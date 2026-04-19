Elkezdődött a kerékpáros Ring-sorozat – a Mátrában rendezik meg a 2. állomást

A hazai szabadidősportot koordináló Akítv Magyarországért államtitkárság szombaton tette közzé a kerékpáros Ring-sorozat 2. állomásának, a jövő szombatom megrendezésre kerülő Mátra Ringnek a nevezési felhívását.
„Ha a magyar hegyek megkerülését hallod szlogenként, biztosan az jut eszedbe, hogy ez valami komoly teljesítménytúra. Igen, a Ring-sorozat minden állomása tartogat egy hosszú, kihívásokkal teli útvonalat. Valamint egy rövid távot is, ami jellemzően a hosszú táv fele. Illetve egy családi távot is, ami 20 km körül mozog. Így biztosan megtalálod a számításodat bármelyik fordulón” – írja a Ring-sorozat ajánlójában az aktivkalandor.hu.
Idén tizenkét helyszínen szervezik meg a Ring-sorozat egy-egy fordulóját. Ez egy valódi országjáró rendezvény: a Zselic emelkedőitől a Zemplén csúcsain át Pannonhalma dombvidékéig számos helyen megfordulhatnak a résztvevők. A nagy autóforgalomtól nem kell tartani, mert a szervezők biztonságos, jól kijelölt, biztosított utakra tervezték a túrát.
„A nevezési díjak sem a nagy versenyek szintjét ütik meg, ezek a rendezvények zsebbarát bringás ünnepek. Ha végigtekersz a kiválasztott távon, egyedi érmet is kapsz. Ha kitartó vagy, idén 12 különböző éremmel gazdagíthatod gyűjteményed” – teszi hozzá az aktivkalandor.hu.
Az idei sorozat szombaton a Zselic Ringgel vette kezdetét, a következő szombaton már a Mátrában, mátrafüredi indulással folytatódik.
2026. április 18.: Zselic Ring
2026. április 25.: Mátra Ring
2026. május 10.: Cserehát Ring
2026. május 31.: Mecsek Ring
2026. június 7.: Vértes Ring
2026. június 20.: Bakony Ring
2026. július 5.: Pilis Ring
2026. augusztus 15.: Zemplén Ring
2026. szeptember 5.: Bükk Ring
2026. szeptember 12.: Őrség Ring
2026. szeptember 26.: Börzsöny Ring
2026. október 10.: Pannonhalma Ring
A RING-SOROZAT 2026-OS ÁLLOMÁSAI
„Ha szereted a kihívásokat és a hegyeket, itt a helyed! A Mátra Ring több távval vár, így akár egy komolyabb megmérettetésre, akár egy rövidebb, tekerésre vágysz, megtalálod a neked valót. Gyönyörű környezet, lendületes útvonalak várnak rád, ahol még egy adag meleg étel is jár a teljesítés után!” – harangozza be a Ring-sorozat második állomását az Aktív Magyarország.
Kerékpáros teljesítménytúra az ország legmagasabb hegyei körül. 2026. április 25. – Mátrafüred
Időpont: 2026. április 25. (8:30-17 óra)
Érkezés: 8:30 órától
Rajt: hosszú távok 10.00 óra, rövid táv 10.10 óra.
A rajtcsomagok és a rajtszámok átvételére a rajt/cél központ nyitását követően 8:30 órától van lehetőség
Az útvonalat rendőrök, polgárőrök és a szervezők biztosítják forgalomkorlátozás mellett, de útzár nem lesz
Választható távok. Mind a két táv esetén lassú rajt lesz az első 4 km-en
Hosszú táv + Kékes – 104 km, 1400 méter szintemelkedés, 2 frissítő pont
Hosszú táv – 98 km, 1116 méter szintemelkdés, 2 frissítő pont
Rövid táv – 56 km, 604 méter szintemelkedés, 1 frissítő pont
A célban 1 adag melegétellel várják a résztvevőket
Fotók készülnek a rendezvényről, melyeket facebook oldalunkon osztunk majd meg
Az eseményen minden résztvevő saját felelősségére vehet részt.
Minden résztvevő köteles az útvonalon a KRESZ szabályait, valamint az útvonal biztosításában részt vevők instrukcióit betartani.
A rendezvényeken bukósisak viselése kötelező.
A további részvételi feltételeket az alábbi gombra kattintva találhatók meg: