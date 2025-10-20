A Red Bull Norrist szerette volna hátráltatni, büntetést kapott az austini verseny után
Max Verstappen győzelmi ünneplése után érkezett a hír Austinból, hogy a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) vizsgálatot indított a Red Bull ellen. Mint utóbb kiderült, a „vörös bikák” egy csapattagja visszatért a pályára a bokszutca egyik megnyitásánál akkor, amikor már a felvezető kör zajlott, ráadásul a sportbírók is jelezték neki, hogy tilosban jár.
A szabálysértés 50 ezer eurós pénzbírságot vont maga után, ebből az összegből 25 ezret ugyanakkor felfüggesztettek az idény végéig, ha nem lesz több hasonló eset. A kérdés adott, mit keresett a pályán a Red Bull-os: mint a felvételekből kiderült, az alkalmazott Lando Norrisnak szeretett volna keresztbe tenni, és megpróbálta eltávolítani a bokszutca faláról a felhelyezett ragasztócsíkot, ami a mclarenes referenciapontjául szolgált a rajtnál. Az nem egyértelmű, hogy sikerült-e véghez vinni a tervet.
Norris végül másodikként látta meg a kockás zászlót a magabiztos sikert arató Verstappen mögött, igaz, a startnál egy helyet veszített Charles Leclerc-rel szemben, majd a monacóit két alkalommal is meg kellett előznie a futam során.
A címvédő az idei ötödik sikerének köszönhetően 26 pontra csökkentette a lemaradását az egyéni összetettben második Norrishoz képest, míg a vb-éllovas Oscar Piastrit 40 pontra közelítette meg, amikor még öt verseny, valamint két sprintfutam van hátra az idényből.
A szövetség nemcsak a Red Bullnak szabott ki büntetést az Amerikai Nagydíj leintése után, a verseny korai szakaszában Andrea Kimi Antonellinek ütköző, majd kieső Carlos Sainz Jr. öt rajthelyes hátrasorolást, valamint két büntetőpontot kapott baleset okozásáért. A Williams-pilóta eddig négy ilyen pontot szedett össze a 12 hónapos periódus során.
|A versenyzőket szabálytalanságaikért büntetőpontokkal sújtják, azok egy éven belül elévülnek. Ha valakinek 12 hónapon belül 12 összegyűlik, egy versenyt ki kell hagynia. Táblázatunkban azt tekinthetik meg, ki mikor kapott büntetőpontokat, ebből az is kiderül, mikor évülnek el azok.
|PILÓTA
|IDŐPONT
|PONTOK SZÁMA
|Verstappen
|2024. október 27.
|2
|Colapinto
|2024. október 27.
|2
|Verstappen
|2024. november 2.
|1
|Piastri
|2024. november 3.
|2
|Bearman
|2024. november 3.
|2
|Verstappen
|2024. november 30.
|1
|Russell
|2024. december 1.
|1
|Norris
|2024. december 1.
|3
|Stroll
|2024. december 1.
|2
|Lawson
|2024. december 1.
|2
|Albon
|2024. december 1.
|2
|Verstappen
|2024. december 8.
|2
|Piastri
|2024. december 8.
|2
|Bottas
|2024. december 8.
|2+3
|Doohan
|2025. március 22.
|2
|Doohan
|2025. március 23.
|2
|Lawson
|2025. április 13.
|1+2
|Sainz
|2025. április 13.
|2
|Lawson
|2025. május 2.
|1
|Stroll
|2025. május 23.
|1
|Bearman
|2025. május 23.
|2
|Verstappen
|2025. június 1.
|3
|Antonelli
|2025. június 29.
|2
|Colapinto
|2025. június 29.
|2
|Bearman
|2025. július 5.
|4
|Piastri
|2025. július 6.
|2
|Cunoda
|2025. július 6.
|1
|Leclerc
|2025. augusztus 3.
|1
|Gasly
|2025. augusztus 3.
|2
|Hamilton
|2025. augusztus 31.
|2
|Antonelli
|2025. augusztus 31.
|2
|Albon
|2025. szeptember 1.
|2
|Antonelli
|2025. szeptember 7.
|1
|Bearman
|2025. szeptember 7.
|2
|Stroll
|2025. október 18.
|2
|Sainz
|2025. október 19.
|2
|Bearman
|10
|Verstappen
|9
|Stroll
|7
|Lawson
|6
|Piastri
|6
|Antonelli
|5
|Colapinto
|4
|Albon
|4
|Sainz
|4
|Norris
|3
|Cunoda
|3
|Hamilton
|2
|Russell
|1
|Leclerc
|1
AMERIKAI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Honda
|-
|2.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|3.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|4.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|5.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|6.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|7.
|Cunoda Juki
|japán
|Red Bull-Honda
|8.
|Nico Hülkenberg
|német
|Sauber-Ferrari
|9.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|10.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Mercedes
|11.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Honda
|1 kör h.
|12.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Mercedes
|1 kör h.
|13.
|Andrea Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1 kör h.
|14.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1 kör h.
|15.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1 kör h.
|16.
|Isack Hadjar
|francia
|Racing Bulls-Honda
|1 kör h.
|17.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Renault
|1 kör h.
|18.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Renault
|1 kör h.
|19.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Sauber-Ferrari
|1 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|kiesés oka
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|5
|feladta
|A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Oscar Piastri
|7
|14
|21
|346
|2.
|Lando Norris
|5
|15
|20
|332
|3.
|Max Verstappen
|5
|10
|21
|306
|4.
|George Russell
|2
|8
|20
|252
|5.
|Charles Leclerc
|–
|6
|18
|192
|6.
|Lewis Hamilton
|–
|–
|18
|142
|7.
|Andrea Kimi Antonelli
|–
|1
|13
|89
|8.
|Alexander Albon
|–
|–
|12
|73
|9.
|Nico Hülkenberg
|–
|1
|6
|41
|10.
|Isack Hadjar
|–
|1
|9
|39
|11.
|Carlos Sainz
|–
|1
|10
|38
|12.
|Fernando Alonso
|–
|–
|8
|37
|13.
|Lance Stroll
|–
|–
|6
|32
|14.
|Liam Lawson
|–
|–
|5
|30
|15.
|Esteban Ocon
|–
|–
|7
|28
|16.
|Cunoda Juki
|–
|–
|9
|28
|17.
|Pierre Gasly
|–
|–
|5
|20
|18.
|Oliver Bearman
|–
|–
|7
|20
|19.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|4
|18
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|McLaren-Mercedes
|678
|2.
|Mercedes
|341
|3.
|Ferrari
|334
|4.
|Red Bull-Honda
|331
|5.
|Williams-Mercedes
|111
|6.
|Racing Bulls-Honda
|72
|7.
|Aston Martin-Mercedes
|69
|8.
|Sauber-Ferrari
|59
|9.
|Haas-Ferrari
|48
|10.
|Alpine-Renault
|20
|46. AMERIKAI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 17., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Norris 1:33.294
|Sprintidőmérő
|1. Verstappen 1:32.143
|OKTÓBER 18., SZOMBAT
|Sprintverseny
|1. Verstappen, 2. Russell, 3. Sainz
|Időmérő
|1. Verstappen 1:32.510
|OKTÓBER 19., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Verstappen, 2. Norris, 3. Leclerc
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros
|október 26., 21.00
|Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
|november 9., 18.00
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 22., 5.00