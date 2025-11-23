Norris és Piastri eredménye is veszélyben, mindkét McLarent kizárhatják Las Vegasban!

Nagyjából másfél órával a Las Vegas-i Nagydíj versenyének leintése után kezdett el terjedni az a híresztelés a paddockban, hogy veszélyben lehet a bajnoki éllovas Lando Norris második helye, miután a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) problémát észlelt a McLarenen. Árulkodó volt, hogy a csapatfőnök, Andrea Stella kiírt sajtótájékoztatóját is elhalasztották, és hogy a szövetség technikai vezetője, Nikolasz Tombazisz is megjelent a wokingi csapat garázsánál.

Közép-európai idő szerint fél kilenc körül aztán megérkezett a hivatalos tájékoztatás is az FIA részéről, melyből kiderült nemcsak Norris, hanem a csapattársa, Oscar Piastri ellen is vizsgálat indult, miután az mérések szerint túlzott kopást mutatott mindkét McLaren padlólemeze, az elem vastagsága vékonyabb volt mint az előírt 9 milliméter. Az ilyen szabályvétség minden esetben kizárást vont maga után, az idényben korábban Lewis Hamiltont és Nico Hülkenberget is diszkvalifikálták a padlólemez túlzott kopása miatt, előbbit Kínában, utóbbit Bahreinben.

Norris a második, míg Piastri a negyedik pozícióban zárta a Las Vegas-i futamot, ha mindkettejüket kizárják, az nagy fordulatot hoz a bajnokságban, hiszen a győzedelmeskedő Max Verstappen 24 pontra közelítené meg az éllovas britet, miközben teljesen utolérné az ausztrált, mindkettejük neve mellett 366 pont szerepelne két versennyel és egy sprintfutammal a vége előtt!

A két McLaren kizárásával George Russell lépne előre a második, míg márkatársa, Andrea Kimi Antonelli a harmadik helyre, így a Mercedes kettős dobogót könyvelhetne el a Las Vegas-i GP-n. Az első ötöst Charles Leclerc és Carlos Sainz Jr. zárná, majd Isack Hadjar, Nico Hülkenberg, Hamilton, valamint Esteban Ocon és Oliver Bearman tenné teljessé az első tízest, vagyis a Haas dupla pontszerzést jegyezhetne.