A Spartathlon-győztes Mórocza Andrea elárulta, ki a legnagyobb ellenfele

2025.10.09. 14:20
Mórocza Andrea számára a verseny ötödénél vált világossá, hogy megnyerheti a Spartathlont (Fotó: NSO Tv)
Mórocza Andrea pályafutása legsikeresebb évét zárja, a székesfehérvári ultrafutó idén megnyerte – női pályacsúccsal – az Ultrabalatont, szeptember végén pedig a legendás Spartathlonon is győzni tudott. A hazaérkezését követően szusszant egy keveset, majd az NSO Tv-nek mesélt élményeiről, érzéseiről, és azt is elárulta, mivel tölti majd a következő hónapokat.

Az utolsó volt?

– Igen – vágta rá határozottan Mórocza Andrea, aki még a Spartathlon előtt kijelentette, ez lesz számára az első és egyben az utolsó futás a legendás versenyen.

– Közben sem változott az álláspont? 

Mórocza Andreának van oka az örömre, ugyanis nagyszerű futással győzött a Spartathlonon (Fotó: Pölz Anita)

– Nem.

– Milyen volt? Hiszen huszonöt órán belül futni kétszáznegyvenhat kilométert az egy átlagember számára emberfeletti teljesítménynek hat.

– Az eleje jó volt. Százhetven kilométerig minden rendben volt, minden úgy történt, ahogy elterveztük. Aztán leszakadt az ég, én meg kicsit átfagytam, és ez azért elrontotta nekem a végét. Napsütéses befutóra készültem…

– Mikor kezdett valósággá válni, hogy meg fogja nyerni a Spartathlont?

Olyan negyvenöt kilométernél. Az ellenfelem, akit lehagytam olyan ötvennél, már nem mozgott úgy, ahogy az elején. Olyan mozgással, energiaszinttel kell megtenni az első száz-százötven kilométert, mintha épp most indulnánk el. És én akkor úgy éreztem, hogy neki megerőltető a tempó, én viszont úgy voltam vele, ha tartom azt, amit előzetesen elterveztem, akkor ha még jönne is fel valaki, tudnék tempót váltani.

– Akkor maradt még ebben a futásban?

– Maradt még, de jó ez így!
 

Az NSO Tv-nek adott interjújából egyebek mellett kiderül az is, hogy Mórocza Andreának mi okozott nehézséget, mit jelent számára például a sportági legenda, Bogár János elismerése, de az is, mit tervez a jövőben.

 

 

