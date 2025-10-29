Gyorsaságimotoros-vb: már nincs kritikus állapotban Noah Dettwiler

A Moto3-as futam előtti felvezető körben a már világbajnok spanyol José Antonio Rueda és a svájci Dettwiler összeütközött. Mindkettőjüket ellátták a pályán, majd helikopterrel egy Kuala Lumpur-i kórházba szállították őket.

Dettwiler esetében az első diagnózis súlyos fejsérülés, súlyos mellkasi és hasi trauma, léprepedés, valamint nyílt sípcsont- és szárkapocscsonttörés volt. Sajtóinformációk szerint már a baleset helyszínen intubálták és újraélesztették, a kórházban pedig több műtéten esett át. Csapata, a CIP Green Power szerdán azt közölte, hogy a húszéves versenyző állapota már stabil, ugyanakkor egyelőre folyamatos megfigyelés alatt marad az intenzív osztályon.

Ruedát – aki szerdán (ma) lett húszéves – mellkasi traumával, enyhe fejsérüléssel és kéztöréssel kezelték. Csapata, a Red Bull KTM Ajo tájékoztatása szerint csütörtökön hazautazhat Spanyolországba, egy kézműtét azonban még vár rá.