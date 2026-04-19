Elkezdődött a kerékpáros Ring-sorozat – a Mátrában rendezik meg a 2. állomást

„Ha a magyar hegyek megkerülését hallod szlogenként, biztosan az jut eszedbe, hogy ez valami komoly teljesítménytúra. Igen, a Ring-sorozat minden állomása tartogat egy hosszú, kihívásokkal teli útvonalat. Valamint egy rövid távot is, ami jellemzően a hosszú táv fele. Illetve egy családi távot is, ami 20 km körül mozog. Így biztosan megtalálod a számításodat bármelyik fordulón” – írja a Ring-sorozat ajánlójában az aktivkalandor.hu.

Idén tizenkét helyszínen szervezik meg a Ring-sorozat egy-egy fordulóját. Ez egy valódi országjáró rendezvény: a Zselic emelkedőitől a Zemplén csúcsain át Pannonhalma dombvidékéig számos helyen megfordulhatnak a résztvevők. A nagy autóforgalomtól nem kell tartani, mert a szervezők biztonságos, jól kijelölt, biztosított utakra tervezték a túrát.

„A nevezési díjak sem a nagy versenyek szintjét ütik meg, ezek a rendezvények zsebbarát bringás ünnepek. Ha végigtekersz a kiválasztott távon, egyedi érmet is kapsz. Ha kitartó vagy, idén 12 különböző éremmel gazdagíthatod gyűjteményed” – teszi hozzá az aktivkalandor.hu.

Az idei sorozat szombaton a Zselic Ringgel vette kezdetét, a következő szombaton már a Mátrában, mátrafüredi indulással folytatódik.

2026. április 18.: Zselic Ring

Ring 2026. április 25.: Mátra Ring

Ring 2026. május 10.: Cserehát Ring

Ring 2026. május 31.: Mecsek Ring

Ring 2026. június 7.: Vértes Ring

Ring 2026. június 20.: Bakony Ring

Ring 2026. július 5.: Pilis Ring

Ring 2026. augusztus 15.: Zemplén Ring

Ring 2026. szeptember 5.: Bükk Ring

Ring 2026. szeptember 12.: Őrség Ring

Ring 2026. szeptember 26.: Börzsöny Ring

Ring 2026. október 10.: Pannonhalma Ring A RING-SOROZAT 2026-OS ÁLLOMÁSAI

„Ha szereted a kihívásokat és a hegyeket, itt a helyed! A Mátra Ring több távval vár, így akár egy komolyabb megmérettetésre, akár egy rövidebb, tekerésre vágysz, megtalálod a neked valót. Gyönyörű környezet, lendületes útvonalak várnak rád, ahol még egy adag meleg étel is jár a teljesítés után!” – harangozza be a Ring-sorozat második állomását az Aktív Magyarország.