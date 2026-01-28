MotoGP: Jorge Martín ezt az idényt is hátrányból kezdi, kihagyja a kollektív tesztet

Martín októberben a Japán Nagydíjon szenvedett vállsérülést, decemberben kétszer is megműtötték, de még nem épült fel eléggé ahhoz, hogy motorra üljön egy hét múlva Malajziában. Pedig ez a legfontosabb közös gyakorlás az új szezon előtt, ezt követően már csak Thaiföldön lesz egy kétnapos teszt a idénynyitó helyszínén.

„Jorge ott lesz velünk, testközelből figyeli az eseményeket, de a célunk az, hogy az idénynyitón százszázalékos legyen, ezért a biztonság kedvéért nem ül motorra” – állt az Aprilia közleményében.

A 2024-es világbajnokságot félgyári Ducatival megnyerő Martín tavaly az Apriliánál a téli teszten megsérült, az első három versenyt ki kellett hagynia, majd miután visszatért, ismét megütötte magát. Címvédőként összesen 15 futamot kihagyva esélye sem volt a riválisok ellen, a legjobb eredménye a Balaton Parkban megrendezett Magyar Nagydíjon elért negyedik hely volt. Még a szerződése felbontásával is próbálkozott, hogy átigazolhasson a Hondához, de nem járt sikerrel.

Pedig az Aprilia biztató teljesítményt nyújtott, Marco Bezzecchi három versenyt és három sprintfutamot is megnyert, és a harmadik helyen zárta a világbajnokságot.

Az olasz versenyző teljesítménye után az Aprilia bizakodó, de a kérdés, mikor lesz versenyképes Martín is.