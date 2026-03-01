„Fejlődünk, ez egyértelmű” – a Liverpool új fegyveréről beszélt Arne Slot

A Liverpool vezetőedzője emlékeztetett: az idény első felében hiába harcoltak ki sok szögletet, ezekből nehezen találtak be, sőt gyakran pontrúgások után kaptak gólt. Az utóbbi hetekben azonban fordult a kocka.

„Most egyre többször tudunk betalálni rögzített helyzetből, és az eredmények is jobbak. Nem éreztem úgy, hogy ez egy 5–2-es meccs volt. A pontrúgások ilyenek – sokszor megtapasztaltam a másik oldalon is, hogy jobbak voltunk, mégis vesztettünk miattuk.”

Javuló forma és Gomez szerepe

Slot a csapat lendületéről is beszélt: elismerte, hogy a korábbi vereségsorozat visszavetette őket, de jelenleg nehéz legyőzni a Liverpoolt: „Fejlődünk, ez egyértelmű. Nyílt játékban és pontrúgásoknál is. És jönnek az eredmények.”

Külön kitért Joe Gomez teljesítményére is, akit nemcsak profizmusa, hanem személyisége miatt is méltatott: „Rengeteget dolgozik azért, hogy fitt legyen. Jobbhátvédként és középhátvédként is bevethető, a pontrúgásoknál pedig nagyon fontos a fejjátéka.”

Ezúttal Joe Gomez volt a Liverpool jobbhátvédje (Fotó: Getty Images)

A mérkőzés után a „vörösök” egyik legnépszerűbb szurkolói oldala, a This is Anfield értékelte a játékosok teljesítményét.

Szoboszlai Dominik – 7-es osztályzat

„Újabb nap, újabb erős Szoboszlai-produkció. A magyar válogatott középpályás szokásához híven rengeteget dolgozott, még ha a hajrára láthatóan el is fáradt. Bizonyára örült annak, hogy ezúttal nem kellett jobbhátvédet játszania. Az egyik precízen betekert szöglete után született meg Virgil van Dijk gólja, ami ismét rávilágított Szoboszlai pontrúgásainak fontosságára.”