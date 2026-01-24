Wings for Life futóverseny a Hungaroringen

A világ legnagyobb jótékonysági futóversenye május 10-én a Hungaroringre érkezik, és aki január 23. és 30. között regisztrál, ingyen magával viheti egy barátját is – írják a a Wings for Life szervezői pénteki közleményükben.

A Wings for Life World Run, melynek keretében a bolygó minden szegletében százezrek indulnak meg egyszerre azért, hogy támogassák a gerincvelő-sérülések kutatását. Maga a verseny lebonyolítása is igazán különleges, hiszen a futókat egy virtuális Catcher Car üldözi, mindenkinek addig tart a futam, amíg el nem kapja őt az állandó sebességgel haladó autó.

A tavalyi évben rekord született, hiszen 191 nemzetiségből és 170 országból összesen több mint 300 ezren futottak egyszerre a világon a jó ügy érdekében. A japán Jo Fukuda 71.67 km-t futott a férfiak mezőnyében, míg Esther Pfeiffer 59.03 km-rel nyerte meg a női bajnoki címet – ők voltak az utolsók, akiket elkapott az üldöző autó.

2025-ben rekordösszeg, 8.6 millió eurót gyűlt össze a nevezési díjakból, melynek minden egyes apró centjét a gerincvelő-sérülések kutatására fordítják – vagyis itt azokért futnak, akik nem futhatnak.

A 2026-os Wings for Life-ra most éri meg nevezni: aki ugyanis január 23-a déli 12 óra (magyar idő szerint) és január 30-a között jelentkezik az idei futásra, az adidas jóvoltából egy ajándék App Run utalványt kap egy barátjának vagy egy családtagjának. Fontos, hogy az utalványt csak az App Run futásokhoz lehet felhasználni, vagyis azokhoz az egyéni vagy szervezett futásokhoz, mely során egy virtuális Catcher Car üldözi a futókat a Wings for Life alkalmazáson keresztül.

Az idei Wings for Life applikációt már lehet letölteni az App Store-ból vagy a Google Play Store-ból (https://www.wingsforlifeworldrun.com/en/locations/app), ezen keresztül nevezni is lehet a globális futóversenyre.

„Az idei App Runt Magyarországon egy igazán exkluzív helyszínen rendezzük meg: a sebesség birodalmában, hazánk Formula 1-es versenypályáján, az idén negyvenéves Hungaroringen. Ez azt jelenti, hogy aki regisztrál, azon az ikonikus aszfaltcsíkon futhat, ahol Max Verstappenék szokták égetni a Magyar Nagydíjon a Red Bull Racing autóinak gumijait” – fogalmaz a Wings for Life közleménye.

További infók és regisztráció a verseny hivatalos oldalán: https://www.wingsforlifeworldrun.com/hu/locations/budapest



