Otthonra talált Magyarországon a gyorsasági motorsport csúcskategóriája

Tavaly több mint három évtized után tért vissza a két, méltán népszerű világsorozat, a MotoGP és a Superbike-világbajnokság Magyarországra. Az eseményeket hatalmas érdeklődés övezte, a motorsport-rajongók figyelme a balatonfőkajári versenypályára irányult, amely így felkerült a világ gyorsasági motoros térképére.

A két esemény sajtótájékoztatóját szerdán tartották meg a Balaton Park Hotelben, ahol Schmidt Ádám, a HM sportért felelős államtitkára, Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, Leonhard Boom, a Balaton Park Circuit alelnöke, valamint Bulcsú Rezső, a Nemzetközi Motorkerékpáros Szövetség gyorsasági bizottságának tagja adott bepillantást a kulisszák mögé a sajtó képviselői számára.

„Nagyon jó hír a magyar sport számára, hogy immár nemcsak a gyorsasági autósport legkiemelkedőbb sorozata, a Formula 1, hanem gyorsasági motorsport világbajnoki mezőnye is otthonra talált Magyarországon – előbbit a Hungaroring, utóbbit pedig a Balaton Park Circuit látja vendégül – nyilatkozta Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár. – A Superbike és a MotoGP tavaly nagy sikert aratott hazánkban, és most talán még az időzítés is jobb, mint tavaly volt, hiszen a balatoni előszezonban kerül sor a versenyekre, ami jó a szállásadóknak, és talán a közlekedést is kevésbé nehezíti meg az autópályán és a környékbeli településeken. Ami pedig a sportértéket illeti, az vitathatatlan, hiszen egyrészt azt látjuk, hogy egyre több fiatal kezdi el a motorozást, mivel kézzelfogható közelségbe került a cél, vagyis a világbajnoki szereplés, másrészt pedig élményt adunk az embereknek. Tavaly több tízezren látogattak ki a balatoni versenypályára, és az idén is várjuk a motorsport-rajongókat.”

Az államtitkár hangsúlyozta, ahogyan az elmúlt 16 évben sok más sportág esetében is jellemző volt, úgy a motorsportban is tapasztalható, hogy minden külföldi érintett – versenyző, csapattag, nemzetközi szövetségi tisztségviselő – szívesen jön, majd pedig tér vissza Magyarországra, ezekkel az eseményekkel ugyanis a sportvilág minden szereplőjében bizalmat tudunk ébreszteni. „Szeretném megköszönni kormányzatnak azt a támogatást, amelyet az autó-motorsportnak nyújtott, akár a Hungaroring felújítása, akár az itteni gyorsaságimotoros vb-sorozatok versenyei kapcsán” – jelentette ki dr. Schmidt Ádám.

A jegyértékesítés mindkét eseményre, a május 1-3. között zajló Superbike-világbajnoki futamra és a június 5-7-én tartandó MotoGP Magyar Nagydíjra is elkezdődött, és Gyulay Zsolt, a magyar promóter Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója örömmel számolt be arról, hogy az első néhány nap tapasztalata alapján az emberek várták már, hogy bebiztosíthassák helyüket a Balaton Park Circuit lelátóin.

„A Formula 1 és a MotoGP megerősíti és kiegészíti egymást, mert így nemcsak Budapestnek, hanem a balatoni térségnek is van világversenye – mondta Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója. – A Hungaroring negyven év után megújult, a gyorsasági motoros világ pedig több mint harminc év után újra felfedezte magának Magyarországot és a Balaton Park Circuitet – sokat nyom ez a latban a nemzetközi tárgyalások során. Ami a szervezési hátteret illeti, azért kaptuk mi a promóteri feladatot a kormánytól, mert régi jó kapcsolat fűz minket a Liberty Mediához, amely a Formula 1 után a MotoGP-ben is többségi tulajdont szerzett. Ami a feladatokat illeti, mi tartjuk a kapcsolatot a nemzetközi jogtulajdonossal, felelünk a jegyértékesítésért, és a supervisori feladatot látunk el – szorosan együttműködve a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökséggel és a Balaton Park Circuittel. Mindenkit biztosíthatok róla, hogy a Hungaroring csapata készen áll a kihívásra. A jegyértékesítés elindult, az emberek szemmel láthatóan várták már, ezért bízom abban, hogy megismételjük, vagy akár túl is szárnyaljuk a tavalyi nézőszámokat.”

Leonhard Boom, a balatonfőkajári pálya alelnöke elmondta, a tavalyi rendezvényeknek pozitív hatása volt a magyar motorsport-életre, és bízik abban, hogy az idei futamok még sikeresebbek lesznek: „Hónapokkal ezelőtt elkezdtük a felkészülést a versenyszezonra, jelenleg a pálya teljes felkészítése zajlik, és hamarosan minden készen áll majd annak köszönhetően, hogy a szervezésben részt vevő összes szereplővel jó a kapcsolatunk. A nemzetközi szövetség részéről csupán minimális módosításokat kértek a pályán, és a több száz főt számláló sportbírói különítmény képzése is a végéhez közeledik. Tavaly magasra tettük a lécet, és az a célunk, hogy idén még magasabbra kerüljön” – számolt be a részletekről.

Bulcsu Rezső, a Nemzetközi Motorkerékpáros-szövetség (FIM) gyorsasági bizottságának tagja arról beszélt, tavaly a Superbike- és a MotoGP-mezőnye szinte természetes reakcióként tartott az új helyszíntől és attól, hogy vajon milyen versenyeket rendeznek majd a Balaton partján, utóbb azonban mindannyian pozitívan nyilatkoztak a magyar versenyekről: „A nemzetközi szövetség képviselői köszönetet mondtak a munkáért és elismerő szavakkal illették a rendezést, azt mondták, egyáltalán nem érződött, hogy először rendeztünk itt világbajnoki futamot. A FIM részéről tehát bíznak bennünk, a sportszakmai munka pedig – bár tavaly is maximális elismerést kapott – ezúttal még magasabb színvonalú lesz.”

A Superbike-vb magyarországi fordulóját május első hétvégéjén rendezik, a MotoGP Magyar Nagydíjra pedig június 5. és 7. között kerül sor a Balaton Park Circuiten.