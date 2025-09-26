NK Maribor: edzésen megütötték, távozott a vezetőedző

Sáros talajon rossz ütemű becsúszás az edzésen, egymásnak eső játékosok: az ilyesmi – ha nem is mindennapos – nem szokatlan a futballban. Az ilyesfajta konfliktusok elsimítása általában a vezetőedző dolga – ennek szellemében cselekedett a szlovén NK Maribor trénere, Radomir Djalovics is, aki a csapat szerdai edzésén többedmagával igyekezett szétválasztani két labdarúgóját, akik között egy labdáért vívott párharcot követően tört ki a balhé – írta honlapján a klub.

A mester békítő szándéka ebben az esetben nem találkozott a verekedők akaratával, a bunyóban Djalovicsnak is behúztak egyet. A „tűzoltás” ennek ellenére gyorsan sikerült, a vezetőedző az öltözőbe küldte a magáról megfeledkező játékost, majd annak rendje s módja szerint folytatódott a tréning, melynek végén a labdarúgók együtt hagyták el a pályát és bocsánatot kértek tűrhetetlen viselkedésükért. Djalovicsban és stábjában viszont alighanem mély nyomot hagyott az incidens, mert jelezte távozási szándékát a vezetőségnek, s mivel kérésével a menedzsment is egyetértett, négy stábtagjával együtt elhagyta a klubot.

A mariboriak nemrégiben a Paksi FC-vel találkoztak a Konferencialiga selejtezőjének második körében, amelyből 2–1-es összesítéssel a magyar csapat jutott tovább. A szlovén csapat edzője akkor még a török Tugberk Tanrivermis volt.

