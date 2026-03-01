Nemzeti Sportrádió

Bobállal erősített a Gyirmót, Prosserrel és Vernessel a Tatabánya, Babatival a PMFC; rangadók sora vár márciusban a Kanizsára – NB III-as beharangozó

2026.03.01. 07:15
A Gyirmót FC Győr tavasszal is sokszor ünnepelne (Fotó: gyirmotfc.hu)
Szombaton a Budaörsi SC–Gyirmót FC Győr (0–3) mérkőzéssel elrajtolt a labdarúgó NB III tavaszi szezonja. Az Északnyugati csoportban a Gyirmót FC Győr, a Délnyugati csoportban az FC Nagykanizsa, az Északkeleti csoportban a Kisvárda II, a Délkeleti csoportban pedig a Monor várja a folytatást a tabella első helyén. A bajnokság végén az élen végző együttesek egyike sem jut közvetlenül az NB II-be, a versenykiírás értelmében a négy csoportelső osztályozón dönti el, melyik lesz az a két klub, amely ősztől a második vonalban szerepelhet. A Nemzeti Sport Online évek óta nyomon követi a csoportok eseményeit; beharangozó cikkünkben most ismét áttekintjük, hogy a téli szünetben milyen változások történtek a csapatoknál.


ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

Az Északnyugati csoportban tovább erősítette keretét az aranyéremre toronymagasan esélyes Gyirmót FC Győr, amely megszerezte az NB II-es Szegedtől Pejovics Danilót, a Viditől távozó Bobál Gergelyt és hamarosan az eddig sérült Kalmár Zsolt is pályára léphet. A gyirmótiak háromgólos győzelemmel kezdték a tavaszt Budaörsön. Az üldöző Dorogi FC-nél együtt tartották a keretet, a rutinos játékosok közül Barczi Dávid távozott, de Csizmadia Csaba vezetőedző számíthat Koman Vladimirre, Vadnai Dánielre és Tischler Patrikra. Vadnait egyébként hívták Budafokra, az edzői stábba, de a középpályás folytatja pályafutását, sőt, Tischlerrel együtt 2027-ig hosszabbított. 
A dobogóért nagy harc lehet a Puskás Akadémia II, a Mosonmagyaróvár és a Tatabánya között. A tavaly nyáron osztályozót játszó Credobus Mosonmagyaróvár keretében kisebb változások voltak, Illés Dávid távozása érzékeny veszteség, azonban a rivális Gyirmóttól érkezett Dobozi Krisztián. Az Opus Tigáz Tatabánya is korábbi élvonalbeli játékosokkal erősített, Prosser Dániel mellett Vernes Richárd érkezett, továbbá Szalánszki Gergő visszatért. Az ősszel svájci befektetővel erősítő Haladás VSE-nek talán nem kell tartania a kieséstől; az érkezők közül az NB I-es Barcikától érkező Szujó Attila nevét érdemes megemlíteni. A svájci DSM cégcsoport ügyvezetője, Martin Dellenbach egyébként a heti szurkolói ankéton kijelentette, hogy legkésőbb 2031-re az első osztályba kell kerülnie a csapatnak. 
A bennmaradásért négy csapat verseng, a Pápai Perutz, a Zsámbék, az Újpest II és a Balatonfüredi FC – a lila-fehérek megszerezték a rutinos Barczi Dávidot és Pataki Zoltánt. A fürediektől távozott Remili Mohamed, aki Délegyházára igazolt, és bár heten érkeztek, nem lesz könnyű kiharcolni a bennmaradást, a vezetők azonban továbbra is kitartanak a tréner, Szabados Tamás mellett.

DÉLNYUGATI CSOPORT

A Délnyugati csoportban az éllovas FC Nagykanizsa egyben tartotta keretét, sőt, az előző idényben 11 gólt szerző Nagy Mihály Krisztián fél év után visszatért a csapathoz Gyirmótról, illetve Almásy Levente személyében az amerikai Seattle Redhawkstól is érkezett labdarúgó. A Kanizsa sorsolása nem könnyű, márciusban egy hónap alatt gyakorlatilag az összes rangadóját lejátssza (a Kaposvár után a Majossal, a PMFC-vel és a Dunaújvárossal is találkozik), és ha ezeken sikeresen túljut, nagy eséllyel ismét bajnok lesz. A második Kaposvári Rákóczihoz Boross László személyében tőkeerős új tulajdonos érkezett, a keret pedig többek mellett azzal a Bőle Lukácssal erősödött, aki komoly NB I-es múlttal rendelkezik (FTC, Paks, ZTE FC, Mezőkövesd) és rutinos is a maga 35 évével. 
Az őszi szezon meglepetéscsapatához, a Majosi SE-hez visszatért Iváncsáról a gyors, jól cselező szélső támadó, Lőrinc Dániel, aki korábban már meghatározó szereplője volt a gárda támadójátékának. A jelenleg negyedik Pécsi MFC-hez többen jöttek magasabb osztályból (Kesztyűs Máté, Csemer Gyula, Böndi Ádám), de a legnagyobb név Babati Benjaminé, aki Csíkszeredáról tért haza, továbbá pályán kívüli erősítés, hogy Kulcsár Árpád távozása után a legutóbb Tatabányán szerepet vállaló Dragóner Attila lett a pécsiek sportigazgatója.
A kiesés elleni harcban a Paks II-tól lefelé hatan érintettek; meglepetésre a BFC Siófok is köztük van, amely nem igazán tudott télen erősíteni. A mindössze hárompontos Dombóvár FC helyzete szinte reménytelen.

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Az Északkeleti csoportot jelenleg a Kisvárda II vezeti, amely azonban akkor sem juthat fel, ha megnyeri a csoportját. Az üldözők közül a harmadik Tiszafüred VSE és a negyedik DEAC is jól erősített – előbbi többek között Újpestről, Debrecenből, Tiszakécskéről és Békéscsabáról igazolt; a lila-fehérektől az élvonalban is szereplő Máté Zsolt csatlakozott a klubhoz. A debreceniekhez az NB II-es múltú Batai Tamás és Szakács Levente érkezett – utóbbi a tavaly nyári osztályozón két meccsen három góllal segítette a Karcagot a feljutáshoz. A második Cigánd SE-nél nem volt nagy játékosmozgás, ettől függetlenül nem elképzelhetetlen, hogy az egységes csapatot alkotó borsodiak futnak be és játszhatnak majd osztályozót. 
A kiesés elleni harcban hat csapat is érintett, a Kondás Elemér által irányított Tiszaújvárostól lefelé bárki bajba kerülhet. A hátsó régióból talán az Ózd-Sajóvölgye erősített a legjobban, több egykoron magasabb osztályban futballozó játékos érkezett hozzájuk, míg a Nyíregyháza II-höz visszatért Karcagról Tarcsi Róbert, és bár profi szerződése van, tavasszal a Szpari második csapatában bizonyíthat. A sereghajtó FC Hatvanhoz a korábbi NB I-es gólkirály, a 43 esztendős Simon Attila csatlakozott – kérdés, hogy a veterán csatár tud-e érdemi segítséget nyújtani a mindössze hét ponttal álló együttesnek.

DÉLKELETI CSOPORT

A Délkeleti csoportban meglepetésre a Monor SE zárt ősszel az élen és a Pest megyeiek tovább erősödtek, hiszen fél év után visszatért hozzájuk Kecskemétről a fiatal, gólerős támadó, Farkas Balázs. Az üldözők közül a hatpontos hátránnyal rendelkező ESMTK biztosan szeretné elérni az osztályváltást, a pesterzsébetieket e célban a III. Kerülettől érkező Schildkraut Krisztián is segítheti. A piros-fehérek egyébként már túl vannak egy tétmeccsen, a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében 2–0-ra kikaptak az NB II-es Budapest Honvédtól, ezzel búcsúztak a sorozattól. 
A harmadik Gyulai Termál FC-nél is csak minimális játékosmozgás volt télen, a negyedik III. Kerületi TVE viszont az NB II-es BVSC-ből igazolt, mégpedig a rutinos középpályást, Szilágyi Mátét, aki korábban már három évet töltött el az óbudai klubnál. A 26 éves támadó, Bencze Márk viszont távozott, s új klubja, a másodosztályú Soroksár fizetett (!) a játékjogáért.
A középmezőny csapatai közül az FC Dabasnál edzőváltás volt télen, Tóth Mihály helyett Székely Tibor irányítja az alakulatot tavasszal. A bennmaradásért ebben a csoportban legalább öt csapatnak kell „kaparnia”; a télen három játékossal erősítő BKV Előrétől lefelé mindenki veszélyeztetett. A sereghajtó, mindössze hét ponttal álló Tiszaföldvár VSE minimális esélyeit az is rontja, hogy az Újpest II-höz távozott a csapattól a csoport góllövőlistáját 12 találattal vezető támadó, Pataki Zoltán.

NB III, 18. FORDULÓ

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
18. FORDULÓ
Február 28., szombat
Budaörs–Gyirmót FC Győr 0–3
Március 1., vasárnap 
14.00: FC Sopron–Balatonfüredi FC
14.00: Puskás Akadémia FC II–Opus Tigáz Tatabánya
14.00: Újpest FC II–ETO Akadémia
14.00: Szombathelyi Haladás–Dorogi FC
14.00: Ikoba Beton Zsámbék–Bicskei TC
14.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–VSC 2015 Veszprém
14.00: Komárom VSE–Credobus Mosonmagyaróvár

AZ ÉSZAKNYUGATI CSOPORT ÁLLÁSA       
  1. Gyirmót

18

17

1

65–14

+51 

51 

  2. Dorog

17

12

1

4

29–20

+9 

37 

  3. Puskás Akadémia II.

17

12

5

38–17

+21 

36 

  4. Mosonmagyaróvár

17

10

2

5

32–17

+15 

32 

  5. Tatabánya

17

9

1

7

26–22

+4 

28 

  6. Komárom

17

8

3

6

29–28

+1 

27 

  7. Sopron

17

7

4

6

25–29

–4 

25 

  8. Budaörs

18

7

3

8

25–34

–9 

24 

  9. Bicske

17

6

5

6

22–23

–1 

23 

10. ETO Akadémia

17

7

1

9

31–34

–3 

22 

11. Veszprém

17

6

4

7

18–20

–2 

22 

12. Szombathelyi Haladás

17

4

4

9

19–23

–4 

16 

13. Pápa

17

3

3

11

28–40

–12 

12 

14. Zsámbék

17

3

3

11

22–49

–27 

12 

15. Újpest II.

17

2

5

10

20–35

–15 

11 

16. Balatonfüred

17

2

5

10

11–35

–24 

11 

DÉLNYUGATI CSOPORT
Március 1., vasárnap
11.00: Paksi FC II–Ferencvárosi TC II
14.00: Érdi VSE–Dunaújváros FC
14.00: Dombóvári FC–Pécsi MFC
14.00: PTE-PEAC–Szekszárdi UFC
14.00: Iváncsa KSE–Majosi SE
14.00: FC Nagykanizsa–Kaposvári Rákóczi FC
14.00: Greenplan Balatonlelle SE–BFC Siófok
14.00: Pénzügyőr SE–MTK Budapest II

1. Nagykanizsa

17

12

3

2

31–17

+14 

39 

  2. Kaposvár

17

11

3

3

35–19

+16 

36 

  3. Majosi SE

17

11

2

4

47–23

+24 

35 

  4. Pécsi MFC

17

10

5

2

42–14

+28 

35 

  5. Dunaújváros

17

9

6

2

41–20

+21 

33 

  6. FTC II

17

10

2

5

36–22

+14 

32 

  7. MTK II

17

9

2

6

44–25

+19 

29 

  8. Iváncsa

17

7

3

7

31–26

+5 

24 

  9. Érd

17

6

5

6

23–22

+1 

23 

10. Szekszárd

17

6

3

8

22–42

–20 

21 

11. Paks II

17

5

1

11

20–36

–16 

16 

12. Siófok

17

5

1

11

17–38

–21 

16 

13. Balatonlelle

17

4

4

9

15–30

–15 

16 

14. PTE-PEAC

17

3

4

10

21–32

–11 

13 

15. Pénzügyőr

17

2

5

10

19–34

–15 

11 

16. Dombóvár

17

3

14

15–59

–44 

3

az állás

ÉSZAKKELETI CSOPORT
Március 1., vasárnap
11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Ózd-Sajóvölgye
11.00: Kisvárda Master Good II–Tiszafüredi VSE
11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Termálfürdő FC Tiszaújváros
12.00: Debreceni VSC II–Sényő FC-ZMB Building
14.00: Tarpa SC–Debreceni EAC
14.00: FC Hatvan–Gödöllői SK
14.00: Putnok FC–Bacsó Beton-Cigánd SE
14.00: Füzesabony SC–Eger SE

1. Kisvárda II

17

11

3

3

37–16

+21 

36 

 2. Cigánd

17

10

5

2

35–17

+18 

35 

 3. Tiszafüred

17

9

5

3

36–21

+15 

32 

 4. DEAC

17

9

5

3

25–12

+13 

32 

 5. DVSC II

17

8

5

4

33–21

+12 

29 

 6. Tarpa

17

8

5

4

25–16

+9 

29 

 7. DVTK II

17

7

3

7

30–30

24 

 8. Eger

17

6

4

7

25–37

–12 

22 

 9. Putnok

17

6

3

8

23–25

–2 

21 

10. Füzesabony

17

5

6

6

15–15

21 

11. Tiszaújváros

17

5

4

8

21–34

–13 

19 

12. Sényő

17

5

4

8

20–38

–18 

19 

13. Ózd

17

4

6

7

33–39

–6 

18 

14. Gödöllő

17

4

5

8

23–25

–2 

17 

15. Nyíregyháza II

17

3

4

10

22–33

–11 

13 

16. FC Hatvan

17

2

1

14

22–46

–24 

az állás

DÉLKELETI CSOPORT
Március 1., vasárnap
11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–BKV Előre
11.00: Vasas FC II–Budapest Honvéd FC II
11.00: Tiszaföldvár SE–Békéscsaba 1912 Előre II
14.00: Monor SE–III. kerületi TVE
14.00: Csepel SC–Hódmezővásárhelyi FC
14.00: Meton-FC Dabas SE–ESMTK
14.00: Dunaharaszti MTK–Gyulai Termál FC
14.00: Martfűi LSE–Szegedi VSE

  1. Monor

17

11

5

1

33–16

+17 

38 

  2. ESMTK

17

10

2

5

29–15

+14 

32 

  3. Gyula

17

9

4

4

43–18

+25 

31 

  4. III. kerületi TVE

17

9

4

4

35–20

+15 

31 

  5. Vasas II

17

8

6

3

34–17

+17 

30 

  6. Szeged VSE

17

8

3

6

29–27

+2 

27 

  7. Dunaharaszti

17

8

3

6

26–30

–4 

27 

  8. Csepel

17

8

1

8

22–21

+1 

25 

  9. Hódmezővásárhely

17

7

3

7

33–28

+5 

24 

10. Dabas

17

7

3

7

26–22

+4 

24 

11. Honvéd II

17

5

7

5

22–18

+4 

22 

12. BKV Előre

17

5

3

9

26–39

–13 

18 

13. Martfű

17

5

1

11

13–36

–23 

16 

14. Szeged-Csanád II

17

4

4

9

23–36

–13 

16 

15. Békéscsaba

17

4

2

11

16–34

–18 

14 

16. Tiszaföldvár

17

2

1

14

18–51

–33 

az állás

 

 

