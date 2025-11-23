Nemzeti Sportrádió

Bortoleto 5 rajthelyes büntetést kapott a Katari Nagydíjra – hivatalos

2025.11.23. 10:06
Bortoleto versenye az első körös balesettel ért csúfos véget Las Vegas-ban (Fotó: AFP)
A Formula–1-es Sauber brazil versenyzője, Gabriel Bortoleto 5 helyes rajtbüntetést kapott a soron következő Katari Nagydíjra, miután a Las Vegas-i versenyen baleset okozott.

Mint ismert, Gabriel Bortoleto a Las Vegas-i Nagydíj versenyén már közvetlenül a rajt után balesetbe keveredett: rosszul mérte fel a helyzetét az 1-es kanyarba menet, és nekiütközött Lance Strollnak, aminek következtében az Aston Martin magával sodorta Pierre Gasly Alpine-ját is. 

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) már a futam közben jelezte, hogy az esetet a leintés után fogja megvizsgálni, a brazil magára vállalta a felelősséget, és az ítélethozók is úgy látták, hogy teljes mértékben ő okozta a balesetet, így 5 rajthelyes hátrasorolást, illetve két büntetőpontot osztottak ki neki. 

A futamot az eset miatt feladni kényszerülő Sauber-versenyzőnek a soron következő Katari Nagydíjon kell letöltenie a rajtbüntetését.

F1
13 órája

Mindkét McLarent kizárták Las Vegasban – fordulat a bajnoki küzdelemben?

A vb-éllovas előnye mindössze 24 pontra olvadt az immár pontazonossággal álló Piastri és Verstappen előtt.

 

A versenyzőket szabálytalanságaikért büntetőpontokkal sújtják, azok egy éven belül elévülnek. Ha valakinek 12 hónapon belül 12 összegyűlik, egy versenyt ki kell hagynia. Táblázatunkban azt tekinthetik meg, ki mikor kapott büntetőpontokat, ebből az is kiderül, mikor évülnek el azok.
PILÓTAIDŐPONTPONTOK SZÁMA
Russell2024. december 1.1
Norris2024. december 1.3
Stroll2024. december 1.2
Lawson2024. december 1.2
Albon2024. december 1.2
Verstappen2024. december 8.2
Piastri2024. december 8.2
Bottas2024. december 8.2+3
Doohan2025. március 22.2
Doohan2025. március 23.2
Lawson2025. április 13.1+2
Sainz2025. április 13.2
Lawson2025. május 2.1
Stroll2025. május 23.1
Bearman2025. május 23.2
Verstappen2025. június 1.3
Antonelli2025. június 29.2
Colapinto2025. június 29.2
Bearman2025. július 5.4
Piastri2025. július 6.2
Cunoda2025. július 6.1
Leclerc2025. augusztus 3.1
Gasly2025. augusztus 3.2
Hamilton2025. augusztus 31.2
Antonelli2025. augusztus 31.2
Albon2025. szeptember 1.2
Antonelli2025. szeptember 7. 1
Bearman2025. szeptember 7. 2
Stroll2025. október 18. 2
Sainz2025. október 19.2
Lawson2025. november 8.1
Bearman2025. november 8.1
Hamilton2025. november 9.1
Cunoda2025. november 9.2
Piastri2025. november 9.2
Bortoleto2025. november 23.2
A BÜNTETŐPONTOK OSZTÁSA
Bearman9
Lawson7
Stroll7
Cunoda7
Piastri6
Verstappen6
Antonelli5
Albon4
Sainz4
Norris3
Hamilton3
Colapinto2
Gasly2
Bortoleto2
Russell1
Leclerc1
A BÜNTETŐPONTOK ÁLLÁSA 
 

 

3. LAS VEGAS-I NAGYDÍJ
NOVEMBER 21., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:34.802
2. szabadedzés1. Norris 1:33.602
NOVEMBER 22., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Russell 1:34.054
Időmérő1. Norris 1:47.934
NOVEMBER 23., VASÁRNAP
A verseny 1. Verstappen, 2. Russell, 3. Antonelli
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Katari Nagydíj, Loszaílnovember 30., 17.00
Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabidecember 7., 14.00

 

 

