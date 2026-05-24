Tippek a megfelelő bringás gyerekülés kiválasztásához

Nézzük, mit javasol Árva János, a Magyar Kerékpárosklub tanácsadója.

1. tipp: Legyen alkalmas a kerékpár!

Először nézzük meg, hogy a bringa, amelyre gyerekülést szeretnénk tenni, alkalmas-e arra, hogy csemetét szállítson, s amennyiben igen, milyen típusú gyerekülést rögzíthetünk rá. Példának okáért egy karbonvázas országúti kerékpár egyszerűen nem alkalmas arra, hogy gyerekülést tegyünk rá. Ha beletennénk egy húszkilós gyereket, azonnal felborulna.

2. tipp: Ellenőrizzük, milyen ülést rögzíthetünk a bringára!

Azt is nézzük meg, hogy kerékpárunk milyen ülőalkalmatosság rögzítésére alkalmas. A felerősítés módja szerint legalább négy-öt ülés van jelenleg forgalomban, bátran válasszunk ezek közül. Az ülést tehetjük a kormányra, a nyeregvázcsőre vagy a hátsó csomagtartóra is. Az ülés kiválasztása előtt mérjük le a kormány hosszát vagy a váz méretét.

3. tipp: Olvassunk utána!

Ha sikerült kiválasztanunk a leginkább megfelelőt, magazinokban, illetve internetes fórumokon nézzünk, olvassunk utána, mit írnak róla a felhasználók. Ne felejtsük, minden típusú gyerekülésnek van előnye és hátránya is, ezt mindenféleképpen érdemes mérlegelnünk.

4. tipp: Használtat ne!

Ha lehet, ne vegyünk használt gyerekülést, még akkor sem, ha úgy hirdetik, alig használt.

Elképzelhető, hogy korábban estek vele, s bár ez nem látszik rajta, lehet, hogy a rögzítőszerkezet megsérült.

5. tipp: Jól rögzítsük és teszteljük!

Megfelelő módon rögzítsük az ülést a kerékpárra, és ha kell, kétszer is ellenőrizzük, jól szereltünk-e fel mindent. Ha ezzel megvagyunk, rakjunk egy öt- vagy tízkilós krumpliszsákot az ülésbe, majd tegyünk néhány próbakört, így tesztelve az ülést és a bicikli teherbíró-képességét.

6. tipp: Ne feledkezzünk meg a biztonsági övről!

Bármilyen hosszú utat teszünk is meg, még akkor is, ha csupán néhány métert, mindig figyeljünk arra, hogy gyermekünket megfelelően rögzítsük az üléshez! Különösen ügyeljünk arra, hogy a pici lába ne himbálózzon, és semmi se lógjon le a bringáról (cipőfűzője, játéka).

7. tipp: Ne vegyük le a szemünket a gyerekről!

Soha ne hagyjuk őrizetlenül a bringát úgy, hogy a gyerek bent van az ülésben! Akkor is figyeljünk rá, amikor elővesszük a lakáskulcsot vagy éppen levesszük a bringáról a csomagot. Elég, ha félrefordítja a fejét, és máris borul a bringa.

8. tipp: Ellenőrizzük a rugózást!

Ha hátsó csomagtartóra szerelhető gyerekülést választunk, ellenőrizzük, hogy

megfelelő a rugózása és van némi lengéscsillapítása, máskülönben a lelket is kirázza utasából.

9. tipp: Rendszeresen ellenőrizzük az ülést!

A biztonságos utazás érdekében félévente vagy 500-1000 kilométerenként nézzük meg, megfelelően tartanak-e a csavarok és a rögzítések!

10. tipp: Látszódjon a lámpa!

Sokan nem figyelnek arra, hogy amikor felszerelik az első vagy a hátsó ülést, rálóg a kerékpár lámpájára vagy fényvisszaverőjére. Ezt megelőzendő, vegyünk kiegészítő lámpakészletet a gyerekülésre vagy olyan helyre rögzítsük a lámpát, ahová már nem lóg le az ülés.

Ráadástipp: Szerezzünk be hasznos kiegészítőket!

Ha az alapokkal megvagyunk, jöhetnek a kiegészítők. Próbáljuk ki például a dupla kitámasztót, amely biztonságosabban tartja a bringát, amikor be- vagy kirakjuk a gyereket.