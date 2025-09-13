Bukás vetett véget Marc Márquez nagy sorozatának, Bezzecchié a misanói sprint

A szombat délelőtti időmérőn Marco Bezzecchi volt a leggyorsabb, az első sorból még Álex Márquez és Fabio Quartararo rajtolhatott, míg a vb-éllovas Marc Márquez a negyedik rajtkockába került. A rajtnál a gyári Ducati spanyolja azonnal feljött a második helyre, és üldözőbe vette a gyári Aprilián hazai pályán száguldó Bezzecchit.

A hatodik körben megelőzte az olaszt, de egy körrel később az élről kiesett. Az eddigi 15 idei sprintfutamból 14-et megnyerő, az angliait pedig a második helyen záró Marc Márquez idén először maradt le a pontszerzésről szombaton, és nyolcfutamos sikersorozata szakadt meg a sprinteken.

Bezzecchi ezt követően magabiztosan tartotta az első helyet Álex Márquez előtt, és a silverstone-i főfutam után másodszor nyert 2025-ben.

Álex Márquez második helyezése egyben azt is jelenti, hogy Marc Márquez két hét múlva Motegiben esélyt kap arra, hogy öt versenyhétvégével az idény vége előtt bebiztosítsa a világbajnoki címet – a hetediket a királykategóriában és a kilencediket minden géposztályt egybevéve.

Szombaton Quartararo kiesett Álex Márquez mögül, így a két VR46 Ducati csatázott a harmadik helyért, s Fabio Di Giannantonio maga mögött tartotta Franco Morbidellit, és a Balaton Park Circuit és Barcelona után sorozatban harmadszor zárta az első háromban a sprintversenyt.