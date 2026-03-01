Nemzeti Sportrádió

NHL: sorozatban ötödször nyert a Hurricanes, szétlövés döntött a Rangers meccsén

2026.03.01. 09:05
Shayne Gostisbehere gólja mellett kiosztott két asszisztot is (Fotó: Getty Images)
Címkék
Shayne Gostisbehere NHL New York Rangers Carolina Hurricanes
A Carolina Hurricanes 5–2-re legyőzte a Detroit Red Wingset az NHL szombati játéknapján, magyar idő szerint vasárnap hajnalban, és már ötös győzelmi szériában van, miközben az élen áll a Keleti főcsoportban. Két mérkőzés hosszabbításban, egy pedig szétlövésben dőlt el.

A Hurricanes Shayne Gostisbehere vezérletével folytatta remek sorozatát.

A Rangers szétlövésben törte meg rossz szériáját a Penguins ellen, a Stars sorozatban nyolcadszor győzött.

A Canadiens 6–2-re múlta felül a Capitalst, a Sabres szintén 6–2-vel zárta le a Lightning tízmeccses hazai menetelését.

NHL
ALAPSZAKASZ
New York Rangers–Pittsburgh Penguins 3–2 – szétlövésben
Philadelphia Flyers–Boston Bruins 3–1
San Jose Sharks–Edmonton Oilers 5–4
St. Louis Blues–New Jersey Devils 1–3
Colorado Avalanche–Chicago Blackhawks 3–1
Columbus Blue Jackets–New York Islanders 3–4 – hosszabbításban
Los Angeles Kings–Calgary Flames 2–0
Montreal Canadiens–Washington Capitals 6–2
Toronto Maple Leafs–Ottawa Senators 2–5
Carolina Hurricanes–Detroit Red Wings 5–2
Tampa Bay Lightning–Buffalo Sabres 2–6
Dallas Stars–Nashville Predators 3–2 – hosszabbításban
Seattle Kraken–Vancouver Canucks 5–1

 

