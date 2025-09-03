Nemzeti Sportrádió

Autós hegyi Eb: Nagy Norbert harmadik Szlovéniában

Vágólapra másolva!
2025.09.03. 19:50
null
Fotó: Facebook/Nagy Norbert
Címkék
hegyi autós Eb Szlovénia Nagy Norbert
Nagy Norbert a harmadik helyen végzett a 4-es kategória versenyében az autós hegyi Európa-bajnokság utolsó előtti, szlovéniai állomásán, Ilirska Bistricában.

A versenyző sajtószolgálatának szerdai beszámolója szerint a változékony időjárás jelentős mértékben megnehezítette a pilóták és a csapatok dolgát.

„Ez volt az egyik legnehezebb futam! Szinte értékelhetetlen volt az időjárás miatt az edzés, a versenyen ugyan ragyogó napsütésben ültünk autóba, de rengeteg baleset lassította a programot, sokat kellett várni a rajtokra. Ennek ellenére sikerült összerakni egy olyan futamot, ami dobogót ért” – mondta Nagy Norbert. Hozzátette: nem számított rá, hogy a kategóriaváltást követően ilyen stabil dobogós helyezéseket érhetnek el.

„Olyan időket tudunk autózni, mint a bajnok versenyző tavalyi eredményei, és ez nagyon sokat jelent. A magyar találékonyság ebben a sportágban is nagy kincs. Az anyagi lehetőségeink sosem voltak olyanok, mint a nyugatabbra élő versenytársaké, de itthon óriási tapasztalat és szakmai tudás halmozódott fel. Bárhová fordulok segítségért az autó fejlesztésével kapcsolatban, mindig segítő kezekre találok. Ez egy szívmelengető projekt, ami sok ember munkáját dicséri” – fogalmazott.

A hegyi Európa-bajnokság szezonja Horvátországban zárul, Nagy Norbert célja az összetettbeli dobogós hely bebiztosítása.

 

hegyi autós Eb Szlovénia Nagy Norbert
Legfrissebb hírek

Hiába Doncic klasszisa, a franciák is legyőzték Szlovéniát az Eb-n

Kosárlabda
2025.08.30. 19:40

Nagy Norbert második lett a svájci hegyi Európa-bajnoki futamon

Egyéb autó-motor
2025.08.19. 17:06

Nagy Norbert nyerte az osnabrücki hegyi Európa-bajnoki futamot

Egyéb autó-motor
2025.08.03. 21:17

Tour de France: Szlovénia megrendezné a 2029-es rajtot

Kerékpár
2025.07.20. 15:24

Felkészülés: Dánia átgázolt a litvánokon, Svédország hétgólos meccsen győzte le Algériát

Minden más foci
2025.06.10. 21:19

Autós hegyi Eb: Nagy Norbert a harmadik lett a trentói futamon

Egyéb autó-motor
2025.06.09. 14:49

Légiósok: Nagy Ádámék még harcban a feljutásért; magyarok hozták össze a Nafta győztes gólját, de kiestek a lendvaiak

Légiósok
2025.05.25. 23:59

Elbizakodottá tehették hokiválogatottunkat a magasabban rangsorolt csapatok elleni győzelmek?

Jégkorong
2025.05.03. 11:15
Ezek is érdekelhetik