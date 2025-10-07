Nemzeti Sportrádió

Gyorsaságimotoros-vb: két versenyt kell kihagynia Marc Márqueznek

2025.10.07. 13:42
Marc Márquez (Fotó: Getty Images)
Marc Márguez sérülés gyorsaságimotoros vb
Jobb vállának törése és szalagsérülése miatt a következő két versenyen biztosan nem állhat rajthoz Marc Márquez, a gyorsaságimotoros-világbajnokság MotoGP kategóriájának hétszeres győztese.

A 32 éves kiválóság csapata, a Ducati kedden jelentette be, hogy az Indonéz Nagydíjon történt bukásban megsérült motoros az ausztrál és a malajziai futamokat biztosan kénytelen lesz kihagyni.

Márquez szeptemberben, a Japán Nagydíjon nyerte meg hetedik MotoGP-világbajnoki címét, Indonéziában pedig a rajt után Marco Bezzecchi (Aprilia) ütközött a motorjának hátulról, ennek következtében a spanyol sztár nagyot bukott, s azonnal látható volt, hogy jelentős vállsérüléseket szenvedett. Márqueznek épp a jobb karja tört el 2020 júliusában Jerezben, és annak a sérülésnek a nyomán hosszú ideig nem tudott versenyezni, valamint számos műtéten esett át.

A Ducati mostani bejelentése alapján a spanyol világbajnok a novemberben sorra kerülő portugáliai és valenciai hétvégéken már rajthoz állhat majd, de maga a versenyző hangsúlyozta, nem fogja siettetni a felépülését és a visszatérését.

„Az a célom, hogy még a szezon vége előtt újra versenyezhessek, de az orvosok tanácsait nem fogom figyelmen kívül hagyni. Az idén már elértük azt, amit egyénileg és csapatként szerettünk volna, ezért most az a legfontosabb, hogy megfelelően felépüljek és százszázalékos állapotban térjek vissza” – fogalmazott Marc Márquez.

 

