A hajrában dőlt el a Győr-rali – Német nyert!

Az utolsó métereken dőlt el a rali országos bajnokság győri futama. Két nap, 14 gyorsasági szakasz, és mégis képtelenség volt megjósolni, mi lesz a végeredmény, hiszen tizedmásodpercekre menő küzdelmet vívott egymással a két éllovas. A 14.1 kilométeres záró gyorsasági szakasz előtt még Turán Frigyes vezetett (2.1 másodperccel), úgyhogy Német Gábornak kockáztatnia kellett, ha nyerni akart. Márpedig akart, ehhez kétség sem férhetett.

A célba érve csak abban lehetett biztos, hogy gyors volt, és nem hibázott. Egy perccel később, amikor Turánék is beértek, az is kiderült, hogy Németék pezsgőzhetnek a dobogó legfelső fokán.

„Végig bíztunk benne és hittük, hogy sikerül győztesen kijönni ebből a csatából – mondta Német. – Élmény volt vizes pályán közlekedni az autóval, a Ravazd-Tényő szakasz pedig már tavaly is nagyon jól ment, ezért úgy gondoltuk, ha máshol nem, itt mindenképp meg kell próbálnunk fordítani. Szerencsére sikerült, és az autó is karcmentes maradt. Azt hittem, a mecsekinél már nem lehet szorosabb a küzdelem, de kiderült, hogy igen. Nagyon sokat ér számunkra ez a győzelem, alaposan megoldoztunk érte.”

Turánnak vízen még nem volt tapasztalata ezzel az autóval, ehhez képest vasárnap reggel átvette a vezetést, és ha apránként is, de az előnyüket is sikerült növelni. Az utolsó körben azonban a rutinos pilóta – saját bevallása szerint – rosszul taktikázott. „Öt vizes gumival mentünk ki, utóbb kiderült, nem így kellett volna. Sajnálom, ezt én szúrtam el; megpróbáltunk tizenkilencre lapot húzni, de ez most nem jött be” – mondta Turán.

A dobogó harmadik fokára Klausz Kristóf állhatott fel, aki utóbb elmondta, a verseny előtt aláírta volna ezt a helyezést. Úgy érzi, ezzel az eredménnyel visszatalált arra az útra, amelyen járni akar.

RALI

3. WHB GROUP GYŐR RALI, AZ OB 4. FUTAMA, GYŐR

Abszolút sorrend a 8. gyorsasági szakasz után: 1. Német Gábor, Németh Gergely (Borsod Talent Motorsport, Skoda Fabia RS) 1:20:25.6, 2. Turán, Zsíros (Turán Motorsport, Skoda Fabia RS) 1.7 másodperc hátrány, 3. Klausz, Kertész (Klaus Motorsport, Skoda Fabia Evo) 3:27.6 p h.

A bajnokság állása: 1. Német Gábor, Németh Gergely 135 pont, 2. Tóth T. Szabó G. (T+T Autóklíma Centrum, Skoda Fabia RS) 99.5, 3. Turán, Zsíros 92





