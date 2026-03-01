Nemzeti Sportrádió

„Fejlődünk, ez egyértelmű” – a Liverpool új fegyveréről beszélt Arne Slot

2026.03.01. 09:55
Arne Slot szerint fordult a kocka a szögleteket illetően (Fotó: Getty Images)
A Liverpool szombaton látványos, 5–2-es győzelmet aratott a West Ham United felett, ám Arne Slot szerint az eredmény mögött elsősorban a pontrúgások hatékonysága állt: a hét gólból öt rögzített szituáció után született. A holland szakember kiemelte, csapata az idény elején még szenvedett a szögleteknél, most viszont ezek jelentik az egyik legnagyobb fegyverüket – amit Szoboszlai Dominik gólpasszt érő beadása is bizonyított.

„Több gólt is szerezhettünk volna, de a találatok nem nyílt játékból jöttek. Nagy helyzetek, sok pontrúgás – két gól nekik, három nekünk. Ez is mutatja, mennyire fontosak a rögzített szituációk a futballban” – fogalmazott Arne Slot.

Angol labdarúgás
17 órája

Szoboszlai gólpasszal jelentkezett, a Liverpool hétgólos meccsen legyőzte a West Hamet

Kerkez Milos is ott volt a „vörösök” kezdőcsapatában – Nuno Espírito Santo gárdája csak szépíteni tudott.

A Liverpool vezetőedzője emlékeztetett: az idény első felében hiába harcoltak ki sok szögletet, ezekből nehezen találtak be, sőt gyakran pontrúgások után kaptak gólt. Az utóbbi hetekben azonban fordult a kocka.

„Most egyre többször tudunk betalálni rögzített helyzetből, és az eredmények is jobbak. Nem éreztem úgy, hogy ez egy 5–2-es meccs volt. A pontrúgások ilyenek – sokszor megtapasztaltam a másik oldalon is, hogy jobbak voltunk, mégis vesztettünk miattuk.”

Javuló forma és Gomez szerepe

Slot a csapat lendületéről is beszélt: elismerte, hogy a korábbi vereségsorozat visszavetette őket, de jelenleg nehéz legyőzni a Liverpoolt: „Fejlődünk, ez egyértelmű. Nyílt játékban és pontrúgásoknál is. És jönnek az eredmények.”

Külön kitért Joe Gomez teljesítményére is, akit nemcsak profizmusa, hanem személyisége miatt is méltatott: „Rengeteget dolgozik azért, hogy fitt legyen. Jobbhátvédként és középhátvédként is bevethető, a pontrúgásoknál pedig nagyon fontos a fejjátéka.”

Liverpool v West Ham United - Premier League
Ezúttal Joe Gomez volt a Liverpool jobbhátvédje (Fotó: Getty Images)

A mérkőzés után a „vörösök” egyik legnépszerűbb szurkolói oldala, a This is Anfield értékelte a játékosok teljesítményét.

Szoboszlai Dominik – 7-es osztályzat

„Újabb nap, újabb erős Szoboszlai-produkció. A magyar válogatott középpályás szokásához híven rengeteget dolgozott, még ha a hajrára láthatóan el is fáradt. Bizonyára örült annak, hogy ezúttal nem kellett jobbhátvédet játszania. Az egyik precízen betekert szöglete után született meg Virgil van Dijk gólja, ami ismét rávilágított Szoboszlai pontrúgásainak fontosságára.”

Angol labdarúgás
19 órája

Videó: Szoboszlai gólpasszából duplázta meg előnyét a Liverpool

A magyar középpályás sarokrúgásból szolgálta ki Virgil van Dijkot.

Kerkez Milos – 6-os osztályzat

„Kerkez az utóbbi időben megszilárdította helyét a balhátvéd poszton, ezúttal azonban nem a legjobb arcát mutatta. Nehéz dolga volt Jarrod Bowen ellen, és a védelem összességében sem tűnt teljesen stabilnak. Ugyanakkor továbbra is sok biztató jel látható a játékában, még ha ez a találkozó nem is tartozott a legerősebbjei közé.”

ANGOL PREMIER LEAGUE
28. FORDULÓ
Liverpool–West Ham United 5–2 (3–0)
Liverpool, Anfield. Vezette: Robinson
Liverpool: Alisson – J. Gomez (Frimpong, 77.), Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch (Nyoni, 86.), A. Mac Allister – Szalah, Szoboszlai, Gakpo – Ekitiké (Ngumoha, 76.). Vezetőedző: Arne Slot
West Ham: Hermansen – Wan-Bissaka, Disasi, Mavropanosz, Malick Diouf (Mayers, 90.) – Magassa (A. Traoré, 76.), Soucek (M. Kanté, 90.), Mateus Fernandes – Bowen, Summerville – Castellanos. Vezetőedző: Nuno Espírito Santo
Gólszerző: Ekitiké (6.), Van Dijk (24.), A. Mac Allister (44.), Gakpo (70.), Disasi (82. – öngól), ill. Soucek (49.), Castellanos (75.)

Ezek is érdekelhetik