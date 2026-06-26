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Jó hír a bringásoknak: kerékpárosbarát szállásláncolatot hoztak létre a balatoni régióban

2026.06.26. 10:56
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A BalatonBike365 program keretében kialakult azon a szálláshelyek köre, melyek tudatosan készülnek a kerékpárral érkező vendégek fogadására, kiszolgálására (Fotó: facebook.com/balatonbike365)
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BalatonBike365 Balaton csupasport kerékpározás
A Balatont ma már nemcsak a strandok és a panorámás kilátók miatt érdemes felfedezni, hanem két keréken is – ráadásul nemcsak a főszezonban. A klasszikus Balatoni Bringakör mellett a BalatonBike365 programnak köszönhetően a környező régiót sűrűn behálózó, kitáblázott kerékpáros hálózat, túraútvonalak, valamint kerékpáros központok segítik a térség felfedezését. A jó bringatúrához azonban nemcsak jó útvonalak, hanem olyan szállások is kellenek, amelyek pontosan értik, mire van szüksége egy kerékpáros vendégnek.

 

 

A VisitBalaton365 Nonprofit Kft. a piaci igényre reagálva az olaszországi Toszkánában, továbbá a népszerű spanyolországi nyaralószigeten, Mallorcán jól bevált modellhez hasonlóan hozta létre a Balaton Bike Hotel szállásláncolatot. Ehhez egy több nyelvű, gyűjtő weboldalt is készített, ahol azokat a szállásokat lehet megtalálni, amelyek tudatosan készülnek a kerékpárral érkező vendégek magas szintű fogadására és kiszolgálására.

Fotók: BalatonBike365

Szilasi László projektvezető a közelmúltban megtartott zalakarosi sajtótájékoztatón emlékeztetett rá, hogy a BalatonBike365 program keretében az elmúlt években több mint 1200 kilométer hosszú, kitáblázott kerékpárút-hálózatot és mintegy 100 túraútvonalat jelöltek ki a balatoni régióban, beleértve, a Somogyi- és a Zalai-dombságot, a Keszthelyi-hegységet, a Balaton-felvidéket, valamint a Kis-Balatont. Emellett öt kerékpáros portot hoztak létre, Balatonfüreden, Balatonföldváron, Badacsonyban, Keszthelyen és a Művészetek Völgye Fesztivál kapcsán ismert Vigántpetenden. A projekt legújabb elemeként a közelmúltban kiválasztottak 20 olyan szálláshelyet, amelyek garantált, egységes infrastruktúrával és magas szintű szolgáltatásokkal várják a kerékpárosokat – így válik teljessé a bringás turisták kiszolgálása. 

Hozzátette: a programban résztvevő szállásadóknak nagyon szigorú szakmai követelményeknek kellett megfelelniük és egységes feltételeket is vállaltak a kerékpáros vendégek felé. Folyamatos ellenőrzéseket végeznek, így akadtak hotelek, amelyek az utolsó pillanatban estek ki a rostán, a projektvezető szerint azonban nem kizárt, hogy a folytatásban újabb szállodák csatlakozhatnak. 

A múlt héten elindult www.balatonbikehotel.hu weboldal nem csak egy újabb szálláskereső portál, hanem részletesen bemutatja mindazokat a bringás szolgáltatásokat, melyek a Balaton Bike Hotel brand standard és prémium kategóriás partnerei megépítettek, beüzemeltek a vendégek fogadásához. A honlapon a hagyományos szűrőkön túl, könnyen rá lehet keresni azokra a kritériumokra, melyek a kerékpáros szállás kiválasztásához döntőek lehetnek. Az új oldalon keresztül speciális ajánlatot lehet kérni a szállásadóktól, de fizetni végül az adott hotelnek, apartmannak, vagy vendégháznak kell. 

„A kerékpáros turisták ma már nem egyszerűen csak szállást keresnek – hangsúlyozta Szilasi László. –  Elsődleges számukra a biztonságos kerékpártárolás, a szervizelési lehetőség, a kerékpármosó, a ruhamosás, az e-bike töltési lehetőség, valamint a helyi útvonalakkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos információk elérhetősége.”

 

A projektvezető kiemelte: partnereik ezeket a speciális, kerékpárosbarát szolgáltatásokat mind garantáltan biztosítják a hozzájuk érkező vendégeknek. A Balaton Bike Hotel hálózat célja nem egyszerűen csak a kerékpárosokra specializálódott szálláshelyek összegyűjtése, hanem egy olyan minőségi szolgáltatói közösség építése, amely garantálja, hogy a kerékpáros vendégek a Balaton különböző pontjain is hasonlóan magas színvonalú fogadtatásban és a kerékpározáshoz szükséges szolgáltatásokban részesüljenek. Szilasi László arra is kitért, hogy a prémium kategóriás BBH szállások védőzsákok segítségével akár a szobában való kerékpártárolást is engedélyezik a vendégeknek.

A programban résztvevő szálláshelyek helyismerettel is segítik a vendégeket: célcsoportonként összeállított túraajánlatokkal, családi, e-bike-os, országúti vagy terepkerékpáros útvonal javaslatokkal, illetve a környék kerékpáros szolgáltatásainak bemutatásával. Több partnernél kerékpár- és e-bike bérlési lehetőség is elérhető, így a vendégek saját kerékpár nélkül is felfedezhetik a Balaton és környékének térségét.

 

 

 

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