Lenyűgöző bringatúrák Amerikától Namíbiáig

Dél-Namíbia



Indulás helye: Windhoek. Érkezés helye: Felix Unite. Túra hossza: 1000 kilométer

Talán kevesen tudják, hogy a világon Namíbiában a második legkisebb a népsűrűség. A lakosság túlnyomó része a „sűrűn” lakott északi részen él, míg a déli országrész jóformán lakatlan. A vidék arrafelé kietlen és itt-ott kegyetlen, ám a laza murvás és kavicsos talaj ideális hely a terepkerékpározásra.

A Windhoek és Felix Unite közötti 1000 kilométeres távot egy hét alatt is letekerhetjük, ám alaposan meg kell terveznünk mindent, mert az a kevés lakott terület is rendkívül távol esik egymástól, így nagyrészt magunkra és az útközben található táborok és vendégházak felszereltségére kell hagyatkoznunk. Az ország fővárosából, Windhoekból délnyugat felé induljunk el, és ejtsük útba a Sossusvlei közelében fellelhető vörös dűnéket és a sósivatagot!

Ezt követően Helmeringhausenen és Seeheimen keresztülhaladva forduljunk dél felé, és álljunk meg Hobasban, a Fish folyó kanyonjánál! Ezt követően vegyük az irányt dél felé, és közelítsük meg a dél-afrikai határt, ahonnan már „gyerekjáték” elérnünk végcélunkat, a Felix Unite-tól nem messze fekvő határ menti kisvárost, Noordoewert.

Blue Ridge Parkway, Egyesült Államok



Indulás helye: Shenandoah Nemzeti Park, Waynesboro . Érkezés helye: Great Smoky-hegység Nemzeti Park, Cherokee. Túra hossza: 755 kilométer

A leginkább hullámvasútra emlékeztető ikonikus Blue Ridge-hegység a Virginia állambeli Shenandoah Nemzeti Parkból indul, és az Észak-Karolinában található Great Smoky-hegység Nemzeti Parkban ér véget. A 775 kilométeres bringatúra kényelmesen teljesíthető tíz nap alatt. Utunk során összesen négy nemzeti parkot és 176 hidat is érintünk, nem beszélve a 12 alagútról és a tucatnyi történelmi színhelyről.

Ha szeretnénk megismerni a tájat, amelyből az Egyesült Államok legismertebb hazafias dalainak szerzői ihletett merítettek, mindenféleképpen ezt az útvonalat válasszuk! Túra közben végtelenbe nyúló erdők, hömpölygő folyók, zúgó vízzuhatagok, vadvirágos mezők és ködbe burkolódzó hegyek esnek utunkba.

Bármennyire is gyönyörű a vidék arrafelé, néha azért szálljunk le a nyeregből, és ugorjunk be a Blue Ridge-i zeneközpontba, vagy nézzük meg a Julian Price Emlékparkot, és csodáljuk meg a Craggy Gardens virágmezőit!

Magas-Atlasz-hegység, Marokkó



Indulás helye: Marrákes. Érkezés helye: Zagora. Túra hossza: 550 kilométer

A Marrákes és Zagora közötti bringatúra útvonala a Nyugat-Szaharán végigvonuló Magas-Atlasz-hegységet követi a tiszteletet parancsoló Toubkal-hegy árnyékában, amelynek legmagasabb pontja 4167 méter. A túra első hallásra nagy kihívásnak tűnik, ám tapasztalt túravezetővel és megfelelő felszereléssel zökkenőmentesen teljesíthetjük.

Utunk során Agdz városát érintve a Draa-völgybe jutunk el, amely igazán szemet gyönyörködtető látvány. Sokan úgy vélik, hogy az 550 kilométeres útvonal ideális célpont azoknak, akik Európán kívül keresnek hosszabb, egzotikus bringatúrákat. Zagorába érve csodáljuk meg a sivatag lélegzetelállító látványát, de inkább terepjáróból, mintsem két kerékről.

Címlapfotó: Getty Images