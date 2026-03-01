Sakk: Rapport és Lékó egy, Gaál négy helyet rontott, Gledura kettőt javított a világranglistán

A honfitárs nagymesterek közül a nemzetközi szövetség (FIDE) honlapján közzétett rangsorban ugyancsak egy pozícióval került hátrébb az első százban Lékó Péter, aki 2676 pontjával most a 45., míg a 2653 pontos Gledura Benjámin a 65.-ről a 63.-ra lépett előre.

Az első számú magyar női sakkozó, a 18 éves Gaál Zsóka 2373 pontjával a felnőtt nőknél négy helyet visszaesve a 68., míg korosztályában, a lányok mezőnyében a hetedik pozícióból kettővel lejjebb, a kilencedikre szorult. Rajta kívül a harmadmagával 2346 pontos Gara Anita szerepel még a felnőtt nők lajstromában, ő a 102.

A márciusi listán a lányoknál további egy magyar van még a legjobbak között: a legutóbb 54. Karácsonyi Kata 2209 pontjával ezúttal a 69. A junior fiúknál hosszú idő után először van magyar sakkozó, s mindjárt ketten is befértek az első százba: Palczert Mátyás 2466 pontjával a 83., a 2457 pontos Bodrogi Bendegúz pedig a 98.