Gyorsaságimotoros-vb: már nincs kritikus állapotban Noah Dettwiler

2025.10.29. 18:30
Már nem kritikus Noah Dettwiler állapota (Fotó: Getty Images)
gyorsasági motor Noah Dettwiler gyorsaságimotoros-vb
Nincs már kritikus állapotban Noah Dettwiler, aki súlyos sérüléseket szenvedett vasárnap a gyorsaságimotoros-világbajnokság Malajziai Nagydíján.
Újra kellett éleszteni egy versenyzőt a Moto3-as baleset után

A világbajnokság orvosigazgatója a spanyol AS-nak beszélt Dettwiler és Rueda állapotáról.

Műtétekre volt szükség, továbbra is kritikus a Moto3-as versenyző állapota

A motorsport világát megrázta a baleset híre, sokan kívántak mielőbbi felépülést a fiatal tehetségnek, aki 2023-ban debütált teljes idényben.

A Moto3-as futam előtti felvezető körben a már világbajnok spanyol José Antonio Rueda és a svájci Dettwiler összeütközött. Mindkettőjüket ellátták a pályán, majd helikopterrel egy Kuala Lumpur-i kórházba szállították őket.

Dettwiler esetében az első diagnózis súlyos fejsérülés, súlyos mellkasi és hasi trauma, léprepedés, valamint nyílt sípcsont- és szárkapocscsonttörés volt. Sajtóinformációk szerint már a baleset helyszínen intubálták és újraélesztették, a kórházban pedig több műtéten esett át. Csapata, a CIP Green Power szerdán azt közölte, hogy a húszéves versenyző állapota már stabil, ugyanakkor egyelőre folyamatos megfigyelés alatt marad az intenzív osztályon.

Ruedát – aki szerdán (ma) lett húszéves – mellkasi traumával, enyhe fejsérüléssel és kéztöréssel kezelték. Csapata, a Red Bull KTM Ajo tájékoztatása szerint csütörtökön hazautazhat Spanyolországba, egy kézműtét azonban még vár rá.

