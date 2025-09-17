A szlovén másodosztályba igazolt a korábbi fehérvári támadó

Nemzeti Sportrádió

2025.09.17. 14:47
Hodzic a fehérvári edzésen (Fotó: Szabó Miklós)
A 30 éves Armin Hodzic két, klub nélkül töltött hónap jután a szlovén másodosztályban szereplő ND Gorica csapatához igazolt – adta hírül új klubja a hivatalos közösségi oldalán.

A bosznia-hercegovinai támadó az előző idényben a cseh másodosztályú Artis Brno játékosa volt, ám július eleje óta nem volt csapata. 

Hodzic 2018 és 2022 között a Fehérvár FC játékosa volt, a klub színeiben 84 mérkőzésen lépett pályára, s 22 gólt szerzett, tagja volt a 2019-ben Magyar Kupa-győzelmet arató csapatnak. Egy Törökországban töltött kölcsönidényt követően Hodzic 2022-ben távozott a fehérváriaktól, s egy idény erejéig hazájában, a Zeljeznicarnál szerepelt, egy évig volt a macedón Skupi játékosa, majd a litván Zalgiristól került a cseh csapathoz. 

 

 

