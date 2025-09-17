A szlovén másodosztályba igazolt a korábbi fehérvári támadó

A bosznia-hercegovinai támadó az előző idényben a cseh másodosztályú Artis Brno játékosa volt, ám július eleje óta nem volt csapata.

Hodzic 2018 és 2022 között a Fehérvár FC játékosa volt, a klub színeiben 84 mérkőzésen lépett pályára, s 22 gólt szerzett, tagja volt a 2019-ben Magyar Kupa-győzelmet arató csapatnak. Egy Törökországban töltött kölcsönidényt követően Hodzic 2022-ben távozott a fehérváriaktól, s egy idény erejéig hazájában, a Zeljeznicarnál szerepelt, egy évig volt a macedón Skupi játékosa, majd a litván Zalgiristól került a cseh csapathoz.