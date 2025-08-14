MotoGP: Az év botrányát a nagyfőnök állította le – a regnáló világbajnok el akarta hagyni csapatát

Martin kálváriája az idei első téli teszten kezdődött február elején Sepangban, ahol mindössze 7 kört sikerült teljesítenie mielőtt kétszer is az aszfalton kötött ki. Az első bukás csak egy kisebb kicsúszás volt az 1-es kanyarban, a második azonban már egy kőkemény high-side a 2-esben.

Látva, hogy milyen erővel fejelte le az aszfaltot kisebb csoda, hogy csak enyhe agyrázkódást kapott, ami a nagyobb gondot jelentette az jobb kezén az V. kézközépcsont, bal lábán pedig a III., IV., V. lábközépcsontok törése. Műteni végül csak a kezét kellett, amit két nappal az esést követően Barcelonában végzett el Dr. Xavier Mir.

Ezt követően a kitűzött cél az volt, hogy a március 2-ai szezonnyitóra felépüljön. Egész jól is haladtak a dolgok, de csak addig, amíg az orvosi áldást követően motorra nem ült három héttel később.

Az egynapos supermotózás arra szolgált, hogy tesztelte, képes-e motorra ülni, és van-e értelme elutazni Thaiföldre. Késő délutánig jól is alakultak a dolgok, amikor egy újabb high-side bukás vágta földhöz. Ezúttal bal lábán a sarokcsontja tört el, bal kezén pedig többek között a hírhedt sajkacsont, ami amilyen pici része a csuklónak, pont annyira gyógyul nehezen, és kíséri nagy fájdalom a törését.

„Az ütések mindig kemények, de amikor egymás után jönnek, a hatás megsokszorozódik. Ezúttal különösen kemények voltak fizikailag és mentálisan egyaránt, és életemben először ki kell hagynom miattuk a szezonnyitó versenyt. … Az egyetlen célom most az, hogy 100%-osan felépüljek, hogy visszatérhessek a versenyzéshez és élvezhessem a szenvedélyemet – a motorozást. Mert verseny sok van, de kéz csak egy” – írta Martin akkor az Instagram-oldalán.

Végül nem csak a szezonnyitót kellett kihagynia, hanem az első három hétvégét, mivel jóval lassabban gyógyult a reméltnél.

Ebben az időszakban az Aprilia szabálymódosítási javaslatot nyújtott be, hogy a Martinéhoz hasonló helyzetet követően (több futamos kihagyás sérülés miatt) a pilóták MotoGP-s motoron tesztelhessék állapotukat egy egynapos teszten, és ne a nagydíj péntekén derüljön ki, hogy továbbra sincsenek megfelelő formában egy MotoGP-motor megüléséhez.

Egy ilyen szabályváltoztatáshoz a gyártók egyhangú igenje szükséges, ami első körben nem született meg. A Ducati egyből jelezte, hogy bár támogatják az ötletet, de legkorábban 2026-tól, szezon közben biztosan nem.

Martin ugyan már Austinba is elutazott, hogy új csapata mellett legyen és felvegye a ritmust, de rajhoz csak Katarban tudott állni idén először, bár csuklófájdalmai akkor még messze nem múltak el.

A visszatérés célja csupán annyi volt, hogy fokozatosan egyre több időt töltsön a motoron. Pénteken öt gyorskör volt a maximum, amit egyszerre teljesíteni tudott, a szombati 11 körös sprint után pedig egyetlen célja volt vasárnapra: a saját tempójában lemotorozni a nagydíjat. Nem sikerült. A 14-ik körben elvesztette az uralmat Apriliája felett a 12-es és 13-as kanyar között. A mögötte haladó Di Giannantonio (aki Álex Márqueznek köszönhetően került a mezőny végére) nagyon közel volt hozzá, így már nem tudta kikerülni a földre csapódó Martint. Tudva, hogy milyen rosszul is végződhetett volna az eset, hatalmas szerencse, hogy az olasz „csak” a hátán találta el Martint, akinél végül 11 bordatörést állapítottak meg, légmell alakult ki nála, ami később rosszabbodott, ezért drenázst kellett alkalmazni, azaz egy fémcsövön keresztül eltávolították a mellhártyaüregbe került levegőt. Egy hetet töltött a dohai Hamad Kórházban, majd pár nappal távozása után Spanyolországban folytathatta a lábadozást.

Ezután további hét nagydíjat kellett kihagynia, mégis szinte minden hétvégén a figyelem középpontjában volt.

A hírbombát a motorsport.com spanyol újságírója, Germán Garcia Casanova robbantotta, amikor megírta, hogy Martin és menedzsere titokban elutazott Le Mans-ba, hogy a pályán kívül egyeztessen Massimo Rivolával, az Aprilia-csapat vezetőjével és az Aprilia Racing igazgatójával, a beszélgetés azonban finoman szólva sem alakult jól.

Martin menedzsmentje elárulta, hogy biztosítékot tetettek a tavaly Mugellóban aláírt szerződésbe, miszerint, ha az első hat futamot követően az eredmények nem igazolják az Aprilia versenyképességét, akkor joguk van egy év után szerződést bontani. Mivel Martin év eleje óta folyamatosan sérült volt, ezért azt kérték, hogy a visszatérése utáni hat futam alapján dönthessen, az Aprilia azonban erről hallani sem akart. Közölték, hogy nincs haladék, most kell döntenie. A válasz pedig a határozott távozási szándék volt, és az, hogy érvényesíteni akarja a szerződésbe foglalt záradékot.

Az Aprilia hallgatásba burkolózott és közben keresték a jogi kiutat, hiszen Rivoláék egyértelműen nem számoltak olyan eshetőséggel, hogy azon a bizonyos első hat futamon versenyzőjük végig sérült lehet.

A noaliek végül a brit hétvégét megelőző csütörtökön adtak ki egy nyilatkozatot, miszerint a két fél közötti szerződés érvényes, és mind a két félnek tisztelnie kell azt annak lejártáig, azaz 2026 végéig. Egyúttal tagadták azokat a híreket, miszerint bármilyen tárgyalás folyna a szerződés idejének módosításáról. Tovább felhívták minden más csapat és gyártó figyelmét arra, hogy egy szerződés alatt álló versenyzővel tárgyalásba kezdeni törvénysértő (?).

Az üzenet egyértelműen a Hondának szólt, akik hivatalosan sosem keresték meg Martint vagy kezdtek tárgyalásba vele, ugyanakkor nem titkolták, hogy amennyiben szabaddá válna a spanyol, nyilván leülnének vele egy asztalhoz.

Silverstone-ban aztán Marco Bezzecchi győzelemre vitte az Apriliát, Rivola első reakciója pedig csak annyi volt, hogy „ez egy üzenet Jorgénak, hogy a motor képes a győzelemre”

Martin válaszára négy napot kellett várni. Egy Instagram-sztoriban mondta el azt, amit menedzsere, Albert Valera addigra már sok helyen elmondott, hogy mivel a szerződésben rögzített időpontban kellett döntést hoznia, ezért úgy határozott, hogy élni kíván a jogával, miszerint 2026-ban már nem az Aprilia versenyzőjeként folytatja.

Maradt továbbra is egy állítás és egy tagadás.

Martinéknak nem maradt sok opciójuk. Vagy kiállnak az álláspontjuk mellett, de akkor azt bíróságon kell bizonyítaniuk, vagy beletörődnek abba, hogy az Aprilia nem engedi őt ki a szerződésből.

A pereskedés bizonyosan nem hozott volna idén eredményt, így akár ülés nélkül is maradhatott volna, de mással leszerződni biztosan nem tudott volna, mert egy ilyen jogi helyzetet egyik gyártó sem vállal fel.

Nem beszélve arról, hogy egy pereskedés egyáltalán nem vetne jó fényt se rá, se magára a sportágra, hogy itt ilyen lehetséges. Éppen ezért, éppen ezen a ponton lépett közbe Carmelo Ezpeleta, a MotoGP jogait (akkor még 100%-ban) birtokló Dorna elnök-vezérigazgatója.

Aki nem tudná, hogy kiről van szó, olyan ő, mint a keresztapa vagy régen Bernie Ecclestone volt az F1-ben. Ő az, akivel nem szeretnél ujjat húzni.

Hogy pontosan mi hangzott el a közte és a Martinék közt zajló beszélgetéseken azt a kedves olvasó fantáziájára bízzuk. Legyen elég annyi, hogy a regnáló világbajnok a maradás mellett döntött, pedig szíve szerint harcolt volna tovább az igazáért.

Sokan támadták Martint, hogy mennyire hálátlan hozzáállás, hogy ott akarja hagyni az Apriliát, amikor még nem is tudja, hogy milyen a motor. Ugyanakkor fontos megérteni, hogy min ment át a spanyol. Három komoly sérülés, egyre csak komolyabbak. Napokig a kórházban, csövekkel a mellkasában. Fájdalom, fájdalom hátán. Vajon ilyen helyzetben ki tudna folyton pozitív maradni? Kiben ne merülne fel, hogy az egész projekt el van átkozva? Pár hónappal korábban még a világ tetején ült, majd egyre rosszabb és rosszabb dolgok történtek vele.

Mindenben és mindenkiben kételkedni kezdett, saját magában is. És amikor azt kérte, hogy ne ilyen állapotban kelljen döntést hoznia a jövőjéről, egy nagy nemet kapott cserébe.

Olyannyira nagy volt benne a kétely, hogy bizony a visszavonulás gondolata is megfordult a fejében. És ekkor kapta meg az elmúlt időszak legjobb tanácsát, hogy semmiképp se hozzon semmilyen fontos döntést, amíg sérült. Az ajánlás pedig nem mástól jött, mint Marc Márqueztől.

Végül a nyári szünet előtti utolsó futamon tért vissza Brnóban, de azt megelőzően már Misanóban tesztelhetett egy napot RS-GP-jén. Ugyanis az Aprilia nem engedte el a korábban említett szabályváltoztatási javaslatát a sérült versenyzők tesztelési lehetőségével kapcsolatosan, amit végül a Le Mans-i futamot megelőzően megszavaztak a gyártók.

Felmerül a kérdés, hogy egy ilyen időszak után hogyan lehet visszaépíteni az egymás iránt elvesztett bizalmat? Hogyan lehet ilyen légkörben versenyezni? Miért akarna ezek után Martin jó eredményeket szállítani az Apriliának? Mert ez a saját érdeke is. Ahogy a mondás tartja, minden versenyző annyit ér, mint a legutóbbi eredménye. És ha Martin kapós akar lenni a 2026-ot követő időszakra, akkor bizony jó eredményeket kell kihoznia a motorból és magából is. Ezt pedig Rivoláék is pontosan tudták. Ezt a pókerjátszmát ők nyerték, jól blöfföltek. És az sem kizárt, hogy Martin egyszer még hálás lesz ezért nekik.