Rali ob: nem pótolják a Székesfehérvár-ralit, Németék az abszolút bajnokok

2025.09.18. 10:45
Eldőlt a bajnoki cím sorsa (Fotó: Német Motorsport)
A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) Rallysport Bizottságának (RSB) közleménye szerint nem pótolják a nyáron elmaradt Székesfehérvár-ralit, ami azt jelenti, hogy a november elején sorra kerülő Zemplén-rali eredményeitől függetlenül a Német Gábor, Németh Gergely páros az abszolút magyar bajnok.

Az RSB a tájékoztatásában úgy fogalmazott, hogy az eredetileg július közepére kiírt fehérvári futam pótlására „a bizottság eltérő helyszínen és talajon, a potenciális szervezővel és a versenyzőkkel történt egyeztetést követően nem ad engedélyt”.

A közlemény kitér arra is, hogy a szerencsi központtal november 7. és 9. között sorra kerülő Zemplén-ralin „a helyezések után járó bajnoki pontok az eredeti bejelentés szerint, szorzó nélkül kerülnek figyelembe vételre a bajnoki tabellán”.

Ennek nyomán az idén megrendezett négy országos bajnoki futamból hármat – a győrit, a pécsit és a veszprémit – megnyerő Német, Németh duó előnye már behozhatatlan, így a 2025-ös abszolút magyar bajnoki cím az övé lett.

„Ezért dolgoztunk, ezért küzdöttünk, megtettünk érte mindent, és most valóra vált az álmunk, megnyertük a bajnoki címet! Köszönjük mindenkinek, aki segített minket ebben, elmondhatatlanul boldogok vagyunk” – írta a páros a Német Motorsport Facebook-oldalán.

 

