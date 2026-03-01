NHL: sorozatban ötödször nyert a Hurricanes, szétlövés döntött a Rangers meccsén
A Hurricanes Shayne Gostisbehere vezérletével folytatta remek sorozatát.
A Rangers szétlövésben törte meg rossz szériáját a Penguins ellen, a Stars sorozatban nyolcadszor győzött.
A Canadiens 6–2-re múlta felül a Capitalst, a Sabres szintén 6–2-vel zárta le a Lightning tízmeccses hazai menetelését.
NHL
ALAPSZAKASZ
New York Rangers–Pittsburgh Penguins 3–2 – szétlövésben
Philadelphia Flyers–Boston Bruins 3–1
San Jose Sharks–Edmonton Oilers 5–4
St. Louis Blues–New Jersey Devils 1–3
Colorado Avalanche–Chicago Blackhawks 3–1
Columbus Blue Jackets–New York Islanders 3–4 – hosszabbításban
Los Angeles Kings–Calgary Flames 2–0
Montreal Canadiens–Washington Capitals 6–2
Toronto Maple Leafs–Ottawa Senators 2–5
Carolina Hurricanes–Detroit Red Wings 5–2
Tampa Bay Lightning–Buffalo Sabres 2–6
Dallas Stars–Nashville Predators 3–2 – hosszabbításban
Seattle Kraken–Vancouver Canucks 5–1