Nemzeti Sportrádió

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Csaknem 40 ezer nevezés érkezett a Budapest Maratonra

2026.10.07. 10:12
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Fotó: Budapest Maraton/Facebook
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atlétika szabadidősport Budapest Maraton maraton
Lezárult az előnevezés a 41. SPAR Budapest Maraton Fesztiválra: a különböző távokra több mint 39 ezer jelentkezés érkezett, ezzel a kétnapos rendezvény lesz idén is az ország legnépesebb szabadidősport-eseménye – közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.

A 42.2 kilométeres távot övező érdeklődés sporttörténelmi csúcsot hozott: a rajtlistán szereplő egyéni maratonisták száma átlépte a 10 ezer fős lélektani határt – áll a tájékoztatásban.

A Budapest Sportiroda október 10–11-i szabadidősport-eseményére a családi sétáktól a stafétákon át a klasszikus maratonig 1200 magyarországi településről és a világ 121 országából érkeztek nevezések. A nemzetközi mezőnyben Nagy-Britanniából jön a legtöbb futóturista, megelőzve Franciaországot, Olaszországot, Németországot és Szlovákiát, de népes csapattal képviselteti magát Spanyolország, Lengyelország, Hollandia, Dél-Korea és Írország is.

A „királykategóriában” a tavalyi 9800 nevező után született új csúcs, a több mint 10 ezer fős egyéni mezőny aránya rendkívül kiegyenlített: a nevezők 52 százalékát a magyar, 48 százalékát pedig a külföldi futók teszik ki.

„Soha korábban nem neveztek még ennyien magyar maratonra, harmincnyolc éves szervezői múltammal is fantasztikus látni ezt a rekordot. Több mint tízezren tűzték ki célul, hogy teljesítik a távot, ki sokadszorra, ki életében először. Szervezőként az a dolgunk, hogy olyan hátteret adjunk, ahol a felkészülés hónapjai a célvonalon nyerik el a valódi értelmüket, hiszen az igazi varázslat a célkapuban történik” – mondta Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője.

 

atlétika szabadidősport Budapest Maraton maraton
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