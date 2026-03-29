MotoGP: Bezzecchi Austinban is nyert

A 27 éves versenyző ezzel sorozatban az ötödik sikerét aratta a MotoGP-ben, mivel az előző idény utolsó két viadalán is ő diadalmaskodott. Ezzel Valentino Rossi és Marc Márquez után ő lett a MotoGP-érában a harmadik, akinek ez sikerült. Az olasz motoros a verseny közben egy rekordot is elért, ugyanis egymást követő 104 körben vezette a MotoGP mezőnyét nagydíjakon, megdöntve ezzel a spanyol Jorge Lorenzo 2015-ös csúcsát. A címvédő spanyol Marc Márquez az ötödik lett.

A második helyen a 2024-es világbajnok spanyol Jorge Martín, a harmadikon pedig honfitársa, Pedro Acosta végzett. A vb-sorozat április 24-én Spanyolországban folytatódik.

MOTORSPORT

MOTO GP, AMERIKAI NAGYDÍJ (20 kör, 110,26 km)

1. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 40:50.653 perc

2. Jorge Martín (spanyol, Aprilia) 2.036 másodperc hátrány

3. Pedro Acosta (spanyol, KTM) 4.497 mp h-

Az állás:

1. Bezzecchi 81 pont

2. Martín 77

3. Acosta 60