Csaknem 90 ezer kilométer és több mint tízezer résztvevő a Futókörök Napján

2026.05.17. 14:25
A Futókörök Napján 25 helyszínen több mint tízezer résztvevő futott (Fotó: facebook.com/szeosz)
futás csupasport Futókörök Napja
A szombaton rendezett Futókörök Napján 25 helyszínen több mint tízezer résztvevő húzott futócipőt, akik összesen csaknem 90 ezer kilométert teljesítettek.

 

 

A szervezők beszámolója szerint a rendezvényhez minden helyszínen legalább kétszázan csatlakoztak, noha az időjárás korántsem volt ideális: országszerte záporok nehezítették a futók dolgát. A települések közötti versenyt Budapest XVIII. kerületét és Gyömrőt megelőzve Dabas nyerte 10 897,95 kilométerrel. 

„A futók ismét bebizonyították, hogy nincsenek cukorból. Külön öröm, hogy az új QR-kódos időmérési rendszer kiválóan működött, a résztvevők azonnal digitális oklevelet kaptak, így a Futókörök Napja technológiai szempontból is új szintre lépett”  - fogalmazott Antal Ferenc, az országos programot koordináló Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége (SZEOSZ) elnöke.

A szervezők a résztvevői visszajelzések alapján már most a jövő évi fejlesztéseken dolgoznak, céljuk pedig egy még több helyszínt megmozgató, még nagyobb országos sportünnep létrehozása.

 

