Hétfőtől indul a reggeli futásokra buzdító 21 napos kihívás

2025.09.14. 18:15
Szeptember 15-től veszi kezdetét a Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége (SZEOSZ) szervezésében a reggeli futásokra buzdító 21 napos kihívás.

sepsiszentgyörgyi Fitness Tribe közösség június 4-én, a nemzeti összetartozás napja alkalmából tette közzé reggeli futásokra ösztönző felhívását, egyesületek, települések, önkormányzatok, illetve futókörök csatlakozását várva – emlékeztet cikkében a holmozogj.hu. A kezdeményezés célja az volt, hogy a résztvevők 21 egymást követő munkanapon legalább 2 km-t megtegyenek a kijelölt futókörön reggel 6:00 és 6:30 közötti kezdéssel. A 21 napos kihívás szeptember 15-én, hétfőn veszi kezdetét, de szeptember 15. és december 15. között bármikor teljesíthető, 21 egymást követő munkanapon. A kihívás egyben egy 90 napos, december 15.-ig tartó verseny része is is a futókörök között, amihez eddig 13 helyszínen csatlakoztak és továbbiakat is várnak a szervezők. 

A futásokat a GEOGO alkalmazás által kijelölt útvonalon kell teljesíteni és az applikációban szükséges adminisztrálni az érvényes teljesítéshez.

A 21 napos kihívást a Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége (SZEOSZ) szervezésében, az Aktív Magyarországért felelős Államtitkárság megbízásából. A kihívásra egyesületek, települések, önkormányzatok is jelentkezhettek, összesen százan.  

 

 

 

 

