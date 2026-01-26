A hideg, a köd és a hó ellenére több mint 600-an értek célba a Normafán rendezett futóversenyen

Extrém téli körülmények között rendezték meg vasárnap a Normafán a Garmin WTF COLD futóverseny – tudósít a versenyről a holmozogj.hu. A hideg, a köd és a havas útviszonyok ellenére több mint 600 futó ért célba a három különböző táv valamelyikén.

A Normafán éjszaka lehullott friss hó és fagypont körüli hőmérséklet jelentős kihívások elé állította a résztvevőket, még azokat is, akik aszfaltos távon indultak. A versenyt három távon rendezték meg: 5 és 10 kilométeren aszfalton, valamint egy 12 kilométeres terepfutó távon.

A havas, helyenként csúszós burkolat miatt az aszfaltos pályák is szinte tereppé váltak. A rövidebb, 5 kilométeres távon komplett családok, sok gyerekkel álltak rajthoz. A versenysorozat egyik célja éppen az, hogy a kezdők és a rövidebb távot választók is természetközeli környezetben tapasztalhassák meg a futás örömét.



A versenyzők közül többen is felkészültek a téli körülményekre, sokak hómacskával is készültek a biztosabb haladás érdekében. A körülmények a szervezőknek és a frissítőpont személyzetének is feladták a leckét. A felszerelést hólánccal ellátott járművel juttatták fel a pálya magasabban fekvő pontjaira, hogy minden a tervek szerint működhessen.

A célban a hideg ellenére meleg fogadtatás várta a befutókat: forró tea, kürtőskalács és egy különleges éremkollekció tette teljessé az élményt, a 0 fok körüli hőmérséklet, a köd és a jeges útviszonyok ellenére is.

A Garmin WTF versenysorozat nem áll meg: a következő állomás a Vértes lesz, ahol nőnapon várják a futókat több tereptávval és egy aszfaltos versennyel. A szervezők ezúttal is gondolnak a legkisebbekre: az eseményen ingyenes gyerekfutamot rendeznek, a célban pedig ajándék futózsák várja majd a fiatal résztvevőket.

„A normafai futás ismét bebizonyította, hogy a tél nem akadály, hanem külön élmény: a havas erdő, a kihívást jelentő pálya és a közösségi hangulat együtt adták meg azt az érzést, amiért érdemes ilyenkor is futócipőt húzni” – fogalmaz beszámolójában a holmozogj.hu.





