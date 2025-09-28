MotoGP: Marc Márquez hat év után ismét világbajnok

A versenyt ducatis csapattársa, Francesco Bagnaia nyerte. Marc Márquez kilencedik vb-címét gyűjtötte be, a királykategóriában hetedszer lett a legjobb.

„Nem találom a szavakat – mondta könnyeivel küszködve a 32 éves spanyol versenyző, aki az elmúlt évek nehézségeiről is beszélt. – Harcoltam, küzdöttem és csak küzdöttem és újra nyertem. Most már harmóniában vagyon önmagammal.”

A sportolónak veszélybe került a karrierje, amikor 2020-ban többször is meg kellett műteni a jobb karját. Sérülése miatt harminc versenyhétvégéről hiányzott és azóta több mint százszor bukott. Most azonban ünnepelhet, miután 201 pontos előnnyel vezet az összetettben, így a hátralévő öt futamon már nem előzheti meg senki. Ebben a szezonban 11-szer győzött és összesen 15-ször állt a dobogón.

Moto2-ben és Moto3-ban is spanyol győztest avattak Motegiben, előbbi géposztályban Daniel Holgado, utóbbiban David Munoz nyert.

MOTO GP

JAPÁN NAGYDÍJ

MotoGP (24 kör, 115.224 km, a dobogósok)

1. Francesco Bagnaia (olasz, Ducati) 42:09.312 perc

2. Marc Márquez (spanyol, Ducati) 4.196 mp hátrány

3. Joan Mir (spanyol, Honda) 6.858 mp h.

A vb-pontverseny állása 17 futam után (még 5 van hátra)

1. (és már világbajnok) M. Márquez 541 pont

2. Álex Márquez (spanyol, Ducati) 340

3. Bagnaia 274

Moto2 (19 kör, 91.219 km, a dobogósok)

1. Daniel Holgado (spanyo, Kalex) 34:50.326 p

2. Jake Dixon (brit, Boscoscuro) 1.304 mp h.

3. Diogo Moreira (brazil, Kalex) 5.943 mp h.

A vb-pontverseny állása 17 futam után (még 5 van hátra)

1. Manuel González (spanyol, Kalex) 238 pont

2. Moreira 204

3. Aron Canet (spanyol, Kalex) 189

Moto3 (17 kör, 81.617 km, a dobogósok)

1. David Munoz (spanyol, KTM) 33:09.599 p

2. Jose Antonio Rueda (spanyol, KTM) 1.618 mp h.

3. Maximo Quiles (spanyol, KTM) 2.203 mp h.

A vb-pontverseny állása 17 futam után (még 5 van hátra)

1. Rueda 315 pont

2. Ángel Piqueras (spanyol, KTM) 222

3. Quiles 204