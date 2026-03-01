Bobállal erősített a Gyirmót, Prosserrel és Vernessel a Tatabánya, Babatival a PMFC; rangadók sora vár márciusban a Kanizsára – NB III-as beharangozó
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Az Északnyugati csoportban tovább erősítette keretét az aranyéremre toronymagasan esélyes Gyirmót FC Győr, amely megszerezte az NB II-es Szegedtől Pejovics Danilót, a Viditől távozó Bobál Gergelyt és hamarosan az eddig sérült Kalmár Zsolt is pályára léphet. A gyirmótiak háromgólos győzelemmel kezdték a tavaszt Budaörsön. Az üldöző Dorogi FC-nél együtt tartották a keretet, a rutinos játékosok közül Barczi Dávid távozott, de Csizmadia Csaba vezetőedző számíthat Koman Vladimirre, Vadnai Dánielre és Tischler Patrikra. Vadnait egyébként hívták Budafokra, az edzői stábba, de a középpályás folytatja pályafutását, sőt, Tischlerrel együtt 2027-ig hosszabbított.
A dobogóért nagy harc lehet a Puskás Akadémia II, a Mosonmagyaróvár és a Tatabánya között. A tavaly nyáron osztályozót játszó Credobus Mosonmagyaróvár keretében kisebb változások voltak, Illés Dávid távozása érzékeny veszteség, azonban a rivális Gyirmóttól érkezett Dobozi Krisztián. Az Opus Tigáz Tatabánya is korábbi élvonalbeli játékosokkal erősített, Prosser Dániel mellett Vernes Richárd érkezett, továbbá Szalánszki Gergő visszatért. Az ősszel svájci befektetővel erősítő Haladás VSE-nek talán nem kell tartania a kieséstől; az érkezők közül az NB I-es Barcikától érkező Szujó Attila nevét érdemes megemlíteni. A svájci DSM cégcsoport ügyvezetője, Martin Dellenbach egyébként a heti szurkolói ankéton kijelentette, hogy legkésőbb 2031-re az első osztályba kell kerülnie a csapatnak.
A bennmaradásért négy csapat verseng, a Pápai Perutz, a Zsámbék, az Újpest II és a Balatonfüredi FC – a lila-fehérek megszerezték a rutinos Barczi Dávidot és Pataki Zoltánt. A fürediektől távozott Remili Mohamed, aki Délegyházára igazolt, és bár heten érkeztek, nem lesz könnyű kiharcolni a bennmaradást, a vezetők azonban továbbra is kitartanak a tréner, Szabados Tamás mellett.
DÉLNYUGATI CSOPORT
A Délnyugati csoportban az éllovas FC Nagykanizsa egyben tartotta keretét, sőt, az előző idényben 11 gólt szerző Nagy Mihály Krisztián fél év után visszatért a csapathoz Gyirmótról, illetve Almásy Levente személyében az amerikai Seattle Redhawkstól is érkezett labdarúgó. A Kanizsa sorsolása nem könnyű, márciusban egy hónap alatt gyakorlatilag az összes rangadóját lejátssza (a Kaposvár után a Majossal, a PMFC-vel és a Dunaújvárossal is találkozik), és ha ezeken sikeresen túljut, nagy eséllyel ismét bajnok lesz. A második Kaposvári Rákóczihoz Boross László személyében tőkeerős új tulajdonos érkezett, a keret pedig többek mellett azzal a Bőle Lukácssal erősödött, aki komoly NB I-es múlttal rendelkezik (FTC, Paks, ZTE FC, Mezőkövesd) és rutinos is a maga 35 évével.
Az őszi szezon meglepetéscsapatához, a Majosi SE-hez visszatért Iváncsáról a gyors, jól cselező szélső támadó, Lőrinc Dániel, aki korábban már meghatározó szereplője volt a gárda támadójátékának. A jelenleg negyedik Pécsi MFC-hez többen jöttek magasabb osztályból (Kesztyűs Máté, Csemer Gyula, Böndi Ádám), de a legnagyobb név Babati Benjaminé, aki Csíkszeredáról tért haza, továbbá pályán kívüli erősítés, hogy Kulcsár Árpád távozása után a legutóbb Tatabányán szerepet vállaló Dragóner Attila lett a pécsiek sportigazgatója.
A kiesés elleni harcban a Paks II-tól lefelé hatan érintettek; meglepetésre a BFC Siófok is köztük van, amely nem igazán tudott télen erősíteni. A mindössze hárompontos Dombóvár FC helyzete szinte reménytelen.
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Az Északkeleti csoportot jelenleg a Kisvárda II vezeti, amely azonban akkor sem juthat fel, ha megnyeri a csoportját. Az üldözők közül a harmadik Tiszafüred VSE és a negyedik DEAC is jól erősített – előbbi többek között Újpestről, Debrecenből, Tiszakécskéről és Békéscsabáról igazolt; a lila-fehérektől az élvonalban is szereplő Máté Zsolt csatlakozott a klubhoz. A debreceniekhez az NB II-es múltú Batai Tamás és Szakács Levente érkezett – utóbbi a tavaly nyári osztályozón két meccsen három góllal segítette a Karcagot a feljutáshoz. A második Cigánd SE-nél nem volt nagy játékosmozgás, ettől függetlenül nem elképzelhetetlen, hogy az egységes csapatot alkotó borsodiak futnak be és játszhatnak majd osztályozót.
A kiesés elleni harcban hat csapat is érintett, a Kondás Elemér által irányított Tiszaújvárostól lefelé bárki bajba kerülhet. A hátsó régióból talán az Ózd-Sajóvölgye erősített a legjobban, több egykoron magasabb osztályban futballozó játékos érkezett hozzájuk, míg a Nyíregyháza II-höz visszatért Karcagról Tarcsi Róbert, és bár profi szerződése van, tavasszal a Szpari második csapatában bizonyíthat. A sereghajtó FC Hatvanhoz a korábbi NB I-es gólkirály, a 43 esztendős Simon Attila csatlakozott – kérdés, hogy a veterán csatár tud-e érdemi segítséget nyújtani a mindössze hét ponttal álló együttesnek.
DÉLKELETI CSOPORT
A Délkeleti csoportban meglepetésre a Monor SE zárt ősszel az élen és a Pest megyeiek tovább erősödtek, hiszen fél év után visszatért hozzájuk Kecskemétről a fiatal, gólerős támadó, Farkas Balázs. Az üldözők közül a hatpontos hátránnyal rendelkező ESMTK biztosan szeretné elérni az osztályváltást, a pesterzsébetieket e célban a III. Kerülettől érkező Schildkraut Krisztián is segítheti. A piros-fehérek egyébként már túl vannak egy tétmeccsen, a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében 2–0-ra kikaptak az NB II-es Budapest Honvédtól, ezzel búcsúztak a sorozattól.
A harmadik Gyulai Termál FC-nél is csak minimális játékosmozgás volt télen, a negyedik III. Kerületi TVE viszont az NB II-es BVSC-ből igazolt, mégpedig a rutinos középpályást, Szilágyi Mátét, aki korábban már három évet töltött el az óbudai klubnál. A 26 éves támadó, Bencze Márk viszont távozott, s új klubja, a másodosztályú Soroksár fizetett (!) a játékjogáért.
A középmezőny csapatai közül az FC Dabasnál edzőváltás volt télen, Tóth Mihály helyett Székely Tibor irányítja az alakulatot tavasszal. A bennmaradásért ebben a csoportban legalább öt csapatnak kell „kaparnia”; a télen három játékossal erősítő BKV Előrétől lefelé mindenki veszélyeztetett. A sereghajtó, mindössze hét ponttal álló Tiszaföldvár VSE minimális esélyeit az is rontja, hogy az Újpest II-höz távozott a csapattól a csoport góllövőlistáját 12 találattal vezető támadó, Pataki Zoltán.
NB III, 18. FORDULÓ
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
18. FORDULÓ
Február 28., szombat
Budaörs–Gyirmót FC Győr 0–3
Március 1., vasárnap
14.00: FC Sopron–Balatonfüredi FC
14.00: Puskás Akadémia FC II–Opus Tigáz Tatabánya
14.00: Újpest FC II–ETO Akadémia
14.00: Szombathelyi Haladás–Dorogi FC
14.00: Ikoba Beton Zsámbék–Bicskei TC
14.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–VSC 2015 Veszprém
14.00: Komárom VSE–Credobus Mosonmagyaróvár
|AZ ÉSZAKNYUGATI CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Gyirmót
18
17
–
1
65–14
+51
51
|2. Dorog
17
12
1
4
29–20
+9
37
|3. Puskás Akadémia II.
17
12
–
5
38–17
+21
36
|4. Mosonmagyaróvár
17
10
2
5
32–17
+15
32
|5. Tatabánya
17
9
1
7
26–22
+4
28
|6. Komárom
17
8
3
6
29–28
+1
27
|7. Sopron
17
7
4
6
25–29
–4
25
|8. Budaörs
18
7
3
8
25–34
–9
24
|9. Bicske
17
6
5
6
22–23
–1
23
|10. ETO Akadémia
17
7
1
9
31–34
–3
22
|11. Veszprém
17
6
4
7
18–20
–2
22
|12. Szombathelyi Haladás
17
4
4
9
19–23
–4
16
|13. Pápa
17
3
3
11
28–40
–12
12
|14. Zsámbék
17
3
3
11
22–49
–27
12
|15. Újpest II.
17
2
5
10
20–35
–15
11
|16. Balatonfüred
17
2
5
10
11–35
–24
11
DÉLNYUGATI CSOPORT
Március 1., vasárnap
11.00: Paksi FC II–Ferencvárosi TC II
14.00: Érdi VSE–Dunaújváros FC
14.00: Dombóvári FC–Pécsi MFC
14.00: PTE-PEAC–Szekszárdi UFC
14.00: Iváncsa KSE–Majosi SE
14.00: FC Nagykanizsa–Kaposvári Rákóczi FC
14.00: Greenplan Balatonlelle SE–BFC Siófok
14.00: Pénzügyőr SE–MTK Budapest II
|1. Nagykanizsa
17
12
3
2
31–17
+14
39
|2. Kaposvár
17
11
3
3
35–19
+16
36
|3. Majosi SE
17
11
2
4
47–23
+24
35
|4. Pécsi MFC
17
10
5
2
42–14
+28
35
|5. Dunaújváros
17
9
6
2
41–20
+21
33
|6. FTC II
17
10
2
5
36–22
+14
32
|7. MTK II
17
9
2
6
44–25
+19
29
|8. Iváncsa
17
7
3
7
31–26
+5
24
|9. Érd
17
6
5
6
23–22
+1
23
|10. Szekszárd
17
6
3
8
22–42
–20
21
|11. Paks II
17
5
1
11
20–36
–16
16
|12. Siófok
17
5
1
11
17–38
–21
16
|13. Balatonlelle
17
4
4
9
15–30
–15
16
|14. PTE-PEAC
17
3
4
10
21–32
–11
13
|15. Pénzügyőr
17
2
5
10
19–34
–15
11
|16. Dombóvár
17
–
3
14
15–59
–44
3
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Március 1., vasárnap
11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Ózd-Sajóvölgye
11.00: Kisvárda Master Good II–Tiszafüredi VSE
11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Termálfürdő FC Tiszaújváros
12.00: Debreceni VSC II–Sényő FC-ZMB Building
14.00: Tarpa SC–Debreceni EAC
14.00: FC Hatvan–Gödöllői SK
14.00: Putnok FC–Bacsó Beton-Cigánd SE
14.00: Füzesabony SC–Eger SE
|1. Kisvárda II
17
11
3
3
37–16
+21
36
|2. Cigánd
17
10
5
2
35–17
+18
35
|3. Tiszafüred
17
9
5
3
36–21
+15
32
|4. DEAC
17
9
5
3
25–12
+13
32
|5. DVSC II
17
8
5
4
33–21
+12
29
|6. Tarpa
17
8
5
4
25–16
+9
29
|7. DVTK II
17
7
3
7
30–30
0
24
|8. Eger
17
6
4
7
25–37
–12
22
|9. Putnok
17
6
3
8
23–25
–2
21
|10. Füzesabony
17
5
6
6
15–15
0
21
|11. Tiszaújváros
17
5
4
8
21–34
–13
19
|12. Sényő
17
5
4
8
20–38
–18
19
|13. Ózd
17
4
6
7
33–39
–6
18
|14. Gödöllő
17
4
5
8
23–25
–2
17
|15. Nyíregyháza II
17
3
4
10
22–33
–11
13
|16. FC Hatvan
17
2
1
14
22–46
–24
7
DÉLKELETI CSOPORT
Március 1., vasárnap
11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–BKV Előre
11.00: Vasas FC II–Budapest Honvéd FC II
11.00: Tiszaföldvár SE–Békéscsaba 1912 Előre II
14.00: Monor SE–III. kerületi TVE
14.00: Csepel SC–Hódmezővásárhelyi FC
14.00: Meton-FC Dabas SE–ESMTK
14.00: Dunaharaszti MTK–Gyulai Termál FC
14.00: Martfűi LSE–Szegedi VSE
|1. Monor
17
11
5
1
33–16
+17
38
|2. ESMTK
17
10
2
5
29–15
+14
32
|3. Gyula
17
9
4
4
43–18
+25
31
|4. III. kerületi TVE
17
9
4
4
35–20
+15
31
|5. Vasas II
17
8
6
3
34–17
+17
30
|6. Szeged VSE
17
8
3
6
29–27
+2
27
|7. Dunaharaszti
17
8
3
6
26–30
–4
27
|8. Csepel
17
8
1
8
22–21
+1
25
|9. Hódmezővásárhely
17
7
3
7
33–28
+5
24
|10. Dabas
17
7
3
7
26–22
+4
24
|11. Honvéd II
17
5
7
5
22–18
+4
22
|12. BKV Előre
17
5
3
9
26–39
–13
18
|13. Martfű
17
5
1
11
13–36
–23
16
|14. Szeged-Csanád II
17
4
4
9
23–36
–13
16
|15. Békéscsaba
17
4
2
11
16–34
–18
14
|16. Tiszaföldvár
17
2
1
14
18–51
–33
7