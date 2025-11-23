Bortoleto 5 rajthelyes büntetést kapott a Katari Nagydíjra – hivatalos
Mint ismert, Gabriel Bortoleto a Las Vegas-i Nagydíj versenyén már közvetlenül a rajt után balesetbe keveredett: rosszul mérte fel a helyzetét az 1-es kanyarba menet, és nekiütközött Lance Strollnak, aminek következtében az Aston Martin magával sodorta Pierre Gasly Alpine-ját is.
A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) már a futam közben jelezte, hogy az esetet a leintés után fogja megvizsgálni, a brazil magára vállalta a felelősséget, és az ítélethozók is úgy látták, hogy teljes mértékben ő okozta a balesetet, így 5 rajthelyes hátrasorolást, illetve két büntetőpontot osztottak ki neki.
A futamot az eset miatt feladni kényszerülő Sauber-versenyzőnek a soron következő Katari Nagydíjon kell letöltenie a rajtbüntetését.
|A versenyzőket szabálytalanságaikért büntetőpontokkal sújtják, azok egy éven belül elévülnek. Ha valakinek 12 hónapon belül 12 összegyűlik, egy versenyt ki kell hagynia. Táblázatunkban azt tekinthetik meg, ki mikor kapott büntetőpontokat, ebből az is kiderül, mikor évülnek el azok.
|PILÓTA
|IDŐPONT
|PONTOK SZÁMA
|Russell
|2024. december 1.
|1
|Norris
|2024. december 1.
|3
|Stroll
|2024. december 1.
|2
|Lawson
|2024. december 1.
|2
|Albon
|2024. december 1.
|2
|Verstappen
|2024. december 8.
|2
|Piastri
|2024. december 8.
|2
|Bottas
|2024. december 8.
|2+3
|Doohan
|2025. március 22.
|2
|Doohan
|2025. március 23.
|2
|Lawson
|2025. április 13.
|1+2
|Sainz
|2025. április 13.
|2
|Lawson
|2025. május 2.
|1
|Stroll
|2025. május 23.
|1
|Bearman
|2025. május 23.
|2
|Verstappen
|2025. június 1.
|3
|Antonelli
|2025. június 29.
|2
|Colapinto
|2025. június 29.
|2
|Bearman
|2025. július 5.
|4
|Piastri
|2025. július 6.
|2
|Cunoda
|2025. július 6.
|1
|Leclerc
|2025. augusztus 3.
|1
|Gasly
|2025. augusztus 3.
|2
|Hamilton
|2025. augusztus 31.
|2
|Antonelli
|2025. augusztus 31.
|2
|Albon
|2025. szeptember 1.
|2
|Antonelli
|2025. szeptember 7.
|1
|Bearman
|2025. szeptember 7.
|2
|Stroll
|2025. október 18.
|2
|Sainz
|2025. október 19.
|2
|Lawson
|2025. november 8.
|1
|Bearman
|2025. november 8.
|1
|Hamilton
|2025. november 9.
|1
|Cunoda
|2025. november 9.
|2
|Piastri
|2025. november 9.
|2
|Bortoleto
|2025. november 23.
|2
|Bearman
|9
|Lawson
|7
|Stroll
|7
|Cunoda
|7
|Piastri
|6
|Verstappen
|6
|Antonelli
|5
|Albon
|4
|Sainz
|4
|Norris
|3
|Hamilton
|3
|Colapinto
|2
|Gasly
|2
|Bortoleto
|2
|Russell
|1
|Leclerc
|1
