Csaknem 90 ezer kilométer és több mint tízezer résztvevő a Futókörök Napján

A szervezők beszámolója szerint a rendezvényhez minden helyszínen legalább kétszázan csatlakoztak, noha az időjárás korántsem volt ideális: országszerte záporok nehezítették a futók dolgát. A települések közötti versenyt Budapest XVIII. kerületét és Gyömrőt megelőzve Dabas nyerte 10 897,95 kilométerrel.



„A futók ismét bebizonyították, hogy nincsenek cukorból. Külön öröm, hogy az új QR-kódos időmérési rendszer kiválóan működött, a résztvevők azonnal digitális oklevelet kaptak, így a Futókörök Napja technológiai szempontból is új szintre lépett” - fogalmazott Antal Ferenc, az országos programot koordináló Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége (SZEOSZ) elnöke.

A szervezők a résztvevői visszajelzések alapján már most a jövő évi fejlesztéseken dolgoznak, céljuk pedig egy még több helyszínt megmozgató, még nagyobb országos sportünnep létrehozása.