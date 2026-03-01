Bobállal erősített a Gyirmót, Prosserrel és Vernessel a Tatabánya, Babatival a PMFC; rangadók sora vár márciusban a Kanizsára – NB III-as beharangozó



ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

Az Északnyugati csoportban tovább erősítette keretét az aranyéremre toronymagasan esélyes Gyirmót FC Győr, amely megszerezte az NB II-es Szegedtől Pejovics Danilót, a Viditől távozó Bobál Gergelyt és hamarosan az eddig sérült Kalmár Zsolt is pályára léphet. A gyirmótiak háromgólos győzelemmel kezdték a tavaszt Budaörsön. Az üldöző Dorogi FC-nél együtt tartották a keretet, a rutinos játékosok közül Barczi Dávid távozott, de Csizmadia Csaba vezetőedző számíthat Koman Vladimirre, Vadnai Dánielre és Tischler Patrikra. Vadnait egyébként hívták Budafokra, az edzői stábba, de a középpályás folytatja pályafutását, sőt, Tischlerrel együtt 2027-ig hosszabbított.

A dobogóért nagy harc lehet a Puskás Akadémia II, a Mosonmagyaróvár és a Tatabánya között. A tavaly nyáron osztályozót játszó Credobus Mosonmagyaróvár keretében kisebb változások voltak, Illés Dávid távozása érzékeny veszteség, azonban a rivális Gyirmóttól érkezett Dobozi Krisztián. Az Opus Tigáz Tatabánya is korábbi élvonalbeli játékosokkal erősített, Prosser Dániel mellett Vernes Richárd érkezett, továbbá Szalánszki Gergő visszatért. Az ősszel svájci befektetővel erősítő Haladás VSE-nek talán nem kell tartania a kieséstől; az érkezők közül az NB I-es Barcikától érkező Szujó Attila nevét érdemes megemlíteni. A svájci DSM cégcsoport ügyvezetője, Martin Dellenbach egyébként a heti szurkolói ankéton kijelentette, hogy legkésőbb 2031-re az első osztályba kell kerülnie a csapatnak.

A bennmaradásért négy csapat verseng, a Pápai Perutz, a Zsámbék, az Újpest II és a Balatonfüredi FC – a lila-fehérek megszerezték a rutinos Barczi Dávidot és Pataki Zoltánt. A fürediektől távozott Remili Mohamed, aki Délegyházára igazolt, és bár heten érkeztek, nem lesz könnyű kiharcolni a bennmaradást, a vezetők azonban továbbra is kitartanak a tréner, Szabados Tamás mellett.

DÉLNYUGATI CSOPORT

A Délnyugati csoportban az éllovas FC Nagykanizsa egyben tartotta keretét, sőt, az előző idényben 11 gólt szerző Nagy Mihály Krisztián fél év után visszatért a csapathoz Gyirmótról, illetve Almásy Levente személyében az amerikai Seattle Redhawkstól is érkezett labdarúgó. A Kanizsa sorsolása nem könnyű, márciusban egy hónap alatt gyakorlatilag az összes rangadóját lejátssza (a Kaposvár után a Majossal, a PMFC-vel és a Dunaújvárossal is találkozik), és ha ezeken sikeresen túljut, nagy eséllyel ismét bajnok lesz. A második Kaposvári Rákóczihoz Boross László személyében tőkeerős új tulajdonos érkezett, a keret pedig többek mellett azzal a Bőle Lukácssal erősödött, aki komoly NB I-es múlttal rendelkezik (FTC, Paks, ZTE FC, Mezőkövesd) és rutinos is a maga 35 évével.

Az őszi szezon meglepetéscsapatához, a Majosi SE-hez visszatért Iváncsáról a gyors, jól cselező szélső támadó, Lőrinc Dániel, aki korábban már meghatározó szereplője volt a gárda támadójátékának. A jelenleg negyedik Pécsi MFC-hez többen jöttek magasabb osztályból (Kesztyűs Máté, Csemer Gyula, Böndi Ádám), de a legnagyobb név Babati Benjaminé, aki Csíkszeredáról tért haza, továbbá pályán kívüli erősítés, hogy Kulcsár Árpád távozása után a legutóbb Tatabányán szerepet vállaló Dragóner Attila lett a pécsiek sportigazgatója.

A kiesés elleni harcban a Paks II-tól lefelé hatan érintettek; meglepetésre a BFC Siófok is köztük van, amely nem igazán tudott télen erősíteni. A mindössze hárompontos Dombóvár FC helyzete szinte reménytelen.

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Az Északkeleti csoportot jelenleg a Kisvárda II vezeti, amely azonban akkor sem juthat fel, ha megnyeri a csoportját. Az üldözők közül a harmadik Tiszafüred VSE és a negyedik DEAC is jól erősített – előbbi többek között Újpestről, Debrecenből, Tiszakécskéről és Békéscsabáról igazolt; a lila-fehérektől az élvonalban is szereplő Máté Zsolt csatlakozott a klubhoz. A debreceniekhez az NB II-es múltú Batai Tamás és Szakács Levente érkezett – utóbbi a tavaly nyári osztályozón két meccsen három góllal segítette a Karcagot a feljutáshoz. A második Cigánd SE-nél nem volt nagy játékosmozgás, ettől függetlenül nem elképzelhetetlen, hogy az egységes csapatot alkotó borsodiak futnak be és játszhatnak majd osztályozót.

A kiesés elleni harcban hat csapat is érintett, a Kondás Elemér által irányított Tiszaújvárostól lefelé bárki bajba kerülhet. A hátsó régióból talán az Ózd-Sajóvölgye erősített a legjobban, több egykoron magasabb osztályban futballozó játékos érkezett hozzájuk, míg a Nyíregyháza II-höz visszatért Karcagról Tarcsi Róbert, és bár profi szerződése van, tavasszal a Szpari második csapatában bizonyíthat. A sereghajtó FC Hatvanhoz a korábbi NB I-es gólkirály, a 43 esztendős Simon Attila csatlakozott – kérdés, hogy a veterán csatár tud-e érdemi segítséget nyújtani a mindössze hét ponttal álló együttesnek.

DÉLKELETI CSOPORT

A Délkeleti csoportban meglepetésre a Monor SE zárt ősszel az élen és a Pest megyeiek tovább erősödtek, hiszen fél év után visszatért hozzájuk Kecskemétről a fiatal, gólerős támadó, Farkas Balázs. Az üldözők közül a hatpontos hátránnyal rendelkező ESMTK biztosan szeretné elérni az osztályváltást, a pesterzsébetieket e célban a III. Kerülettől érkező Schildkraut Krisztián is segítheti. A piros-fehérek egyébként már túl vannak egy tétmeccsen, a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében 2–0-ra kikaptak az NB II-es Budapest Honvédtól, ezzel búcsúztak a sorozattól.

A harmadik Gyulai Termál FC-nél is csak minimális játékosmozgás volt télen, a negyedik III. Kerületi TVE viszont az NB II-es BVSC-ből igazolt, mégpedig a rutinos középpályást, Szilágyi Mátét, aki korábban már három évet töltött el az óbudai klubnál. A 26 éves támadó, Bencze Márk viszont távozott, s új klubja, a másodosztályú Soroksár fizetett (!) a játékjogáért.

A középmezőny csapatai közül az FC Dabasnál edzőváltás volt télen, Tóth Mihály helyett Székely Tibor irányítja az alakulatot tavasszal. A bennmaradásért ebben a csoportban legalább öt csapatnak kell „kaparnia”; a télen három játékossal erősítő BKV Előrétől lefelé mindenki veszélyeztetett. A sereghajtó, mindössze hét ponttal álló Tiszaföldvár VSE minimális esélyeit az is rontja, hogy az Újpest II-höz távozott a csapattól a csoport góllövőlistáját 12 találattal vezető támadó, Pataki Zoltán.

NB III, 18. FORDULÓ

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

Február 28., szombat

Budaörs–Gyirmót FC Győr 0–3

Március 1., vasárnap

14.00: FC Sopron–Balatonfüredi FC

14.00: Puskás Akadémia FC II–Opus Tigáz Tatabánya

14.00: Újpest FC II–ETO Akadémia

14.00: Szombathelyi Haladás–Dorogi FC

14.00: Ikoba Beton Zsámbék–Bicskei TC

14.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–VSC 2015 Veszprém

14.00: Komárom VSE–Credobus Mosonmagyaróvár

AZ ÉSZAKNYUGATI CSOPORT ÁLLÁSA 1. Gyirmót 18 17 – 1 65–14 +51 51 2. Dorog 17 12 1 4 29–20 +9 37 3. Puskás Akadémia II. 17 12 – 5 38–17 +21 36 4. Mosonmagyaróvár 17 10 2 5 32–17 +15 32 5. Tatabánya 17 9 1 7 26–22 +4 28 6. Komárom 17 8 3 6 29–28 +1 27 7. Sopron 17 7 4 6 25–29 –4 25 8. Budaörs 18 7 3 8 25–34 –9 24 9. Bicske 17 6 5 6 22–23 –1 23 10. ETO Akadémia 17 7 1 9 31–34 –3 22 11. Veszprém 17 6 4 7 18–20 –2 22 12. Szombathelyi Haladás 17 4 4 9 19–23 –4 16 13. Pápa 17 3 3 11 28–40 –12 12 14. Zsámbék 17 3 3 11 22–49 –27 12 15. Újpest II. 17 2 5 10 20–35 –15 11 16. Balatonfüred 17 2 5 10 11–35 –24 11

DÉLNYUGATI CSOPORT

Március 1., vasárnap

11.00: Paksi FC II–Ferencvárosi TC II

14.00: Érdi VSE–Dunaújváros FC

14.00: Dombóvári FC–Pécsi MFC

14.00: PTE-PEAC–Szekszárdi UFC

14.00: Iváncsa KSE–Majosi SE

14.00: FC Nagykanizsa–Kaposvári Rákóczi FC

14.00: Greenplan Balatonlelle SE–BFC Siófok

14.00: Pénzügyőr SE–MTK Budapest II

1. Nagykanizsa 17 12 3 2 31–17 +14 39 2. Kaposvár 17 11 3 3 35–19 +16 36 3. Majosi SE 17 11 2 4 47–23 +24 35 4. Pécsi MFC 17 10 5 2 42–14 +28 35 5. Dunaújváros 17 9 6 2 41–20 +21 33 6. FTC II 17 10 2 5 36–22 +14 32 7. MTK II 17 9 2 6 44–25 +19 29 8. Iváncsa 17 7 3 7 31–26 +5 24 9. Érd 17 6 5 6 23–22 +1 23 10. Szekszárd 17 6 3 8 22–42 –20 21 11. Paks II 17 5 1 11 20–36 –16 16 12. Siófok 17 5 1 11 17–38 –21 16 13. Balatonlelle 17 4 4 9 15–30 –15 16 14. PTE-PEAC 17 3 4 10 21–32 –11 13 15. Pénzügyőr 17 2 5 10 19–34 –15 11 16. Dombóvár 17 – 3 14 15–59 –44 3 az állás

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Március 1., vasárnap

11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Ózd-Sajóvölgye

11.00: Kisvárda Master Good II–Tiszafüredi VSE

11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Termálfürdő FC Tiszaújváros

12.00: Debreceni VSC II–Sényő FC-ZMB Building

14.00: Tarpa SC–Debreceni EAC

14.00: FC Hatvan–Gödöllői SK

14.00: Putnok FC–Bacsó Beton-Cigánd SE

14.00: Füzesabony SC–Eger SE

1. Kisvárda II 17 11 3 3 37–16 +21 36 2. Cigánd 17 10 5 2 35–17 +18 35 3. Tiszafüred 17 9 5 3 36–21 +15 32 4. DEAC 17 9 5 3 25–12 +13 32 5. DVSC II 17 8 5 4 33–21 +12 29 6. Tarpa 17 8 5 4 25–16 +9 29 7. DVTK II 17 7 3 7 30–30 0 24 8. Eger 17 6 4 7 25–37 –12 22 9. Putnok 17 6 3 8 23–25 –2 21 10. Füzesabony 17 5 6 6 15–15 0 21 11. Tiszaújváros 17 5 4 8 21–34 –13 19 12. Sényő 17 5 4 8 20–38 –18 19 13. Ózd 17 4 6 7 33–39 –6 18 14. Gödöllő 17 4 5 8 23–25 –2 17 15. Nyíregyháza II 17 3 4 10 22–33 –11 13 16. FC Hatvan 17 2 1 14 22–46 –24 7 az állás

DÉLKELETI CSOPORT

Március 1., vasárnap

11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–BKV Előre

11.00: Vasas FC II–Budapest Honvéd FC II

11.00: Tiszaföldvár SE–Békéscsaba 1912 Előre II

14.00: Monor SE–III. kerületi TVE

14.00: Csepel SC–Hódmezővásárhelyi FC

14.00: Meton-FC Dabas SE–ESMTK

14.00: Dunaharaszti MTK–Gyulai Termál FC

14.00: Martfűi LSE–Szegedi VSE