Autós hegyi Eb: Nagy Norbert harmadik Szlovéniában

A versenyző sajtószolgálatának szerdai beszámolója szerint a változékony időjárás jelentős mértékben megnehezítette a pilóták és a csapatok dolgát.

„Ez volt az egyik legnehezebb futam! Szinte értékelhetetlen volt az időjárás miatt az edzés, a versenyen ugyan ragyogó napsütésben ültünk autóba, de rengeteg baleset lassította a programot, sokat kellett várni a rajtokra. Ennek ellenére sikerült összerakni egy olyan futamot, ami dobogót ért” – mondta Nagy Norbert. Hozzátette: nem számított rá, hogy a kategóriaváltást követően ilyen stabil dobogós helyezéseket érhetnek el.

„Olyan időket tudunk autózni, mint a bajnok versenyző tavalyi eredményei, és ez nagyon sokat jelent. A magyar találékonyság ebben a sportágban is nagy kincs. Az anyagi lehetőségeink sosem voltak olyanok, mint a nyugatabbra élő versenytársaké, de itthon óriási tapasztalat és szakmai tudás halmozódott fel. Bárhová fordulok segítségért az autó fejlesztésével kapcsolatban, mindig segítő kezekre találok. Ez egy szívmelengető projekt, ami sok ember munkáját dicséri” – fogalmazott.

A hegyi Európa-bajnokság szezonja Horvátországban zárul, Nagy Norbert célja az összetettbeli dobogós hely bebiztosítása.