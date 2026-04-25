MotoGP: Marc Márquez nyerte a kaotikus spanyol sprintfutamot

A második helyen a szintén ducatis Francesco Bagnaia zárt, míg a dobogó harmadik fokára a 18. helyről startoló, ugyancsak olasz Franco Morbidelli állhatott fel.

A viadal fordulatosságát jól jelzi, hogy a Ducati címvédő versenyzője annak ellenére haladt át elsőként a célvonalon, hogy korábban elesett és az eső miatt motort is cserélt.

Testvére, Alex Márquez ugyanakkor nem váltott járművet, pedig az eső kezdetekor még négy kör volt hátra a jerezi futamból, s végül ő járt rosszabbul, ugyanis az élről bukott és kiesett. Hozzá hasonlóan az összetettben éllovas olasz Marco Bezzecchi sem tudott végigmenni a versenyen.

A negyedik helyen álló Marc Márquez hátránya így 24 pontra csökkent.

MOTOGP

SPANYOL NAGYDÍJ, SPRINTFUTAM

1. Marc Márquez (spanyol, Ducati) 21:25.651 perc

2. Francesco Bagnaia (olasz, Ducati) 3.050 másodperc hátrány

3. Franco Morbidelli (olasz, VR46 Racing Team) 7.493 mp h.

A vb állása: 1. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 81 pont, 2. Jorge Martin (spanyol, Aprilia) 77, 3. Pedro Acosta (spanyol, KTM) 60