Kalandos esztendőn van túl, de már megvannak az idei céljai 

– Még az év végén sem lassított, karácsony előtt Portugáliában, a százhat kilométeres Maxiracemadeirán versenyzett, ahol harmadik lett a hölgyek között. Milyen volt?

– Kifejezetten kalandos, végig nagyon kellett figyelni – mondta a Csupasportnak Fazakas Bíborka. – Azt tudtam már előzetesen, hogy a sok-sok lépcső megnehezíti majd a dolgunkat, nos, meglepő módon ez volt a könnyebb része… Tudni kell, hogy itt nem turista utakon megy a pálya, gyakorlatilag a dzsungelben kellett haladni, ami teljesen más világ. Bevallom, egy kicsit alulértékeltem a terepet. Úgy voltam vele, az ilyesfajta körülmények között jó vagyok, nem lehet probléma, de végül lett… Az első néhány órában három hatalmasat estem, majd kifordult a bokám is, ami végig fájt. Három, négy óra után már tudtam, ez a verseny arról szól majd, hogy valahogyan túléljem azt a tizenhat, tizennyolc órát, s beérjek a célba. Habár akadtak nehezítőt tényezők, az esztendő utolsó versenyét mindenképpen teljesíteni akartam, nem volt olyan opció, hogy feladom. Az most mindegy, hogy végül tizennyolc óra alatt értem be a célba, a lényeg, hogy sikerült, a harmadik helynek pedig kifejezetten örülök. Ez a megmérettetés megint rámutatott arra, hogy az ember milyen sokat kibír, s mekkora akarat és erő lakozik bennünk. Boldog voltam a célba érkezéskor.





– Térjünk egy kicsit vissza az előző évre, a közösségi oldalán azt írta, hogy jó volt. Egy kicsit bővebben?

– Most is a kalandos szó jut először eszembe… Nagyszerűen kezdődött a tavalyi esztendő, ugyanis sérülésből felépülve rögtön kiváló formába kerültem, s életem két legjobb versenyteljesítését produkáltam az ITRA pontokat tekintve. Hogy mely rendezvények voltak ezek? Az Urme pe Play és a Transylvania 100. Mindkét májusi versenyen pályacsúccsal győztem, előbbit végig nagyon élveztem, utóbbinál a sikeresség ellenére egy kicsit gyengének éreztem magam. Természetesen szerettem volna tartani ezt a szintet, de nehéz lett volna, ráadásul az UTMB TDS tízezer méteres szintkülönbsége más kávéház. Ott sajnos féltávig jutottam el, de a pontról nem engedtek tovább, nagyon rosszul lettem. Azonban így is hatalmas élmény volt a verseny, a tizedik helyen haladtam, éreztem, hogy ebből még valami nagy dolog is kisülhet. Sajnos nem így lett, de szép emlékként maradt meg. Várom az idei idényt, még jobb szeretnék lenni, de ha olyan eredményeket érek el, mint kétezerhuszonötben, akkor is teljesen elégedett leszek.



– Voltak olyan események tavaly, amelyeken nem jött a várt eredmény?

– Természetesen akadtak olyan kisebb versenyek, ahol nem jött ki a lépés, nem az én napom volt, de szerencsére ebből kevesebb adódott. Jóval több a szép emlék és a pozitív élmény a tavalyi esztendővel kapcsolatban.



– Térjünk is rá az idei esztendőre: miket tűzött ki maga elé?

– A Transylvania 100-ra mindenképpen vissza szeretnék menni, illetve a főversenyem a Tor Des Géants lesz. Idén kihagyom az UTMB TDS-t, ugyanis pont vizsgázom ebben az időben, de lesznek majd további kisebb versenyeim. Az biztos, amelyik versenyen ott leszek, azon mindent kiadok magamból.