A Red Bull Norrist szerette volna hátráltatni, büntetést kapott az austini verseny után

Max Verstappen győzelmi ünneplése után érkezett a hír Austinból, hogy a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) vizsgálatot indított a Red Bull ellen. Mint utóbb kiderült, a „vörös bikák” egy csapattagja visszatért a pályára a bokszutca egyik megnyitásánál akkor, amikor már a felvezető kör zajlott, ráadásul a sportbírók is jelezték neki, hogy tilosban jár.

A szabálysértés 50 ezer eurós pénzbírságot vont maga után, ebből az összegből 25 ezret ugyanakkor felfüggesztettek az idény végéig, ha nem lesz több hasonló eset. A kérdés adott, mit keresett a pályán a Red Bull-os: mint a felvételekből kiderült, az alkalmazott Lando Norrisnak szeretett volna keresztbe tenni, és megpróbálta eltávolítani a bokszutca faláról a felhelyezett ragasztócsíkot, ami a mclarenes referenciapontjául szolgált a rajtnál. Az nem egyértelmű, hogy sikerült-e véghez vinni a tervet.

Norris végül másodikként látta meg a kockás zászlót a magabiztos sikert arató Verstappen mögött, igaz, a startnál egy helyet veszített Charles Leclerc-rel szemben, majd a monacóit két alkalommal is meg kellett előznie a futam során.

A címvédő az idei ötödik sikerének köszönhetően 26 pontra csökkentette a lemaradását az egyéni összetettben második Norrishoz képest, míg a vb-éllovas Oscar Piastrit 40 pontra közelítette meg, amikor még öt verseny, valamint két sprintfutam van hátra az idényből.

A szövetség nemcsak a Red Bullnak szabott ki büntetést az Amerikai Nagydíj leintése után, a verseny korai szakaszában Andrea Kimi Antonellinek ütköző, majd kieső Carlos Sainz Jr. öt rajthelyes hátrasorolást, valamint két büntetőpontot kapott baleset okozásáért. A Williams-pilóta eddig négy ilyen pontot szedett össze a 12 hónapos periódus során.

A versenyzőket szabálytalanságaikért büntetőpontokkal sújtják, azok egy éven belül elévülnek. Ha valakinek 12 hónapon belül 12 összegyűlik, egy versenyt ki kell hagynia. Táblázatunkban azt tekinthetik meg, ki mikor kapott büntetőpontokat, ebből az is kiderül, mikor évülnek el azok. PILÓTA IDŐPONT PONTOK SZÁMA Verstappen 2024. október 27. 2 Colapinto 2024. október 27. 2 Verstappen 2024. november 2. 1 Piastri 2024. november 3. 2 Bearman 2024. november 3. 2 Verstappen 2024. november 30. 1 Russell 2024. december 1. 1 Norris 2024. december 1. 3 Stroll 2024. december 1. 2 Lawson 2024. december 1. 2 Albon 2024. december 1. 2 Verstappen 2024. december 8. 2 Piastri 2024. december 8. 2 Bottas 2024. december 8. 2+3 Doohan 2025. március 22. 2 Doohan 2025. március 23. 2 Lawson 2025. április 13. 1+2 Sainz 2025. április 13. 2 Lawson 2025. május 2. 1 Stroll 2025. május 23. 1 Bearman 2025. május 23. 2 Verstappen 2025. június 1. 3 Antonelli 2025. június 29. 2 Colapinto 2025. június 29. 2 Bearman 2025. július 5. 4 Piastri 2025. július 6. 2 Cunoda 2025. július 6. 1 Leclerc 2025. augusztus 3. 1 Gasly 2025. augusztus 3. 2 Hamilton 2025. augusztus 31. 2 Antonelli 2025. augusztus 31. 2 Albon 2025. szeptember 1. 2 Antonelli 2025. szeptember 7. 1 Bearman 2025. szeptember 7. 2 Stroll 2025. október 18. 2 Sainz 2025. október 19. 2 A BÜNTETŐPONTOK OSZTÁSA

Bearman 10 Verstappen 9 Stroll 7 Lawson 6 Piastri 6 Antonelli 5 Colapinto 4 Albon 4 Sainz 4 Norris 3 Cunoda 3 Hamilton 2 Russell 1 Leclerc 1 A BÜNTETŐPONTOK ÁLLÁSA



AMERIKAI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Max Verstappen holland Red Bull-Honda - 2. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 3. Charles Leclerc monacói Ferrari 4. Lewis Hamilton brit Ferrari 5. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 6. George Russell brit Mercedes 7. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 8. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 9. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 10. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 11. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1 kör h. 12. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1 kör h. 13. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1 kör h. 14. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1 kör h. 15. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1 kör h. 16. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1 kör h. 17. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1 kör h. 18. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1 kör h. 19. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1 kör h. FELADTÁK megtett körök kiesés oka Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 5 feladta

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Oscar Piastri 7 14 21 346 2. Lando Norris 5 15 20 332 3. Max Verstappen 5 10 21 306 4. George Russell 2 8 20 252 5. Charles Leclerc – 6 18 192 6. Lewis Hamilton – – 18 142 7. Andrea Kimi Antonelli – 1 13 89 8. Alexander Albon – – 12 73 9. Nico Hülkenberg – 1 6 41 10. Isack Hadjar – 1 9 39 11. Carlos Sainz – 1 10 38 12. Fernando Alonso – – 8 37 13. Lance Stroll – – 6 32 14. Liam Lawson – – 5 30 15. Esteban Ocon – – 7 28 16. Cunoda Juki – – 9 28 17. Pierre Gasly – – 5 20 18. Oliver Bearman – – 7 20 19. Gabriel Bortoleto – – 4 18

KONSTRUKTŐRÖK 1. McLaren-Mercedes 678 2. Mercedes 341 3. Ferrari 334 4. Red Bull-Honda 331 5. Williams-Mercedes 111 6. Racing Bulls-Honda 72 7. Aston Martin-Mercedes 69 8. Sauber-Ferrari 59 9. Haas-Ferrari 48 10. Alpine-Renault 20

46. AMERIKAI NAGYDÍJ OKTÓBER 17., PÉNTEK Szabadedzés 1. Norris 1:33.294 Sprintidőmérő 1. Verstappen 1:32.143 OKTÓBER 18., SZOMBAT Sprintverseny 1. Verstappen, 2. Russell, 3. Sainz Időmérő 1. Verstappen 1:32.510 OKTÓBER 19., VASÁRNAP A verseny 1. Verstappen, 2. Norris, 3. Leclerc KÖVETKEZŐ VERSENYEK Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros október 26., 21.00 Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo november 9., 18.00 Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas november 22., 5.00



