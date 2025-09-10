Férfi kosár Eb: elképesztő, félpályán túli dobás adott erőt a németeknek, hogy ellensúlyozzák Doncic 39 pontját

NÉMETORSZÁG–SZLOVÉNIA 99–91
Kezdetben felváltva estek a kosarak, azonban 17–15-ös német vezetésnél nagyon elkapták a fonalat a szlovénok: a következő 21 pontból 17-et ők szereztek – Luka Doncic két, Klemen Prepelic egy triplát ágyúzott be. Fürge lábakon mozgott a szlovén védelem, a németek kevés tiszta dobóhelyzethez jutottak – rontottak is rengeteget, különösen Dennis Schröder célzott gyengén (3/10 a nagyszünetig).
A szlovén előny tíz pont fölé kúszott (21–34), Aleksander Sekulic kapitány megtehette, hogy nemcsak az első játékrész végén, hanem a második elején is pihentette a faultproblémákba keveredő Doncicot. Daniel Theis és Franz Wagner látványos közeli kosaraival megindultak a németek, Andreas Obst is behajította első tripláját, 39–39-nél együtt volt a két csapat. Aztán újra az időközben visszatérő Doncic percei következtek, a vezér triplát, duplát, büntetőt is a helyére küldött, így hatpontos szlovén előnnyel zárult az első húsz perc.
Doncic 22 pontnál tartott, de addigra behúztak a neve mellé három személyi hibát is – kulcskérdésnek tűnt: meddig maradhat a pályán? Ráadásul három perc sem telt el a folytatásból, amikor Schröder kiharcolta a szlovén óriás negyedik személyi hibáját is (belemenés). Dupla vagy semmi alapon Doncic akcióban maradt, kosarat dobott, asszisztot osztott (52–59), a társak pedig igyekeztek tehermentesíteni, főleg hátul. Miközben a németek továbbra is rosszul dobtak, Wagner pedig elszürkült, Doncic is, majd Prepelic is bedobott egy hármast a világ végéről (64–73).
Doncic újra pihenhetett egyet, viszonylag megnyugtató volt az előny, csakhogy a harmadik negyed végén Tristan Da Silva pattanót szedett, és a saját térfeléről egy elképesztő dudaszós triplával négy pontra csökkentette a németek hátrányát (70–74).
Ami az egyik oldalon hatalmas lélektani löket, a másikon átmeneti elsötétítés... És valóban, Obst triplája után már a németek vezettek (77–74)!
Doncic újra játékban volt, és ha védekezésben nagyon kellett is vigyáznia, a pontokat továbbra is termelte, ötödik jó triplájával megint az ő csapata vezetett (85–86). Schröder a legjobbkor találta meg a gyűrűt a triplavonalon túlról (1/8 akkor), újra a németek kerültek lépéselőnybe, és – profitálva a fáradó szlovénok szaporodó támadásbeli pontatlanságaiból is – onnantól már elég sokszor odajutottak a vonalra ahhoz, hogy elaraszoljanak a 99–91-es győzelemig.
FINNORSZÁG–GRÚZIA 93–79
A torna két meglepetéscsapatának mérkőzését nagyon jól kezdték a finnek, már az első negyed végén tíz pont felett volt az előnyük, a másodikban húszpontos különbség is kialakult (57–37).
A grúzok a második félidőben fokozatosan faragtak a hátrányból, a negyedik játékrész elején felkapaszkodtak hat pontra (73–67), akkor azonban az addig pont nélküli Miro Little bevágott egy triplát, amivel lökést adott a megtorpanó finn csapatnak – és ez elég is volt a végső dudaszóig.
Az északiak bátran dobtak távolról, 17 hárompontosuk célba talált, ami döntőnek bizonyult.
Finnország – amelynek eddigi legjobb Európa-bajnoki helyezése a hatodik volt (1967) – a német csapattal találkozik az elődöntőben.
FÉRFI KOSÁRLABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, RIGA
Negyeddöntő
Németország–Szlovénia 99–91 (21–32, 24–19, 25–23, 29–17)
Ld: F. Wagner 23, Schröder 20, Theis 15, ill. Doncic 39, Prepelic 13, Hrovat 11
Finnország–Grúzia 93–79 (28–15, 29–25, 14–22, 22–17)
Ld: Jantunen 19, Markkanen 17, Maxhuni 15, Salin 14, ill. Mamukelasvili 22, Szanadze 19, Sengelija 18, Bitadze 14
Kedden játszották
Törökország–Lengyelország 91–77 (19–19, 27–13, 19–18, 26–27)
Litvánia–Görögország 76–87 (19–24, 19–20, 14–20, 24–23)
AZ ELŐDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA
Szeptember 12., péntek
16.00: Görögország–Törökország
18.00: Németország–Finnország
A döntőt és a bronzmeccset szeptember 14-én játsszák le.