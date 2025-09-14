Nemzeti Sportrádió

San Marinó-i Nagydíj: Marc Márquez nyert Misanóban

2025.09.14. 15:45
Marc Márquez még ebben a hónapban bebiztosíthatja pályafutása hetedik MotoGP-világbajnoki címét (Fotó: Getty Images)
A hatszoros világbajnok spanyol Marc Márquez diadalmaskodott a MotoGP kategóriában a gyorsaságimotoros-vb San Marinó-i Nagydíján vasárnap Misanóban.

Marc Márquez nagy csatát vívott az apriliás Marco Bezzecchivel, aki 12 körön át vezetett is, akkor azonban elhibázott egy féktávot, ennek nyomán a végig a nyomában száguldó Márquez azonnal megelőzte. A spanyol kiválóság onnantól már nem engedte ki a kezéből a sikert, nem hibázott és magabiztos győzelmet aratott. A dobogó alsó fokára öccse, az összetettben második Álex Márquez állhatott fel.

A Ducati 32 éves klasszisának ez a 11. futamgyőzelme az idényben, a vb-pontversenyben pedig már 512 pontja van, ez rekord egy idényen belül a MotoGP-ben. A spanyol motoros még ebben a hónapban, a Japán Nagydíjon bebiztosíthatja pályafutása hetedik MotoGP-világbajnoki címét.

Moto2-ben az olasz Celestino Vietti, míg a Moto3-asok között az összetettben is az élen álló spanyol Jose Antonio Rueda diadalmaskodott Misanóban.

A versenysorozat kereskedelmi jogait birtokló Dorna vasárnap jelentette be, hogy 2031-ig szóló szerződéshosszabbítást kötött a misanói pályával, amely 2007 óta szerepel megszakítás nélkül a MotoGP naptárában.

MOTORSPORT
MOTOGP, SAN MARINÓ-I és RIMINI NAGYDÍJ, MISANO
MotoGP (27 kör, 114,102 km)
1. Marc Márquez (spanyol, Ducati) 41:20.898 perc
2. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 0.568 másodperc hátrány
3. Álex Márquez (spanyol, Ducati) 7.734 mp h.

A vb-pontverseny állása 16 futam után (még 6 van hátra): 1. M. Márquez 512 pont, 2. Á. Márquez 330, 3. Francesco Bagnaia (olasz, Ducati) 237

Moto2 (22 kör, 92,972 km)
1. Celestino Vietti (olasz, Boscoscuro) 35:03.863 perc
2. Barry Baltus (belga, Kalex) 0.747 másodperc hátrány
3. Daniel Holgado (spanyol, Kalex) 3.911 mp h.

A vb-pontverseny állása 16 futam után (még 6 van hátra): 1. Manuel González (spanyol, Kalex) 227 pont, 2. Diogo Moreira (brazil, Kalex) 188, 3. Aron Canet (spanyol, Kalex) 188

Moto3 (20 kör, 84,52 km)
1. Jose Antonio Rueda (spanyol, KTM) 33:48.906 perc
2. Maximo Quiles (spanyol, KTM) 0.113 másodperc hátrány
3. Adrián Fernández (spanyol, Honda) 0.117 mp h.

A vb-pontverseny állása 16 futam után (még 6 van hátra): 1. Rueda 295 pont, 2. Ángel Piqueras (spanyol, KTM) 217, 3. Quiles 188

 

