Hasznos ötletek téli túrákhoz

A téli, havas erdőben túrázni semmihez sem hasonlítható élmény, a hideg azonban nagyban megnehezítheti a dolgunkat. Ha a készülődésnél elszámítjuk magunkat, olyan kellemetlenségekre számíthatunk, mint elgémberedett ujjak, palackba fagyott víz és ehetetlenül kemény étel. Íme öt tipp, ami segít, hogy úrrá legyünk a hűvös idő okozta kellemetlenségeken.

1. Gyorskötöző a cipzár húzókájába

Nagyon egyszerű trükk, ami segít abban, hogy kesztyűs kézzel is ki tudjuk nyitni a zsebeinket vagy bármi mást, amit cipzárral zártunk le. A húzóka lyukán vezessük át a gyorskötözőt, képezzünk akkora hurkot, amekkora kényelmes, majd rögzítsük le. Cipzárunkat a hurkon keresztül így kényelmesen nyithatjuk-zárhatjuk, hazaérve pedig egyszerűen csak vágjuk le a gyorskötözőt.

2. Napszemüveg

Habár a nap nem süt olyan erősen, mint nyáron, ez nem jelenti azt, hogy szemeinket ne kellene védenünk. A havon megcsillanó hó hosszú távon úgynevezett hóvakságot (a szaruhártya és az érhártya napégéséhez hasonló, általában a sugárzásnak való kitettség után néhány órával jelentkező fájdalmat) okozhat – ennek elkerülése érdekében mindig tartsunk magunknál napszemüveget.

3. Zokni és zacskó

Nyáron, jó időben általában ajánlott passzentos zoknikat választani, télen azonban kissé más a helyzet. A szoros zoknik elszoríthatják az ereinket, lassítva ezzel a vérkeringést és lábfejünk hamar kihűlhet. Ha tehetjük, jó minőségű (pl. merinói gyapjú) és nem túl szoros zoknit válasszunk. A zacskó vészmegoldásként működhet. Ha nem vízálló cipővel vágtunk neki az útnak, és havas részekbe botlunk, csomagoljuk lábfejünket zacskóba, ami akkor is szárazon tartja lábunkat, ha a cipő anyaga átnedvesedne.

4. Alákesztyű

A zacskós megoldáshoz hasonlót kézfejünkön is alkalmazhatunk. Ha kesztyűnk nem vízálló, húzzunk alá egy vékony, latex anyagút, amivel egyrészt melegebben tartjuk ujjainkat, másrészt izzadtságunk nem nedvesíti át kesztyűnk szövetét.

5. Vizespalack fejjel lefelé

Egyszerű, de nagyszerű megoldás arra, hogy víztartalékunk ne apadjon el egyik pillanatról a másikra: palackunkat tároljuk fejjel lefelé. Mivel a víz felülről kezd megfagyni, és a képződő jég nem a palack száját zárja el, sokkal tovább hozzáférünk a folyadékhoz.

6. Zsebek, csokoládé

Az útra csomagolt elemózsiát érdemes kabátunk vagy nadrágunk zsebében tartani. A hátizsákkal ellentétben így közvetlenül érintkezik testünk melegével, és amikor megállunk pihenni, nem érezzük úgy, mintha épp a hűtőszekrényből vettük volna elő. A csokoládéval kapcsolatban ez a trükk nem biztos, hogy jó ötlet, arra viszont érdemes figyelni, hogy kockákra törve vigyünk magunkkal – így sokkal könnyebben ehetjük.