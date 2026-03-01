Nemzeti Sportrádió

Sakk: Rapport és Lékó egy, Gaál négy helyet rontott, Gledura kettőt javított a világranglistán

2026.03.01. 10:41
null
Rapport Richárd (Fotó: Getty Images)
Címkék
világranglista sakk Gaál Zsóka Rapport Richárd Lékó Péter Gledura Benjámin
A legjobb magyar játékos, Rapport Richárd 2738 Élő-pontját megőrizve egy helyet rontott, s 17. a sakkozók legfrissebb, március elsejei világranglistáján.

A honfitárs nagymesterek közül a nemzetközi szövetség (FIDE) honlapján közzétett rangsorban ugyancsak egy pozícióval került hátrébb az első százban Lékó Péter, aki 2676 pontjával most a 45., míg a 2653 pontos Gledura Benjámin a 65.-ről a 63.-ra lépett előre.

Az első számú magyar női sakkozó, a 18 éves Gaál Zsóka 2373 pontjával a felnőtt nőknél négy helyet visszaesve a 68., míg korosztályában, a lányok mezőnyében a hetedik pozícióból kettővel lejjebb, a kilencedikre szorult. Rajta kívül a harmadmagával 2346 pontos Gara Anita szerepel még a felnőtt nők lajstromában, ő a 102.

A márciusi listán a lányoknál további egy magyar van még a legjobbak között: a legutóbb 54. Karácsonyi Kata 2209 pontjával ezúttal a 69. A junior fiúknál hosszú idő után először van magyar sakkozó, s mindjárt ketten is befértek az első százba: Palczert Mátyás 2466 pontjával a 83., a 2457 pontos Bodrogi Bendegúz pedig a 98.

világranglista sakk Gaál Zsóka Rapport Richárd Lékó Péter Gledura Benjámin
Legfrissebb hírek

Sakk: Polgár Judit a 10. legérdekesebb játékos

Egyéb egyéni
2026.02.23. 12:39

Marozsán rontott, Fucsovics javított a világranglistán

Tenisz
2026.02.23. 09:38

Gyász: 74 évesen elhunyt a vb-döntős holland sakklegenda

Egyéb egyéni
2026.02.19. 12:50

Polgár Judit a földre szállt Garri Kaszparovot már le tudta győzni

Egyéb egyéni
2026.02.06. 16:53

Bondár Anna 64. a teniszezők világranglistáján

Tenisz
2026.02.02. 09:20

Rapport két, Gledura három helyet rontott, Lékó és Gaál maradt előző pozíciójában

Egyéb egyéni
2026.02.01. 12:44

Irka-firka, avagy szójátékok – Kő András publicisztikája

Egyéb egyéni
2026.01.27. 23:51

Ma mutatják be a Polgár Juditról készült alkotást a Sundance Filmfesztiválon

Egyéb egyéni
2026.01.27. 11:52
Ezek is érdekelhetik