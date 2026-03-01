Aranyérmes lett a női pisztolycsapatunk

Dübörögnek az események a sportlövők Örményországban rendezett 10 méteres Európa-bajnokságán. Az olimpiai számok közül reggel a légpuska vegyes csapat kezdett a lőállásokban, ebben a versenyben Dénes Eszter és Péni István duója végzett jobb helyen a két magyar egység közül, a 14. pozícióban zártak, míg Ferik Csilla és Pekler Zalán a 25. lett.

A nap második kiemelt viadalán a női pisztolyosok következtek, a mieink nem is akármilyen eredménnyel zártak. Összesen négy magyar induló volt ott az 59 fős mezőnyben, Major Veronika, Fábián Sára Ráhel, Jákó Miriam mellett Dézsi Vivien is lőállásba állt.

A Major-Fábián-Jákó trió alkotta magyar csapat 1712 körrel aranyérmes lett, mögöttük a grúzok és a bolgárok 1710 körrel zártak, előbbi együttes hattal több belső tízest lőtt, így ők léphettek fel a dobogó második fokára.

Ami a magyar csapat teljesítményét illeti, az egyéniben 25 méteren olimpiai bronzérmes Major Veronika bár nehezebben lendült bele, az utolsó két körben fantasztikusan lőtt, így egyéniben a negyedik helyen végzett az alapversenyben, így ott lesz a délutáni nyolcas fináléban. A remek hajrá nem csak Major esetében volt igaz, hiszen Fábián Sára Ráhel és Jákó Miriam is pontosan célzott az utolsó körökben, így bár egyénileg nem jutottak döntőbe, a csapat aranyérméhez nagyon kellett az ő teljesítményük is. Fábián 14., míg Jákó a 20. lett. Dézsi Vivien az 54. helyen zárta a vasárnapi viadalt.

Közben a mozgócél lövők is befejezték a saját számukat, az egyetlen magyar induló, Tasi Tamás a 15. pozícióban fejezbe az az Európa-bajnokságot.