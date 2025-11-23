Bortoleto 5 rajthelyes büntetést kapott a Katari Nagydíjra – hivatalos

Mint ismert, Gabriel Bortoleto a Las Vegas-i Nagydíj versenyén már közvetlenül a rajt után balesetbe keveredett: rosszul mérte fel a helyzetét az 1-es kanyarba menet, és nekiütközött Lance Strollnak, aminek következtében az Aston Martin magával sodorta Pierre Gasly Alpine-ját is.

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) már a futam közben jelezte, hogy az esetet a leintés után fogja megvizsgálni, a brazil magára vállalta a felelősséget, és az ítélethozók is úgy látták, hogy teljes mértékben ő okozta a balesetet, így 5 rajthelyes hátrasorolást, illetve két büntetőpontot osztottak ki neki.

A futamot az eset miatt feladni kényszerülő Sauber-versenyzőnek a soron következő Katari Nagydíjon kell letöltenie a rajtbüntetését.