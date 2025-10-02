Verstappen először nyer Szingapúrban? Piastri visszavág?

ERRŐL BESZÉLNEK – A LEGFORRÓBB TÉMÁK A PADDOCKBAN

Verstappen visszatért a bajnoki küzdelembe?

Max Verstappen a domináns monzai sikerével mindenkit meglepett, és azóta az jelenti az egyik legforróbb témát, hogy pályaspecifikus volt-e a lehengerlő szereplés, vagy a Red Bull feltámadt a hamvaiból. Bár arra előzetesen is lehetett számítani, hogy a holland pilóta Azerbajdzsánban is fenyegetést jelenthet, az már meglepően hatott, hogy ő volt a hétvége egyértelmű főszereplője, miközben a McLaren gyengélkedett, és el is kellett hetelnie a bajnoki ünneplést is, hiszen nem szedett össze elegendő pontot ahhoz, hogy megvédje a konstruktőri címét.

Amellett, hogy a csapat sem dolgozott tökéletesen, a házon belüli dinamika is érdekesen alakult, bár egyik pilótájának sem volt zökkenőmentes hétvégéje, a bajnoki pontversenyt vezető Oscar Piastri az idei legrosszabb performanszát nyújtotta. Az ausztrál az időmérő utolsó, mindent eldöntő szakaszában, majd a futam első körében is összetörte az autót, ráadásul a rajtnál is kiugrott.

Az idén eddig végig higgadt, és kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtó Piastri tőle szokatlan hibákat vétett, ám ebből nem az elsődleges riválisa, Lando Norris, hanem az érzése szerint a bajnoki küzdelemből már rég kiszálló Verstappen profitált igazán, aki 69 pontra közelítette meg a vb-éllovast. Noha ez a lemaradás továbbra is tetemesnek mondható, ha a holland és a Red Bull a folytatásban is olyan formát mutat, mint az előző két nagydíjon, akkor amellett, hogy döntő tényezőt is játszhat a bajnoki párharcban, akár be is jelentkezhet a csatába.

A soron következő Szingapúri Nagydíj több szempontból is vízválasztó lehet, mivel most derül ki igazán, hogy a „vörös bikák” feltámadása mennyire valós, hiszen egy olyan pályára érkeznek, amelyik a múltban nem igazán feküdt nekik. Emlékezetes, hogy az osztrák gárda a rendkívül domináns 2023-as idényben mindössze egyetlen helyszínen nem tudott nyerni, a Marina Bay Circuiten. Nemcsak a csapatnak, hanem Verstappennek sem kedvezett eddig a nyomvonal, a jelenlegi versenynaptárból ez az egyetlen, ahol még nem diadalmaskodott a négyszeres világbajnok.

Verstappen előtt nem kis feladat áll, ha meg szeretné védeni a címét: akkora különbséget kell eltüntetnie, amit Norrisnak egy évvel ezelőtt nem sikerült. A brit lemaradása ugyanis pontosan 69 pont volt a tavalyi Spanyol Nagydíj után, igaz, akkor az ő rendelkezésére még 14 Grand Prix állt, míg a hollandnak pontosan feleannyi, 7 versenyhétvége alatt kellene felzárkóznia. Akkor maximálisan még 396 pont volt az elérhető, míg most összesen 199-et lehet még gyűjteni.

Noha ebből a szempontból szinte lehetetlen küldetésnek tűnik a címvédés, Verstappen lehet a mérleg nyelve a McLaren-pilátók párharcában. Ha folyamatosan ott lesz az élmezőnyben, akkor fontos pontokat fog elvenni akár mindkét féltől, Norris visszalzárkózását tehát adott esetben lelassíthatja vagy akár elő is segítheti. Ami az előző két nagydíjat illeti, a holland egyelőre inkább hátráltatta a britet, mivel Olaszországban a győzelem esélyét vette el tőle, míg Azerbajdzsánban is pontokat vett el tőle azzal, hogy előtte végzett.

Nagy kérdést jelent, hogy most ez a tendencia folytatódik-e, vagy Norris meg tudja lovagolni a Verstappen-hullámot, és azt kihasználva még nagyobb léptekben kezdi el csökkenteni a hátrányát. A Verstappen-faktor emellett a csapatdinamikába is beleszólhat, ha a címvédő elkezd egyre nagyobb fenyegetést jelenteni, a McLarennek talán fel kell tennie magának azt a kérdést, hogy megéri-e a szabad versenyt engednie, igaz, egy „teher” már most hétvégén lekerülhet a vállairól…

A McLaren konstruktőri címvédésére készül

A wokingiak úgy érkeztek meg az előző futamhétvégére, hogy pontot tehetnek a konstruktőri versenyfutás végére, azonban váratlanul rosszul szerepeltek, és nem tudtak elegendő előnyre szert tenni ahhoz, hogy ünnepelhessenek. A csapat előtt azonban adott a lehetőség, hogy most megvédje a konstruktőri címet, és ezúttal papíron sokkal könnyebb feladata lesz, mivel mindössze 13 pontot kell bezsebelnie a bajnokavatáshoz.

A riválisok közül már csak a tabellán a második helyet visszaszerző Mercedes, valamint a Ferrari tud matematikailag beleszólni a bajnokságba, a németeknek 31, míg az olaszoknak 35 ponttal kellene többet gyűjteniük ahhoz, hogy megakadályozhassák a McLaren trónra lépését Szingapúrban.

Az, hogy a Red Bullnak már egyáltalán nincs beleszólása a küzdelembe, miközben holland versenyzője, Verstappen kapcsán az jelenti a fő témát, hogy bajnoki kihívóvá léphet megint előre, a második számú ülés gyenge eredményeinek köszönhető. Liam Lawson 2, míg az őt elváltó Cunoda Juki 15 pontot szedett össze eddig, miközben Verstappen neve mellett 255 pont szerepel.

Nem is meglepő, hogy a japán pilóta kapcsán már nem az jelenti a legérdekesebb pletykát, hogy elveszítheti az ülését az év végén, hanem az, hogy az Aston Martin harmadik számú versenyzője lehet. Ez azért is elképzelhető, mert a silverstone-i istálló 2026-tól a Cunodát támogató Hondával lép partnerségbe, miközben maga a pozíció is megüresedik, hiszen az eddigi fejlesztő pilóta, Felipe Drugovich a Formula–E-ben, állandó versenyzőként folytatja a pályafutását.

MI VÁRHATÓ A SZINGAPÚRI NAGYDÍJON?

Egy szabad hétvége után folytatódik a bajnokság, a 18. állomás a Marina-öbölben húzódó utcai pálya, ahol a 16. Szingapúri Nagydíjat rendezik meg. A Formula–1 fennállásának első villanyfényes eseményét 2008-ban tartották meg a helyszínen, amely legutóbb két évvel ezelőtt esett át átalakításon, és rövidült le 4927 méter hosszúra, miután a korábbi 16-19-es kanyarkombináció egyenessé forrt a nyomvonalon.

Az utcai aszfaltcsík nagy kihívás elé állítja a mezőnyt, hiszen mindössze 140 kilométerre fekszik az Egyenlítőtől, aminek következtében magas a páratartalom, és általában nagy a forróság is, amit tovább tetéz a falak közelsége. Nem is meglepő, hogy a tavalyi volt az első és egyetlen ott rendezett futam, amelyen nem hajtott legalább egyszer pályára a biztonsági autó. A csapatoknak így mindenképpen számolnia kell ezzel a tényezővel a stratégiánál, mint ahogyan az esetleges zivatarokkal is.

AZ FIA HŐSÉGRIADÓT RENDELT EL A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) az idei évtől foglalta szabályba, hogy abban az esetben, ha adott eseményen a hőségindex várhatóan meghaladja a 31 Celsius-fokot, akkor hőségriadót rendelhet el. A regula bevezetése óta most először lép hatályba az intézkedés, a szövetség már a hétvége előtt kihirdette a vasárnapi hőségriadót, aminek értelmében valamennyi autóba be kell építeni a hűtőrendszert úgy, hogy az működőképes legyen. Noha a versenyzők eldöntethetik, hogy szeretnék-e viselni a hűtőmellényt, annak, aki a mellőzése mellett határoz, fél kilogrammos ballasztsúlyt helyeznek el a gépében, hogy ne kerüljenek előnybe azokhoz képest, akik használják a felszerelést.



A mezőnyt ugyanis csapadékos idő fogadta, és nem teljességgel kizárható, hogy egy-egy nap elered az eső, ami akkor is megkeverheti a lapokat, ha az F1-es eseményeket elkerüli. Az addig felvitt gumiréteget ugyanis könnyen lemoshatja, ami hatással van a gumik és így az autók teljesítményére is. A mérnökök így leginkább abba kapaszkodhatnak, hogy a Pirelli ezúttal nem nyúlt bele a gumikínálatba, és az előző évhez hasonlóan a C3-as, a C4-es és a C5-ös keveréket bocsájtja a versenyzők rendelkezésére.

Ugyan a hivatalos gumibeszállító normális esetben egy kiállásos versenyre készül, látható, hogy könnyen borulhat a papírforma, amit jól jelez, hogy az elmúlt öt Szingapúri Nagydíjon öt különböző versenyző ünnepelhetett a dobogó felső fokán, és adott évben egyeduralkodó gárdák is több ízben elhasaltak már a helyszínen. Elég csak 2023-ig visszanyúlni, amikor a rekordokat rekordokra halmozó Red Bull és Verstappen a Marina Bay Circuiten szenvedte el az első és egyetlen vereségét az idényben.

A holland számára egyébként mumusnak számít a pálya, mivel azon kevés helyszínek közé tartozik, ahol még sosem állhatott fel a pódium felső fokára. A címvédő kétszer, 2018-ban és 2024-ben került közel a sikerhez, hiszen másodikként szelte át a célvonalat, de több ízben is kiszorult a top 5-ből, és nullázott is már Szingapúrban, így ha bele szeretne még szólni a McLaren-pilóták házi csatájába, mindenképpen erősebb hétvégére van szüksége.

Ami a történelmi múltat illeti, legutóbb pont a wokingiak kettőse fogta közre Verstappent a dobogón, s Norris tavalyelőtt is pezsgőzhetett a helyszínen, így két top 3-as eredményt tud felmutatni az elmúlt két évben. A brithez hasonlóan Leclerc és Sainz is két pódiumot számlál az utcai pályán, míg a listát Hamilton vezeti a jelenlegi mezőnyből 7 dobogóval, amiből négy ízben annak felső fokán hallgathatta hazája himnuszát.

Ami a jelenlegi formát illeti, Norrisnak jó esélye van rá, hogy folytassa a dobogós sorozatát, mint ahogyan Piatrinak is, hogy ismételjen, vagy akár feliratkozzon a győztesek listájára, az elmúlt két futamhétvége alakulásának fényében ugyanakkor Verstappent is számításba kell venni még úgy is, hogy egyelőre sikertelen a pályán. Ha a hollandnak sikerülne zsinórban harmadszor is legyőznie a McLarent, ráadásul pont ezen folytatná a menetelését, az komoly fegyvertényt jelentene.

A VB ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Oscar Piastri 7 14 19 324 2. Lando Norris 5 13 18 299 3. Max Verstappen 4 8 18 255 4. George Russell 1 7 18 212 5. Charles Leclerc – 5 16 165 6. Lewis Hamilton – – 16 121 7. Andrea Kimi Antonelli – 1 11 78 8. Alexander Albon – – 11 70 9. Isack Hadjar – 1 9 39 10. Nico Hülkenberg – 1 5 37 11. Lance Stroll – – 6 32 12. Carlos Sainz – 1 8 31 13. Liam Lawson – – 5 30 14. Fernando Alonso – – 6 30 15. Esteban Ocon – – 7 28 16. Pierre Gasly – – 5 20 17. Cunoda Juki – – 7 20 18. Gabriel Bortoleto – – 4 18 19. Oliver Bearman – – 5 16

KONSTRUKTŐRÖK 1. McLaren-Mercedes 623 2. Mercedes 290 3. Ferrari 286 4. Red Bull-Honda 272 5. Williams-Mercedes 101 6. Racing Bulls-Honda 72 7. Aston Martin-Mercedes 62 8. Sauber-Ferrari 55 9. Haas-Ferrari 44 10. Alpine-Renault 20

16. SZINGAPÚRI NAGYDÍJ OKTÓBER 3., PÉNTEK 1. szabadedzés 11.30–12.30 2. szabadedzés 15.00–16.00 OKTÓBER 4., SZOMBAT 3. szabadedzés 11.30–12.30 Időmérő 15.00–16.00 OKTÓBER 5., VASÁRNAP A verseny (62 kör, 306.28 km) rajtja 14.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Amerikai Nagydíj, Austin október 19., 21.00 Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros október 26., 21.00 Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo november 9., 18.00



