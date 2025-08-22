MotoGP: Márquez pályarekorddal kezdett az első balatoni szabadedzésen

Az augusztusi időponthoz képest valamivel hűvösebb körülmények, nagyjából 23-25 Celsius-fokos, felhős-napos időjárás fogadta a vb-mezőny résztvevőit és a Balaton Park versenypályára kilátogató nézőket. A gyorsasági motorsport királykategóriája 33 év után tért vissza Magyarországra, a helyszín és a körülmények méltók ehhez.

A MotoGP-ben késő délelőtt rendezték meg a hétvége első szabadedzését, amelyet egy kigyulladó motor mentése és a pályára került szennyeződés miatt nagyjából negyedórára félbe kellett szakítani. A kényszerszünet után azonban folytatódhatott a száguldás, és a 32 éves Márquez tekintélyt parancsolóan kezdett, 1:37.956 perces köridővel bizonyult a legjobbnak a tréningen. Ez körrekord, az eddigi csúcsot ugyanis a török Toprak Razgatlioglu, a Superbike-vb kétszeres bajnoka tartotta, aki a július végén rendezett viadalon ért el 1:38.357-es köridőt az időmérőn.

A MotoGP szabadedzésén az is kiderült, mennyivel nagyobb ezeknek a motorkerékpároknak a végsebessége, mint a Superbike-vb mezőnyében szereplőké, Márquez ugyanis 306.8 kilométer/órás sebességgel repesztett, miközben Razgatlioglu júliusi csúcsa 279.1 kilométer/óra volt a pálya ugyanezen részén. A MotoGP 21 fős mezőnyéből mindössze négyen maradtak 300 km/órás tempó alatt, igaz, csak minimális különbséggel. A sorozatban hat futamgyőzelemnél járó Márquez mögött honfitársa, Pol Espargaró (KTM) végzett másodikként 0.277 másodperces lemaradással, míg a harmadik köridőt az ugyancsak spanyol Pedro Acosta (KTM) futotta meg, de az ő hátránya már több mint fél másodperc volt Márquez idejéhez képest. A vb-pontversenyben második helyen álló ifjabbik Márquez-testvér, a szintén Ducatival versenyző Álex ötödikként zárta a szabadedzést, a címvédő Jorge Martín (Aprilia) pedig 10. lett.

Marc Márquez márkatársa, a kétszeres vb-győztes olasz Francesco Bagnaia csak a 15. pozícióban fejezte be a gyakorlást. A kora délelőtti órákban az elektromos motorkerékpárokat felvonultató széria, a MotoE szabadedzését is lebonyolították, ezen a hétvége egyetlen magyar indulója, Varga Tibor a negyedik köridőt érte el. Ami a két alacsonyabb vb-kategóriát illeti, Moto2-ben a spanyol Manuel Gonzalez (Kalex), Moto3-ban pedig az olasz Guido Pini (KTM) volt a leggyorsabb a péntek délelőtti első szabadedzésen. A pénteki programban további tréningekre, késő délután pedig a MotoE időmérőjére kerül sor a Balaton Parkban.

MÁRQUEZ REKORDJA

A TOVÁBBI PÉNTEKI PROGRAM

14.05: Moto2, edzés (Tv: Arena4)

15.00: MotoGP, edzés (Tv: Arena4)

17.00: MotoE, 1. időmérő edzés

17.20: MotoE, 2. időmérő edzés

A SZOMBATI PROGRAM

8.40: Moto3, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)

9.25: Moto2, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)

10.10: MotoGP, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)

10.50: MotoGP, 1. időmérő edzés (Tv: Arena4)

11.15: MotoGP, 2. időmérő edzés (Tv: Arena4)

12.15: MotoE, 1. futam (Tv: Arena4)

12.50: Moto3, 1. időmérő edzés (Tv: Arena4)

13.15: Moto3, 2. időmérő edzés (Tv: Arena4)

13.45: Moto2, 1. időmérő edzés (Tv: Arena4)

14.10: Moto2, 2. időmérő edzés (Tv: Arena4)

15.00: MotoGP, sprintfutam (Tv: Arena4)

16.10: MotoE, 2. futam (Tv: Arena4)

A VASÁRNAPI PROGRAM

9.40: MotoGP, bemelegítés

11.00: Moto3, futam (Tv: Arena4)

12.15: Moto2, futam (Tv: Arena4)

14.00: MotoGP, futam (Tv: Arena4)