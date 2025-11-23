Norris és Piastri eredménye is veszélyben, mindkét McLarent kizárhatják Las Vegasban!

Nemzeti Sportrádió

2025.11.23. 08:40
Norris a versenyt követően még a dobogón ünnepelt, most a kizárás fenyegeti, mint ahogyan a negyedikként rangsorolt csapattársát, Piastrit is (Fotó: AFP)
A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) hivatalosan is megerősítette, hogy vizsgálatot indított mindkét McLaren-versenyző, Lando Norris és Oscar Piastri ellen a Formula–1-es Las Vegas-i Nagydíj után.

Nagyjából másfél órával a Las Vegas-i Nagydíj versenyének leintése után kezdett el terjedni az a híresztelés a paddockban, hogy veszélyben lehet a bajnoki éllovas Lando Norris második helye, miután a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) problémát észlelt a McLarenen. Árulkodó volt, hogy a csapatfőnök, Andrea Stella kiírt sajtótájékoztatóját is elhalasztották, és hogy a szövetség technikai vezetője, Nikolasz Tombazisz is megjelent a wokingi csapat garázsánál. 

Közép-európai idő szerint fél kilenc körül aztán megérkezett a hivatalos tájékoztatás is az FIA részéről, melyből kiderült nemcsak Norris, hanem a csapattársa, Oscar Piastri ellen is vizsgálat indult, miután az mérések szerint túlzott kopást mutatott mindkét McLaren padlólemeze, az elem vastagsága vékonyabb volt mint az előírt 9 milliméter. Az ilyen szabályvétség minden esetben kizárást vont maga után, az idényben korábban Lewis Hamiltont és Nico Hülkenberget is diszkvalifikálták a padlólemez túlzott kopása miatt, előbbit Kínában, utóbbit Bahreinben. 

Norris a második, míg Piastri a negyedik pozícióban zárta a Las Vegas-i futamot, ha mindkettejüket kizárják, az nagy fordulatot hoz a bajnokságban, hiszen a győzedelmeskedő Max Verstappen 24 pontra közelítené meg az éllovas britet, miközben teljesen utolérné az ausztrált, mindkettejük neve mellett 366 pont szerepelne két versennyel és egy sprintfutammal a vége előtt!

A két McLaren kizárásával George Russell lépne előre a második, míg márkatársa, Andrea Kimi Antonelli a harmadik helyre, így a Mercedes kettős dobogót könyvelhetne el a Las Vegas-i GP-n. Az első ötöst Charles Leclerc és Carlos Sainz Jr. zárná, majd Isack Hadjar, Nico Hülkenberg, Hamilton, valamint Esteban Ocon és Oliver Bearman tenné teljessé az első tízest, vagyis a Haas dupla pontszerzést jegyezhetne. 

FRISSÍTÉS: Norrist és Piastrit is kizárták utólag a versenyből, a döntésről IDE kattintva olvashatnak bővebben. 

LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, A VERSENY HIVATALOS VÉGEREDMÉNYE

1.Max VerstappenhollandRed Bull-Honda- 
2.George RussellbritMercedes

23.546 mp h.

 
3.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes

30.488 mp h.

 
4.Charles LeclercmonacóiFerrari

30.678 mp h.

 
5.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes

34.924 mp h.

 
6.Isack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda

45.257 mp h.

 
7.Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari

51.134 mp h.

 
8.Lewis HamiltonbritFerrari

59.369 mp h.

 
9.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:00.635 p h. 
10.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:10.549 p h. 
11.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes1:25.308 p h. 
12.Cunoda JukijapánRed Bull-Honda1:26.974 p h. 
13.Pierre GaslyfranciaAlpine-Renault1:31.702 p h. 
14.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Honda1 kör h. 
15.Franco ColapintoargentinAlpine-Renault1 kör h. 
 FELADTÁK  megtett körökkiesés oka
 Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes35feladta
 Gabriel BortoletobrazilSauber-Ferrari2feladta
 Lance StrollkanadaiAston Martin-Mercedes0feladta
Lando Norris (brit, McLaren) és Oscar Piastrit (ausztrál, McLaren) is kizárták a versenyt követően technikai szabálysértés okán, előbbi a második, míg utóbbi a negyedik helyét veszítette el.

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
1. Lando Norris71723390
2. Oscar Piastri71423366
3. Max Verstappen61324366
4. George Russell2923294
5. Charles Leclerc720226
6. Lewis Hamilton20152
7. Andrea Kimi Antonelli316137
8. Alexander Albon1273
9. Isack Hadjar11151
10. Nico Hülkenberg1849
11. Carlos Sainz11148
12. Oliver Bearman1041
13. Fernando Alonso837
14. Liam Lawson636
15. Lance Stroll735
16. Esteban Ocon932
17. Cunoda Juki928
18. Pierre Gasly722
19. Gabriel Bortoleto519
KONSTRUKTŐRÖK 
1. McLaren-Mercedes756 (már bajnok)
2. Mercedes431
3. Red Bull-Honda391
4. Ferrari378
5. Williams-Mercedes121
6. Racing Bulls-Honda90
7. Haas-Ferrari73
8. Aston Martin-Mercedes72
9. Sauber-Ferrari68
10. Alpine-Renault22

 

 

 

3. LAS VEGAS-I NAGYDÍJ
NOVEMBER 21., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:34.802
2. szabadedzés1. Norris 1:33.602
NOVEMBER 22., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Russell 1:34.054
Időmérő1. Norris 1:47.934
NOVEMBER 23., VASÁRNAP
A verseny 1. Verstappen, 2. Norris, 3. Russell
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Katari Nagydíj, Loszaílnovember 30., 17.00
Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabidecember 7., 14.00

 

 

