157 ezren vettek részt a BSI szabadidősport-eseményein; kész a 2026-os naptár

A legnagyobb hazai szabadidősport-eseményszervező, a Budapest Sportiroda (BSI) már közzétette a 16 eseményből álló, 2026-os versenynaptárát, hogy az érdeklődők már az év elején megtervezhessék az idénre tervezett kihívásaikat. Másrészről a BSI értékelte is az előző évet.

Az értékelésből kiderül, 2025-ben csúcsot döntött a BSI által szervezett szabadidősport-eseményeken résztvevők száma – a tavalyi eseményekre összesen 157 ezren neveztek. A szervezők megítélése szerint ez a rekord jelzi, a futás, illetve a közösségi sportélmény népszerűbb, mint valaha, és mára jelenős pozitív társadalmi trenddé vált a mozgás Magyarországon. A 2025-ös esztendő nemcsak a telt házas versenyekről szólt, hanem fontos társadalmi trendekről is: a nők és a fiatalok aktivitása soha nem látott mértékben nőtt.

A statisztikák rávilágítanak a futótársadalom átalakulására. Míg korábban a hosszútávfutás kifejezetten férfias sportnak számított, 2025-ben fordult a kocka: ez a trend nemcsak az olyan kifejezetten nőket megszólító, tematikus események népszerűségén látszik, mint a 15 ezer főt megmozgató ALDI Női Futógála, hanem a BSI összes futóeseményén, ahol a nők aránya a hosszabb távokon is megközelítette az 50 százalékot, a 10 km-es, vagy rövidebb távokon pedig 55 százalékra nőtt. Hasonlóan biztató jel a fiatalok növekvő részvétele is. A BSI stratégiai célja, hogy divatba hozza a mozgást a Z és Alfa generáció körében, eredményesnek bizonyult: a 18 év alatti indulók száma 15 százalékkal nőtt a korábbi évekhez képest, biztosítva ezzel a hazai futóközösség utánpótlását.

A BSI-nél úgy látják, a tavalyi év látleletet ad az ország lakosságának sportolási kedvéről. Az abszolút csúcsot jelentő 157 ezer nevezés bizonyítja, hogy a tömegsportrendezvények társadalmi bázisa kiszélesedett: a profi atlétáktól a kocogókon át a családokig és a munkahelyi közösségekig minden réteg képviselteti magát a rajtvonalnál. Az év során a BSI nyolc nagy rendezvénye – köztük az ország legnagyobb maratonija és félmaratonija – „telt házzal” zajlott, ami jelzi a minőségi sportesemények iránti fokozott igényt.

A BSI rendezvényei nemcsak sportértékkel bírnak, hanem a hazai turizmus fontos hajtóerejét is jelentik. A versenyekre 125 országból rekord számú, több mint húszezer külföldi nevezés érkezett. A futókkal érkező kísérőkkel együtt ez több mint 50 ezer „sportturistát” jelentett, akiknek a jelenléte kiemelten fontos a fővárosi turizmus számára a főszezonon kívüli időszakokban is.

„A 157 ezer nevező nemcsak a mi sikerünk, hanem a magyar szabadidősport diadala is egyben – idézi a holmozogj.hu a BSI ügyvezetője, Kocsis Árpád évértékelését. – Azt látjuk, hogy a futóversenyek ma már nem csupán a teljesítményről szólnak, hanem a közösségi élményről, az egészségtudatosságról és az aktív életmódról. Büszkék vagyunk rá, hogy a BSI eseményei jelentik az első számú és legnagyobb platformot, ahol az ország apraja-nagyja találkozik a kezdőktől a százezredik maratonistáig. 2026-ban is ez a célunk: minőségi célokat adni a magyaroknak és az ide látogató külföldi futóturistáknak a mozgáshoz.”

A Magyarországon piacvezető, de Európában is a legnagyobb szervezők közé tartozó szervezőiroda jövőre is az ország legnagyobb közösségi sporteseményeit hozza el. A naptárban 16 verseny szerepel több tucat választható távval, lefedve az egész évet a téli alapozástól a nyári Balaton-átúszáson át az őszi maratoniszezonig.

A BSI 2026-os versenynaptára

január 18. – Powerade Zúzmara Félmaraton

február 26. – március 1. – 16. Balaton Szupermaraton

március 21. – 41. Telekom Vivicittá

május 6. – 2. E.ON Business Run

május 9. – 19. BorsodChem Tour de Tisza-tó

május 17. – 29. Kékes Csúcsfutás

június 7. – 31. ALDI Női Futógála

június 13. – Brutálfutás 15.0

június 20. – 4. MOL Campus Öbölúszás

június 27. – 32. Decathlon Futóest

július 18. – 44. Lidl Balaton-átúszás

szeptember 6. – 41. Wizz Air Budapest Félmaraton

szeptember 20. – 6. Liget Élményfutás

október 10-11. – 41. SPAR Budapest Maraton® Fesztivál

november 14-15. – 23. Balaton Maraton és Félmaraton

december 6. – 11. PENNY Mikulásfutás



