Nemzeti Sportrádió

csupasport bannerhátsófüves banner

Elkezdődött a kerékpáros Ring-sorozat – a Mátrában rendezik meg a 2. állomást

P. K.P. K.
2026.04.19. 11:14
A Zselicben vette kezdetét az idei Ring-sorozat (Fotó: Aktív Magyarországért, archív)
Címkék
Ring-sorozat Mátra Ring csupasport kerékpározás
A hazai szabadidősportot koordináló Akítv Magyarországért államtitkárság szombaton tette közzé a kerékpáros Ring-sorozat 2. állomásának, a jövő szombatom megrendezésre kerülő Mátra Ringnek a nevezési felhívását.

 

„Ha a magyar hegyek megkerülését hallod szlogenként, biztosan az jut eszedbe, hogy ez valami komoly teljesítménytúra. Igen, a Ring-sorozat minden állomása tartogat egy hosszú, kihívásokkal teli útvonalat. Valamint egy rövid távot is, ami jellemzően a hosszú táv fele. Illetve egy családi távot is, ami 20 km körül mozog. Így biztosan megtalálod a számításodat bármelyik fordulón” – írja a Ring-sorozat ajánlójában az aktivkalandor.hu.   

Idén tizenkét helyszínen szervezik meg a Ring-sorozat egy-egy fordulóját. Ez egy valódi országjáró rendezvény: a Zselic emelkedőitől a Zemplén csúcsain át Pannonhalma dombvidékéig számos helyen megfordulhatnak a résztvevők.  A nagy autóforgalomtól nem kell tartani, mert a szervezők biztonságos, jól kijelölt, biztosított utakra tervezték a túrát. 

„A nevezési díjak sem a nagy versenyek szintjét ütik meg, ezek a rendezvények zsebbarát bringás ünnepek. Ha végigtekersz a kiválasztott távon, egyedi érmet is kapsz. Ha kitartó vagy, idén 12 különböző éremmel gazdagíthatod gyűjteményed” – teszi hozzá az aktivkalandor.hu.

Az idei sorozat szombaton a Zselic Ringgel vette kezdetét, a következő szombaton már a Mátrában, mátrafüredi indulással folytatódik.

  • 2026. április 18.: Zselic Ring
  • 2026. április 25.: Mátra Ring
  • 2026. május 10.: Cserehát Ring
  • 2026. május 31.: Mecsek Ring
  • 2026. június 7.: Vértes Ring
  • 2026. június 20.: Bakony Ring
  • 2026. július 5.: Pilis Ring
  • 2026. augusztus 15.: Zemplén Ring
  • 2026. szeptember 5.: Bükk Ring
  • 2026. szeptember 12.: Őrség Ring
  • 2026. szeptember 26.: Börzsöny Ring
  • 2026. október 10.: Pannonhalma Ring
A RING-SOROZAT 2026-OS ÁLLOMÁSAI

„Ha szereted a kihívásokat és a hegyeket, itt a helyed! A Mátra Ring több távval vár, így akár egy komolyabb megmérettetésre, akár egy rövidebb, tekerésre vágysz, megtalálod a neked valót. Gyönyörű környezet, lendületes útvonalak várnak rád, ahol még egy adag meleg étel is jár a teljesítés után!” – harangozza be a Ring-sorozat második állomását az Aktív Magyarország.

  

Kerékpáros teljesítménytúra az ország legmagasabb hegyei körül.
2026. április 25. – Mátrafüred

  • Időpont: 2026. április 25. (8:30-17 óra)
  • Érkezés: 8:30 órától
  • Rajt: hosszú távok 10.00 óra, rövid táv 10.10 óra.
  • A rajtcsomagok és a rajtszámok átvételére a rajt/cél központ nyitását követően 8:30 órától van lehetőség
  • Az útvonalat rendőrök, polgárőrök és a szervezők biztosítják forgalomkorlátozás mellett, de útzár nem lesz
  • Választható távok. Mind a két táv esetén lassú rajt lesz az első 4 km-en
    • Hosszú táv + Kékes – 104 km, 1400 méter szintemelkedés, 2 frissítő pont
    • Hosszú táv – 98 km, 1116 méter szintemelkdés, 2 frissítő pont
    • Rövid táv – 56 km, 604 méter szintemelkedés, 1 frissítő pont
  • A célban 1 adag melegétellel várják a résztvevőket
  • Fotók készülnek a rendezvényről, melyeket facebook oldalunkon osztunk majd meg
  • Az eseményen minden résztvevő saját felelősségére vehet részt.
  • Minden résztvevő köteles az útvonalon a KRESZ szabályait, valamint az útvonal biztosításában részt vevők instrukcióit betartani.
  • A rendezvényeken bukósisak viselése kötelező.
  • A további részvételi feltételeket az alábbi gombra kattintva találhatók meg:

Részvételi feltételek

Nevezési díjak:

EGYÉNI NEVEZÉS

Hosszú táv éremmel (maximum 100 fő nevezhet):

  • 2026. március 13. – 2026. április 17. közötti előnevezés esetén: 6 000 Ft
  • 2026. április 18. – 2026. április 23. közötti előnevezés esetén: 7 000 Ft
  • 2026. április 24-25-én 8 000 Ft

Hosszú táv éremmel + Kékes (maximum 100 fő nevezhet):

  • 2026. március 13. – 2026. április 17. közötti előnevezés esetén: 6 000 Ft
  • 2026. április 18. – 2026. április 23. közötti előnevezés esetén: 7 000 Ft
  • 2026. április 24-25-én 8 000 Ft

Rövid táv éremmel (maximum 140 fő nevezhet)

  • 2026. március 13. – 2026. április 17. közötti előnevezés esetén: 5 500 Ft
  • 2026. április 18. – 2026. április 23. közötti előnevezés esetén: 6 500 Ft
  • 2026. április 24-25-én 7 500 Ft

Hosszú táv érem nélkül (nincs létszám limit):

  • 2026. március 13. – 2026. április 17. közötti előnevezés esetén: 4 500 Ft
  • 2026. április 18. – 2026. április 23. közötti előnevezés esetén: 5 500 Ft
  • 2026. április 24-25-én 6 500 Ft

Rövid táv érem nélkül (nincs létszám limit):

  • 2026. március 13. – 2026. április 17. közötti előnevezés esetén: 4 000 Ft
  • 2026. április 18. – 2026. április 23. közötti előnevezés esetén: 5 000 Ft
  • 2026. április 24-25-én 6 000 Ft

CSAPATNEVEZÉS (a nevezési díjak/fő értendő)

Hosszú táv éremmel (maximum 3 db csapat nevezhet):

  • 2026. március 13. – 2026. április 17. közötti előnevezés esetén: 6 000 Ft

Hosszú táv éremmel + Kékes (maximum 3 db csapat nevezhet):

  • 2026. március 13. – 2026. április 17. közötti előnevezés esetén: 6 000 Ft

 Rövid táv éremmel (maximum 3 db csapat nevezhet):

  • 2026. március 13.– 2026. április 17. közötti előnevezés esetén: 5 500 Ft

Hosszú táv érem nélkül (nincs létszám limit):

  • 2026. március 13. – 2026. április 17. közötti előnevezés esetén: 4 500 Ft
  • 2026. április 18. – 2026. április 23. közötti előnevezés esetén: 5 500 Ft
  • 2026. április 24-én 6 500 Ft

Rövid táv érem nélkül (nincs létszám limit):

  • 2026. március 13. – 2026. április 17. közötti előnevezés esetén: 4 000 Ft
  • 2026. április 18. – 2026. április 23. közötti előnevezés esetén: 5 000 Ft
  • 2026. április 24-én 6 000 Ft
  • Nevezni a rajt előtti utolsó óráig lehet, de akkor is kizárólag online a www.sportnaptar.hu weboldalon!
  • A nevezési díj visszatérítésére 2026. április 17. napjáig történő lemondás esetén van lehetőség, ezt követő lemondás esetén a nevezési díjat nem térítik vissza.

 

MÁTRA RING

 

 

Ring-sorozat Mátra Ring csupasport kerékpározás
