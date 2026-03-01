„Fejlődünk, ez egyértelmű” – a Liverpool új fegyveréről beszélt Arne Slot
„Több gólt is szerezhettünk volna, de a találatok nem nyílt játékból jöttek. Nagy helyzetek, sok pontrúgás – két gól nekik, három nekünk. Ez is mutatja, mennyire fontosak a rögzített szituációk a futballban” – fogalmazott Arne Slot.
Szoboszlai gólpasszal jelentkezett, a Liverpool hétgólos meccsen legyőzte a West Hamet
A Liverpool vezetőedzője emlékeztetett: az idény első felében hiába harcoltak ki sok szögletet, ezekből nehezen találtak be, sőt gyakran pontrúgások után kaptak gólt. Az utóbbi hetekben azonban fordult a kocka.
„Most egyre többször tudunk betalálni rögzített helyzetből, és az eredmények is jobbak. Nem éreztem úgy, hogy ez egy 5–2-es meccs volt. A pontrúgások ilyenek – sokszor megtapasztaltam a másik oldalon is, hogy jobbak voltunk, mégis vesztettünk miattuk.”
Javuló forma és Gomez szerepe
Slot a csapat lendületéről is beszélt: elismerte, hogy a korábbi vereségsorozat visszavetette őket, de jelenleg nehéz legyőzni a Liverpoolt: „Fejlődünk, ez egyértelmű. Nyílt játékban és pontrúgásoknál is. És jönnek az eredmények.”
Külön kitért Joe Gomez teljesítményére is, akit nemcsak profizmusa, hanem személyisége miatt is méltatott: „Rengeteget dolgozik azért, hogy fitt legyen. Jobbhátvédként és középhátvédként is bevethető, a pontrúgásoknál pedig nagyon fontos a fejjátéka.”
A mérkőzés után a „vörösök” egyik legnépszerűbb szurkolói oldala, a This is Anfield értékelte a játékosok teljesítményét.
Szoboszlai Dominik – 7-es osztályzat
„Újabb nap, újabb erős Szoboszlai-produkció. A magyar válogatott középpályás szokásához híven rengeteget dolgozott, még ha a hajrára láthatóan el is fáradt. Bizonyára örült annak, hogy ezúttal nem kellett jobbhátvédet játszania. Az egyik precízen betekert szöglete után született meg Virgil van Dijk gólja, ami ismét rávilágított Szoboszlai pontrúgásainak fontosságára.”
Videó: Szoboszlai gólpasszából duplázta meg előnyét a Liverpool
Kerkez Milos – 6-os osztályzat
„Kerkez az utóbbi időben megszilárdította helyét a balhátvéd poszton, ezúttal azonban nem a legjobb arcát mutatta. Nehéz dolga volt Jarrod Bowen ellen, és a védelem összességében sem tűnt teljesen stabilnak. Ugyanakkor továbbra is sok biztató jel látható a játékában, még ha ez a találkozó nem is tartozott a legerősebbjei közé.”
ANGOL PREMIER LEAGUE
28. FORDULÓ
Liverpool–West Ham United 5–2 (3–0)
Liverpool, Anfield. Vezette: Robinson
Liverpool: Alisson – J. Gomez (Frimpong, 77.), Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch (Nyoni, 86.), A. Mac Allister – Szalah, Szoboszlai, Gakpo – Ekitiké (Ngumoha, 76.). Vezetőedző: Arne Slot
West Ham: Hermansen – Wan-Bissaka, Disasi, Mavropanosz, Malick Diouf (Mayers, 90.) – Magassa (A. Traoré, 76.), Soucek (M. Kanté, 90.), Mateus Fernandes – Bowen, Summerville – Castellanos. Vezetőedző: Nuno Espírito Santo
Gólszerző: Ekitiké (6.), Van Dijk (24.), A. Mac Allister (44.), Gakpo (70.), Disasi (82. – öngól), ill. Soucek (49.), Castellanos (75.)