyt alakított ki, és végül 28 pontos különbséggel ütötte ki a Warriorst.

Saddiq Bey 24 pontot szerzett, a New Orleans pedig három napon belül másodszor is legyőzte a Jazzt. A Pelicans kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtva, különösen a második félidőben játszott hatékonyan, és tízpontos sikert aratott idegenben.

NBA
ALAPSZAKASZ
Charlotte Hornets–Portland Trail Blazers 109–93
Miami Heat–Houston Rockets 115–105
Washington Wizards–Toronto Raptors 125–134
Golden State Warriors–Los Angeles Lakers 101–129
Utah Jazz–New Orleans Pelicans 105–115

 

Bam Adebayo NBA Brandon Miller Los Angeles Lakers Portland Trail Blazers Houston Rockets Luka Doncic
Legfrissebb hírek

Jokics lökdösődött, Gilgeous-Alexander 36 ponttal vezette sikerre az OKC-t

Amerikai sportok
23 órája

NBA: rekorddöntés az újonctól, Durant mérföldkőhöz ért, sorozatban tizenegyedik meccsén nyert a Spurs

Amerikai sportok
2026.02.27. 07:58

NBA: a Detroit nyerte a keleti és a nyugati éllovas csatáját – videó

Amerikai sportok
2026.02.26. 10:05

Cade Cunningham bejelentkezett az MVP-címért – NBA-legek

Amerikai sportok
2026.02.25. 15:47

NBA: kikapott a Knicks Clevelandben, drámai Lakers-vereség

Amerikai sportok
2026.02.25. 08:29

NBA: sorozatban kilenc Spurs-siker, véget ért a Kings 16 meccses vesszőfutása

Amerikai sportok
2026.02.24. 07:44

Ünnepelt a Lakers, de az örök rivális Boston nem volt tekintettel az NBA-legendára

Amerikai sportok
2026.02.23. 07:53

18 pontos hátrányból fordított a Knicks; Wembanyama vezérletével nyert a Spurs– videó

Amerikai sportok
2026.02.22. 08:27
Ezek is érdekelhetik