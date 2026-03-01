NBA: Miller vezérletével a Hornets legyőzte a Blazerst, három vereség után nyert a Lakers

A Charlotte sikerének főhőse Brandon Miller volt, aki hat hárompontost dobott, és 26 ponttal zárt, ami a mezőny legjobbja volt. A Hornets már az első félidőben előnyt épített ki, és végig kontroll alatt tartotta a mérkőzést, végül 16 pontos különbséggel győzte le a Portlandet.

Miamiban Bam Adebayo dupla duplával járult hozzá a sikerhez, míg Andrew Wiggins egy kisebb sérülés miatti kényszerszünet után visszatérve a negyedik negyedben kulcsszerepet vállalt a fordításban: a Heat a hajrában ritmust váltott, és tízpontos győzelmet aratott a Houston felett.



A Torontót Immanuel Quickley vezette győzelemre: 27 ponttal és 11 gólpasszal zárt, remek teljesítményével döntő érdemeket szerzett abban, hogy a Raptors 134 dobott ponttal múlta felül a Washington Wizardsot egy kifejezetten pontgazdag összecsapáson.

San Franciscóban Luka Doncic a 27. születésnapján 26 ponttal, nyolc assziszttal valamint hat lepattanóval vezette győzelemre a Lakerst. A Los Angeles-i csapat már a harmadik negyedre jelentős előnyt alakított ki, és végül 28 pontos különbséggel ütötte ki a Warriorst.

Saddiq Bey 24 pontot szerzett, a New Orleans pedig három napon belül másodszor is legyőzte a Jazzt. A Pelicans kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtva, különösen a második félidőben játszott hatékonyan, és tízpontos sikert aratott idegenben.

NBA

ALAPSZAKASZ

Charlotte Hornets–Portland Trail Blazers 109–93

Miami Heat–Houston Rockets 115–105

Washington Wizards–Toronto Raptors 125–134

Golden State Warriors–Los Angeles Lakers 101–129

Utah Jazz–New Orleans Pelicans 105–115