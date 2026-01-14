Filléres trükkök a téli bringázáshoz

A megfelelő téli bringás felszerelés elengedhetetlen, hogy a hidegben is élvezettel tekerhessünk, ám nem mindegy, mennyit áldozunk rá. Olyan apró és olcsó trükköket mutatunk be, amelyek segítségével a hidegben is problémamentesen kerékpározhatunk.

Újságpapír a ruha alatt

Régi, ám rendkívül hasznos módszer, amellyel rengeteg pénzt spórolhatunk meg. A biciklis felső alá tömködött újságpapír hatékonyan tartja kívül a hideget. A módszert elsősorban hegyi utakon, metsző szélben tekerő szabadidőbringásoknak ajánljuk, akiknek pihekönnyű széldzseki alá kell begyűrniük a nyomtatott sajtót.

Reklámszatyor a zoknira

Temérdek pénzt költhetünk téli vízálló bringáscipőre és cipővédő huzatra, ám ennek nem feltétlenül kell így lennie, aha egy ősrégi módszerhez folyamodunk. Mielőtt felhúzzuk a lábbelit, tekerjük körbe a lábunkat nylonnal. Bár viszonylag hamar beleizzadunk a cipőbe, a műanyag hosszú ideig bent tartja a meleget.

Orvosi gumikesztyű

Ez is nagyszerű megoldás a téli hónapokra. Húzzunk orvosi gumikesztyűt a bicikliskesztyű alá, és érezni fogjuk a különbséget, mivel az alsó réteg hatékonyan védi az ízületeket. Enyhébb időben azonban érdemes megszabadulnunk a kiegészítő rétegtől, mert hamar izzadni kezd a tenyerünk.

Biztonsági szemüveg

A legdivatosabb bringásszemüveg manapság több tízezer forintot kóstál, de miért adjunk ki ennyi pénzt, ha egy jóval olcsóbb biztonsági szemüveg is megteszi? Ugyanúgy ütés- és karcálló, sőt még az uv-sugarak ellen is hatékonyan véd.

Sárvédő PET-palackból

Ha tele a szelektív gyűjtőnk műanyag palackokkal, és nem akarunk tőlük megszabadulni, némi találékonysággal rövid idő alatt sárvédőt készíthetünk belőlük. Bármennyire is meglepő, a kétszeres Tour de France- és Giro d’Italia-, illetve háromszoros Vuelta-győztes spanyol országúti bringás, Alberto Contador is ilyet használ alkalmanként. Azok szerint, akik kipróbálták, az alkalmi sárvédő nemigen véd meg a felcsapódó sártól, de jobb a semminél.

Vazelin

Csak kevesen tudják, hogy a vazelin lábra és fenékre kenve eredményesen véd a hideg ellen, mivel nem engedi át a nedvességet. Az erős és csípős széltől, az uv-sugaraktól, továbbá a kidörzsölődéstől is megóvja bőrünket.

Kéz- és lábmelegítők

Ha gyenge a vérkeringésünk, a hosszabb téli utakra vigyünk magunkkal kéz- és lábmelegítő párnácskát! Könnyen elfér a bringáskesztyű vagy bicikliscipő belsejében, és órákon keresztül bent tartja a meleget.

Szilikonos spray

A saras, esős és havas téli időben gyakran kell mosnunk a kerékpárunkat, de ha spórolni szeretnénk a vízzel, a tisztítószerrel és az időnkkel, fújjuk be a vázat szilikonos sprayvel! Egy jó palack nem olcsó mulatság, de rengeteg pénzt spórolhatunk meg, ha a háztartási boltban, és nem a kerékpárszaküzletben vesszük meg.