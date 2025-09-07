Álex Márquez a bátyját megelőzve győzött Barcelonában

A szombati sprintfutamban Álex Márquez négy körrel a vége előtt az élről kiesett, miután a 10-es kanyarban elveszítette az egyensúlyát. Ennek is köszönhetően bátyja, a hatszoros MotoGP-világbajnok Marc Márquez győzött. Vasárnap egyikük sem hibázott, és végül Álex 1.740 másodperccel megelőzte a pontversenyben továbbra is vezető fivérét. Álex Márqueznek remekül megy a hazai futamokon, ugyanis pályafutása második győzelmét aratta a MotoGP-ben, az elsőt áprilisban szintén Spanyolországban, Jerez de la Fronterában ünnepelhette.

Moto2-ben a spanyol Daniel Holgado pályafutása első győzelmét aratta – korábban a Moto3-ban négyszer győzött –, mivel az első körtől az utolsóig uralta a versenyt.

A Moto3-as futamon a pontversenyben második helyezett spanyol Ángel Piqueras megszerezte szezonbeli negyedik győzelmét, miután 81 ezredmásodperccel megelőzte honfitársát, az éllovas José Antonio Ruedát.

A szezon jövő hétvégén San Marinóban folytatódik.

GYORSASÁGIMOTOROS-VB

KATALÁN NAGYDÍJ

MotoGP (24 kör, 111,768 km)

1. Álex Márquez (spanyol, Ducati) 40:14.093 perc, 2. Marc Márquez (spanyol, Ducati) 1.740 másodperc hátrány, 3. Enea Bastianini (olasz, KTM) 5.562 mp h.

A pontverseny állása 15 futam után (még 7 van hátra): 1. M. Márquez 487 pont, 2. Á. Márquez 305 pont, 3. Francesco Bagnaia (olasz, Ducati) 237 pont

Moto2 (21 kör, 97,797 km):1. Daniel Holgado (spanyol, Kalex) 36:21.444 perc 2. Jake Dixon (brit, Boscoscuro) 2.500 mp h. 3. Daniel Munoz (spanyol, KTM) 3.119 mp h.

Az állás: 1. Manuel González (spanyol, Kalex) 217 pont, 2. Arón Canet (spanyol, Kalex) 179 pont, 3. Diogo Moreira (brazil, Kalex) 174 pont

Moto3 (18 kör, 83,826 km): 1. Ángel Piqueras (spanyol, KTM) 32:40.243 perc 2. José Antonio Rueda (spanyol, KTM) 0.081 mp h. 3. Furuszato Taijo (japán, Honda) 0.156 mp h.

Az állás: 1. Rueda 270 pont, 2. Piqueras 206 pont, 3. Maximo Quiles (spanyol, KTM) 168 pont