Férfi kosár Eb: elképesztő, félpályán túli dobás adott erőt a németeknek, hogy ellensúlyozzák Doncic 39 pontját

NÉMETORSZÁG–SZLOVÉNIA 99–91

Kezdetben felváltva estek a kosarak, azonban 17–15-ös német vezetésnél nagyon elkapták a fonalat a szlovénok: a következő 21 pontból 17-et ők szereztek – Luka Doncic két, Klemen Prepelic egy triplát ágyúzott be. Fürge lábakon mozgott a szlovén védelem, a németek kevés tiszta dobóhelyzethez jutottak – rontottak is rengeteget, különösen Dennis Schröder célzott gyengén (3/10 a nagyszünetig).

A szlovén előny tíz pont fölé kúszott (21–34), Aleksander Sekulic kapitány megtehette, hogy nemcsak az első játékrész végén, hanem a második elején is pihentette a faultproblémákba keveredő Doncicot. Daniel Theis és Franz Wagner látványos közeli kosaraival megindultak a németek, Andreas Obst is behajította első tripláját, 39–39-nél együtt volt a két csapat. Aztán újra az időközben visszatérő Doncic percei következtek, a vezér triplát, duplát, büntetőt is a helyére küldött, így hatpontos szlovén előnnyel zárult az első húsz perc.

Doncic 22 pontnál tartott, de addigra behúztak a neve mellé három személyi hibát is – kulcskérdésnek tűnt: meddig maradhat a pályán? Ráadásul három perc sem telt el a folytatásból, amikor Schröder kiharcolta a szlovén óriás negyedik személyi hibáját is (belemenés). Dupla vagy semmi alapon Doncic akcióban maradt, kosarat dobott, asszisztot osztott (52–59), a társak pedig igyekeztek tehermentesíteni, főleg hátul. Miközben a németek továbbra is rosszul dobtak, Wagner pedig elszürkült, Doncic is, majd Prepelic is bedobott egy hármast a világ végéről (64–73).

Doncic újra pihenhetett egyet, viszonylag megnyugtató volt az előny, csakhogy a harmadik negyed végén Tristan Da Silva pattanót szedett, és a saját térfeléről egy elképesztő dudaszós triplával négy pontra csökkentette a németek hátrányát (70–74).

Ami az egyik oldalon hatalmas lélektani löket, a másikon átmeneti elsötétítés... És valóban, Obst triplája után már a németek vezettek (77–74)!

Doncic újra játékban volt, és ha védekezésben nagyon kellett is vigyáznia, a pontokat továbbra is termelte, ötödik jó triplájával megint az ő csapata vezetett (85–86). Schröder a legjobbkor találta meg a gyűrűt a triplavonalon túlról (1/8 akkor), újra a németek kerültek lépéselőnybe, és – profitálva a fáradó szlovénok szaporodó támadásbeli pontatlanságaiból is – onnantól már elég sokszor odajutottak a vonalra ahhoz, hogy elaraszoljanak a 99–91-es győzelemig.

FINNORSZÁG–GRÚZIA 93–79

A torna két meglepetéscsapatának mérkőzését nagyon jól kezdték a finnek, már az első negyed végén tíz pont felett volt az előnyük, a másodikban húszpontos különbség is kialakult (57–37).

A grúzok a második félidőben fokozatosan faragtak a hátrányból, a negyedik játékrész elején felkapaszkodtak hat pontra (73–67), akkor azonban az addig pont nélküli Miro Little bevágott egy triplát, amivel lökést adott a megtorpanó finn csapatnak – és ez elég is volt a végső dudaszóig.

Az északiak bátran dobtak távolról, 17 hárompontosuk célba talált, ami döntőnek bizonyult.

Finnország – amelynek eddigi legjobb Európa-bajnoki helyezése a hatodik volt (1967) – a német csapattal találkozik az elődöntőben.

FÉRFI KOSÁRLABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, RIGA

Negyeddöntő

Németország–Szlovénia 99–91 (21–32, 24–19, 25–23, 29–17)

Ld: F. Wagner 23, Schröder 20, Theis 15, ill. Doncic 39, Prepelic 13, Hrovat 11

Finnország–Grúzia 93–79 (28–15, 29–25, 14–22, 22–17)

Ld: Jantunen 19, Markkanen 17, Maxhuni 15, Salin 14, ill. Mamukelasvili 22, Szanadze 19, Sengelija 18, Bitadze 14

Lauri Markkanen 17 ponttal, hat lepattanóval és négy dobásblokkolással vette ki a részét a finn sikerből (Fotó: Getty Images)

Kedden játszották

Törökország–Lengyelország 91–77 (19–19, 27–13, 19–18, 26–27)

Litvánia–Görögország 76–87 (19–24, 19–20, 14–20, 24–23)

AZ ELŐDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA

Szeptember 12., péntek

16.00: Görögország–Törökország

18.00: Németország–Finnország

A döntőt és a bronzmeccset szeptember 14-én játsszák le.