NHL: sorozatban ötödször nyert a Hurricanes, szétlövés döntött a Rangers meccsén

A Carolina Hurricanes 5–2-re legyőzte a Detroit Red Wingset az NHL szombati játéknapján, magyar idő szerint vasárnap hajnalban, és már ötös győzelmi szériában van, miközben az élen áll a Keleti főcsoportban. Két mérkőzés hosszabbításban, egy pedig szétlövésben dőlt el.

A Hurricanes Shayne Gostisbehere vezérletével folytatta remek sorozatát. A Rangers szétlövésben törte meg rossz szériáját a Penguins ellen, a Stars sorozatban nyolcadszor győzött. A Canadiens 6–2-re múlta felül a Capitalst, a Sabres szintén 6–2-vel zárta le a Lightning tízmeccses hazai menetelését. NHL

ALAPSZAKASZ

New York Rangers–Pittsburgh Penguins 3–2 – szétlövésben

Philadelphia Flyers–Boston Bruins 3–1

San Jose Sharks–Edmonton Oilers 5–4

St. Louis Blues–New Jersey Devils 1–3

Colorado Avalanche–Chicago Blackhawks 3–1

Columbus Blue Jackets–New York Islanders 3–4 – hosszabbításban

Los Angeles Kings–Calgary Flames 2–0

Montreal Canadiens–Washington Capitals 6–2

Toronto Maple Leafs–Ottawa Senators 2–5

Carolina Hurricanes–Detroit Red Wings 5–2

Tampa Bay Lightning–Buffalo Sabres 2–6

Dallas Stars–Nashville Predators 3–2 – hosszabbításban

Seattle Kraken–Vancouver Canucks 5–1