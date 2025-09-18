Rali ob: nem pótolják a Székesfehérvár-ralit, Németék az abszolút bajnokok

Az RSB a tájékoztatásában úgy fogalmazott, hogy az eredetileg július közepére kiírt fehérvári futam pótlására „a bizottság eltérő helyszínen és talajon, a potenciális szervezővel és a versenyzőkkel történt egyeztetést követően nem ad engedélyt”.

A közlemény kitér arra is, hogy a szerencsi központtal november 7. és 9. között sorra kerülő Zemplén-ralin „a helyezések után járó bajnoki pontok az eredeti bejelentés szerint, szorzó nélkül kerülnek figyelembe vételre a bajnoki tabellán”.

Ennek nyomán az idén megrendezett négy országos bajnoki futamból hármat – a győrit, a pécsit és a veszprémit – megnyerő Német, Németh duó előnye már behozhatatlan, így a 2025-ös abszolút magyar bajnoki cím az övé lett.

„Ezért dolgoztunk, ezért küzdöttünk, megtettünk érte mindent, és most valóra vált az álmunk, megnyertük a bajnoki címet! Köszönjük mindenkinek, aki segített minket ebben, elmondhatatlanul boldogok vagyunk” – írta a páros a Német Motorsport Facebook-oldalán.