MotoGP: Marc Márquez sorozatban az ötödik versenyhétvégét zárta maximális pontszámmal

A Ducati gyári pilótája a Brit Nagydíjon megszerzett harmadik helyezése óta eltelt négy versenyhétvégén a pole pozícióból indulva megnyerte a sprintfutamot és a fő versenyt is, így meximális pontszámot szerzett. Ezúttal ugyan a pole pozícióról lecsúszott, de szombaton a sprintfutamon diadalmaskodott.

Vasárnap ismét uralta a mezőnyt: miután maga mögé utasította a jól rajtoló Marco Bezzecchit, kétség sem férhetett az újabb győzelméhez – ez azt jelenti, hogy a Brit GP óta eltelt öt versenyen a megszerezhető 185 vb-pont mindegyikét bezsebelte.

Előnye immár 120 pont öccse, Álex Márquez előtt, a hollandiai kéztörése óta gyengélkedő fivér ezúttal a verseny elején kiesett, és nullázott. Az első háromba az apriliás Bezzecchi és a KTM-es Pedro Acosta fért be, azaz Márquez úgy is uralta a hétvégét, hogy egyébként nem ment jól a Ducatinak. A pole pozíciós Francesco Bagnaia a sprintverseny után a vasárnapi futamon is fokozatosan visszacsúszott, de mire a végére belelendült, nem maradt ideje visszaelőzni Acostát.

A vb csaknem egy hónapos szünet után augusztus 17-én Ausztriában folytatódik, aztán egy héttel később jön a Magyar Nagydíj a Balaton Park Circuiten.

GYORSASÁGIMOTOROS-VB

CSEH NAGYDÍJ, BRNO

MOTOGP

21 kör, 113.463 km

1. Marc Márquez (spanyol, Ducati) 40.04.628 (átlag: 169.866 km/óra)

2. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 1.753 másodperc hátrány

3. Pedro Acosta (spanyol, KTM) 3.366 mp h.

4. Francesco Bagnaia (olasz, Ducati) 3.879 mp h.

5. Raúl Fernández (spanyol, Trackhouse Aprilia) 10.045 mp h.

6. Fabio Quartararo (francia, Yamaha) 11.039 mp h.

A vb élcsoportja: 1. M. Márquez 381 pont, 2. Álex Márquez (spanyol, Gresini Ducati) 261, 3. Bagnaia 213

MOTO2

18 kör, 97.254 km

1. Joe Roberts (amerikai, Kalex) 36:03.441 (átlag: 161.832 km/óra)

2. Barry Baltus (belga, Kalex) 1.079 mp h.

3. Manuel González (spanyol, Kalex) 3.625 mp h.

A vb élcsoportja: 1. M. González 188 pont, 2. Arón Canet (spanyol, Kalex) 163, 3. Baltus 134

MOTO3

16 kör, 86.448 km

1. José Rueda (spanyol, KTM) 33:40.677 (átlag: 154.014 km/óra)

2. Máximo Quiles (spanyol, KTM) 3.471 mp h.

3. David Munoz (spanyol, KTM) 3.495 mp h.

A vb élcsoportja: 1. Rueda 228 pont, 2. Ángel Piqueras (spanyol, KTM) 143, 3. Álvaro Carpe (spanyol, KTM) 133